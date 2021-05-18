Полезная информация о Ставангере
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Местное время в Ставангере
22:5843
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Ставангер
|По-английски
|Stavanger
|Столица региона
|Ставангер является столицей региона
|Население города
|121 610 чел.
|Аэропорт
|Сула SVG
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Ставангер на карте
Ставангер