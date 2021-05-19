Полезная информация о Нельсоне
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Местное время в Нельсоне
06:2821
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Нельсон
|По-английски
|Nelson
|Столица региона
|Нельсон является столицей региона
|Население города
|59 200 чел.
|Аэропорт
|Нельсон NSN
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Нельсон на карте
Нельсон