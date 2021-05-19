Полезная информация о Нельсоне

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Местное время в Нельсоне
06:2821
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаНельсон
По-английскиNelson
Столица регионаНельсон является столицей региона
Население города59 200 чел.
АэропортНельсон NSN
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота11 м. от уровня моря

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