Всё о Ставангере

Полезная информация о Ставангере

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Местное время в Ставангере
22:5843
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаСтавангер
По-английскиStavanger
Столица регионаСтавангер является столицей региона
Население города121 610 чел.
АэропортСула SVG
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Ставангер на карте

Ставангер фото города
Ставангер

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