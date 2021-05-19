Полезная информация о Веллингтоне
Что нужно знать о Веллингтоне: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Веллингтон, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Веллингтоне
07:4843
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Веллингтон
|По-английски
|Wellington
|Это столица
|Веллингтон является столицей Новой Зеландии
|Население города
|381 900 чел.
|Аэропорт
|Веллингтон WLG
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|31 м. от уровня моря
Где находится Веллингтон на карте
Веллингтон