Как добраться до Ставангера на самолёте
В Ставангере 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Stavanger Airport Sola» вам не избежать
Список аэропортов Ставангера
- Сула SVGStavanger Airport Sola
Самые дешёвые билеты в Ставангер из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 547
|1ч 45м
|10.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|4 279
|13ч 55м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|4 504
|1ч 25м
|28.10.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|4 727
|2ч 10м
|22.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 874
|42ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|4 991
|25ч 25м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|4 995
|25ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|5 111
|26ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|5 607
|24ч 55м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|6 841
|19ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|7 047
|9ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇳🇴Киркенеса
|7 054
|12ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|7 642
|23ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|9 494
|24ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|9 532
|41ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|10 225
|22ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇳🇴Олесунн
|11 625
|14ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|14 352
|34ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|15 037
|27ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇰Эсбьерга
|18 152
|1ч 45м
|15.10.2020
|из 🇳🇴Волды
|19 447
|13ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|38 247
|27ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ставангера
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ставангера, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Биллунн, Нижний Новгород, Ижевск, Москва и Осло
- 30.12.202016.01.2021
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