Всё о Веллингтоне

Полезная информация о Веллингтоне

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Местное время в Веллингтоне
07:4843
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаВеллингтон
По-английскиWellington
Это столицаВеллингтон является столицей Новой Зеландии
Население города381 900 чел.
АэропортВеллингтон WLG
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота31 м. от уровня моря

Где находится Веллингтон на карте

Веллингтон фото города
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