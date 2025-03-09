Гоночные эмоции на Яс‑Марина Любители адреналина, эта поездка для вас. Aston Martin GT4 — это не только элегантность, но и настоящая гоночная мощь. Прежде чем выехать на трассу, инструктор поможет вам устроиться за рулём и объяснит основные элементы управления. Легендарный Aston Martin GT4 В отличие от обычной версии, салон GT4 был полностью модифицирован: гоночные сиденья, защита, дополнительная приборная панель и пластиковые окна. Построенный на отдельном заводе, он оснащён 4,7‑литровым двигателем V8, выдающейся скоростью и, пожалуй, одним из самых эффектных звуков мотора в мире автоспорта. Выход на трассу После короткого технического инструктажа вы пристегнётесь и выедете на трек. Следуя за подсказками тренера, вы научитесь держать правильную гоночную траекторию и проходить сложные виражи. В конце заезда инструктор даст подробную обратную связь о вашей технике. А ваши друзья и близкие смогут наблюдать за вашим драйвом с трибун. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:

• Действующие водительские права • Обувь с закрытым носком Запрещено:

• Туфли на высоком каблуке • Сандалии или шлёпанцы • Управление в состоянии опьянения • Несовершеннолетние без сопровождения Важно знать перед поездкой:

Минимальный возраст водителя — 19 лет • Водители 19–25 лет должны иметь права не менее 2 лет • Для нерезидентов ОАЭ — права должны быть не менее 1 года • Предварительные (ученические) права не принимаются • Допустимый вес водителя — до 105 кг, рост водителя — от 160 до 190 см.

Перед вождением запрещено употреблять алкоголь.