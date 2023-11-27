Авторский тур
10 дней
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену
Начало: Осло, утро (точные место и время - по договорённос...
14 июня в 09:00
8 июля в 08:00
€2 300 за человека
Авторский тур
11 дней
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Начало: Осло, аэропорт, утро
4 авг в 10:00
€2 145 за человека
Авторский тур
8 дней
Без лабутенов на Лофотены: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах
Насладиться невероятными пейзажами, погулять по Рейне и пожить в доме на берегу фьорда
Начало: Нарвик, 15:00
23 июня в 15:00
21 июля в 15:00
€1 490 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина27 ноября 2023Спасибо большое, Александр, за путешествие! Остались под большим впечатлением от Норвегии и нового опыта! Получилось маленькая жизнь: проехали мотни километров по горам,
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Активный отдых»
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