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По популярности
Авторский тур
11 дней
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Осло, аэропорт, утро
4 июля
4 авг
€2 145 за человека
Авторский тур
8 дней
Топовые места Южной Норвегии: треккинг налегке
Полежать на «Языке Тролля», сфотографироваться на камне над пропастью и увидеть разноцветные домики
г. Осло, аэропорт Гардермуэн, 14:00
23 июня
$1 695 за человека
Авторский тур
9 дней
Природа, города и деревушки Норвегии: комфортный тур по живописным местам страны
Проплыть по фьордам и потрогать ледник, попробовать норвежскую уху и погулять по сказочным городкам
Осло, аэропорт Гардермуэн (OSL). Рекомендуем вам в...
4 авг
€2 860 за человека
Авторский тур
1 день
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
€396 за человека
Авторский тур
10 дней
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену
Осло, утро (точные место и время - по договорённос...
14 июня
8 июля
31 июля
€2 300 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина27 ноября 2023Спасибо большое, Александр, за путешествие! Остались под большим впечатлением от Норвегии и нового опыта! Получилось маленькая жизнь: проехали мотни километров по горам, сменили все виды доступных ландшафтов (от лесов до каменных груд), половили рыбу, посмотрели на нефтяные буровые установки, побывали в музее, взобрались на Кафедру и Горошину, постояли под водопадом, посетили Берген и Осло (все места не перечислить), увидели свадьбу в национальных костюмах в стариной кирхе, послушали Грига на рояле, проплыли по фьордам и даже успели побегать за овечками. Не верится, что мы все это охватили за 10 дней. Это было настоящие приключение! Получилось полностью переключиться и расслабиться, т. к. можно было не думать о том, где же мы будем завтра. P.S. Спасибо за ваш настрой и интересные беседы, очень рады, что познакомились с вами!
Ответы на вопросы от путешественников по Осло
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Сколько стоит тур в Осло в апреле 2024
Сейчас в Осло можно забронировать 5 авторских туров от €396 до €2 860. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Осло — город с богатой историей и великолепной архитектурой. Наши туры позволят вам ощутить его уникальный характер и культурное разнообразие. Забронируйте тур и окунитесь в мир норвежских традиций