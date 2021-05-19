Полезная информация о Крайстчёрч

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Местное время в Крайстчёрч
06:2815
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаКрайстчёрч
По-английскиChristchurch
Столица регионаКрайстчёрч является столицей региона
Население города363 926 чел.
АэропортКрайстчерч CHC
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Крайстчёрч на карте

Крайстчёрч фото города
Крайстчёрч

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