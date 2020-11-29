Как добраться до Крайстчерч на самолёте
В Крайстчерч 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Christchurch International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Крайстчерч
- Крайстчерч CHCChristchurch International Airport
Самые дешёвые билеты в Крайстчерч из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.11.2020
|из 🇳🇿Окленда
|2 309
|1ч 25м
|04.11.2020
|из 🇳🇿Веллингтона
|2 595
|50м
|10.11.2020
|из 🇳🇿Куинстауна
|2 790
|1ч
|11.11.2020
|из 🇳🇿Данидина
|2 852
|1ч 5м
|10.11.2020
|из 🇳🇿Хокитики
|2 852
|40м
|12.11.2020
|из 🇳🇿Инверкаргилла
|3 488
|1ч 20м
|30.11.2020
|из 🇳🇿Гамильтона
|4 034
|6ч 45м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|28 982
|18ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|29 018
|23ч (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|44 451
|28ч 35м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|75 834
|37ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|104 911
|46ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|105 545
|13ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|109 436
|59ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|185 882
|50ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Крайстчерч
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Крайстчерч, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Бангкок, Уогга-Уогга и Куинстаун
- 19.11.202023.11.2020
- 15.10.202016.10.2020
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