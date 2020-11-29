Летим в Крайстчерч

Как добраться до Крайстчерч на самолёте

В Крайстчерч 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Christchurch International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Крайстчерч

  1. Крайстчерч CHC
    Christchurch International Airport

Самые дешёвые билеты в Крайстчерч из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.11.2020из 🇳🇿Окленда2 3091ч 25м
04.11.2020из 🇳🇿Веллингтона2 59550м
10.11.2020из 🇳🇿Куинстауна2 790
11.11.2020из 🇳🇿Данидина2 8521ч 5м
10.11.2020из 🇳🇿Хокитики2 85240м
12.11.2020из 🇳🇿Инверкаргилла3 4881ч 20м
30.11.2020из 🇳🇿Гамильтона4 0346ч 45м (⇵1)
19.11.2020из 🇦🇺Мельбурна28 98218ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇦🇺Сиднея29 01823ч (⇵2)
01.07.2021из 🇨🇱Сантьяго44 45128ч 35м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы75 83437ч (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Лондона104 91146ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇭Бангкока105 54513ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇰Копенгагена109 43659ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇳🇬Лагоса185 88250ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Крайстчерч, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Бангкок, Уогга-Уогга и Куинстаун

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Крайстчерч