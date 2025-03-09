Ощутите настоящий драйв за рулём Aston Martin GT4 на знаменитой трассе Yas Marina.
Вас ждёт технический инструктаж, реальный заезд по гоночному треку и незабываемый звук мощного двигателя V8.
Вас ждёт технический инструктаж, реальный заезд по гоночному треку и незабываемый звук мощного двигателя V8.
Описание экскурсии
Гоночные эмоции на Яс‑Марина Любители адреналина, эта поездка для вас. Aston Martin GT4 — это не только элегантность, но и настоящая гоночная мощь. Прежде чем выехать на трассу, инструктор поможет вам устроиться за рулём и объяснит основные элементы управления. Легендарный Aston Martin GT4 В отличие от обычной версии, салон GT4 был полностью модифицирован: гоночные сиденья, защита, дополнительная приборная панель и пластиковые окна. Построенный на отдельном заводе, он оснащён 4,7‑литровым двигателем V8, выдающейся скоростью и, пожалуй, одним из самых эффектных звуков мотора в мире автоспорта. Выход на трассу После короткого технического инструктажа вы пристегнётесь и выедете на трек. Следуя за подсказками тренера, вы научитесь держать правильную гоночную траекторию и проходить сложные виражи. В конце заезда инструктор даст подробную обратную связь о вашей технике. А ваши друзья и близкие смогут наблюдать за вашим драйвом с трибун. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:
• Действующие водительские права • Обувь с закрытым носком Запрещено:
• Туфли на высоком каблуке • Сандалии или шлёпанцы • Управление в состоянии опьянения • Несовершеннолетние без сопровождения Важно знать перед поездкой:
Минимальный возраст водителя — 19 лет • Водители 19–25 лет должны иметь права не менее 2 лет • Для нерезидентов ОАЭ — права должны быть не менее 1 года • Предварительные (ученические) права не принимаются • Допустимый вес водителя — до 105 кг, рост водителя — от 160 до 190 см.
Перед вождением запрещено употреблять алкоголь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Заезд на трассе за рулём автомобиля
- Инструктаж по технике безопасности
- Профессиональный инструктор
- Всё необходимое снаряжение для безопасности
- Страховка
- 15 минут реального вождения
- Обзор заезда на видео
Что не входит в цену
- Запись видео вашего заезда
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
FJ74+R2W Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Действующие водительские права
- Обувь с закрытым носком
- Запрещено:
- Туфли на высоком каблуке
- Сандалии или шлёпанцы
- Управление в состоянии опьянения
- Несовершеннолетние без сопровождения
- Важно знать перед поездкой:
- Минимальный возраст водителя - 19 лет
- Водители 19-25 лет должны иметь права не менее 2 лет
- Для нерезидентов ОАЭ - права должны быть не менее 1 года
- Предварительные (ученические) права не принимаются
- Допустимый вес водителя - до 105 кг, рост водителя - от 160 до 190 см
- Перед вождением запрещено употреблять алкоголь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
9 мар 2025
Эта поездка стала сюрпризом для моего мужа, и он сказал, что это опыт, который действительно останется с ним навсегда. За рулём Aston Martin он почувствовал себя настоящим гонщиком!
Г
Георг
22 мая 2024
Это был потрясающий опыт! Инструкторы подробно всё объяснили и действительно позволили прочувствовать машину на полную силу. Настоящий драйв и адреналин!
M
Michael
31 мар 2024
Замечательные инструкторы, отличная трасса и высокий уровень безопасности — всё, что нужно для идеальной гонки. Обязательно приеду ещё раз!
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
$442
$520 за всё до 3 чел.
Билеты
Абу-Даби: входной билет в зоопарк Emirates Park (на английском)
Начало: GMWF+7FP Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$13.61 за билет