Летим в Ставангер

Как добраться до Ставангера на самолёте

В Ставангере 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Stavanger Airport Sola» вам не избежать

Список аэропортов Ставангера

  1. Сула SVG
    Stavanger Airport Sola

Самые дешёвые билеты в Ставангер из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 5471ч 45м
10.11.2020из 🇵🇱Катовице4 27913ч 55м (⇵1)
11.12.2020из 🇬🇧Манчестера4 5041ч 25м
28.10.2020из 🇳🇴Тронхейм4 7272ч 10м
22.10.2020из 🇺🇦Киева4 87442ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇱🇻Риги4 99125ч 25м (⇵2)
16.11.2020из 🇦🇹Вены4 99525ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇦Львова5 11126ч (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇱Варшавы5 60724ч 55м (⇵1)
04.01.2021из 🇷🇺Москвы6 84119ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇪Стокгольм7 047 (⇵2)
29.10.2020из 🇳🇴Киркенеса7 05412ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇫🇷Парижа7 64223ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇫🇮Хельсинки9 49424ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇾Минска9 53241ч 55м (⇵2)
27.10.2020из 🇩🇰Копенгагена10 22522ч (⇵2)
15.10.2020из 🇳🇴Олесунн11 62514ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇱🇹Каунаса14 35234ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇧🇬Софии15 03727ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇰Эсбьерга18 1521ч 45м
15.10.2020из 🇳🇴Волды19 44713ч 55м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга38 24727ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ставангера, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Биллунн, Нижний Новгород, Ижевск, Москва и Осло

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Ставангера