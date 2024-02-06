Откройте для себя шикарную столицу ОАЭ — Абу-Даби. Это красивый город с недолгой, но богатой историей, необычной архитектурой и изысканными достопримечательностями. Вы узнаете, как из пустыни «выросли» небоскрёбы, побываете в арабской деревне, оцените экспонаты Лувра и интерьеры самого дорогого отеля страны. А ещё — восхититесь роскошью Абу-Даби с высоты птичьего полёта.

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Ваш представитель в Абу-Даби

Эмир Ваш представитель в Абу-Даби

Описание

Что вас ожидает

Музей Лувр. В его стенах — изысканная коллекция живописи, в том числе «Автопортрет Винсента Ван Гога» и «Прекрасная Ферроньера» да Винчи, а также скульптуры и древности разных стран.

Резиденция шейха Абу-Даби (Qasr Al Watan) — это не только роскошный дворец, но и память народа Объединённых Арабских Эмиратов и его лидеров.

Emirates Palace — самый дорогой отель ОАЭ. Его строительство в середине 2000-х обошлось в $3 млрд!

Самая высокая точка обзора Абу-Даби. Она расположена на 74 этаже отеля Conrad Abu Dhabi в деловом районе Downtown. Весь город будет как на ладони!

Мечеть шейха Зайда — символ Абу-Даби. Немусульман внутрь пускают, нужно только одеться максимально скромно: никаких шорт и маек с короткими рукавами, особенно девушкам.

Этнографический музей — реконструированная арабская деревня. Здесь будем знакомиться с культурой эмирата.

Capital Gate — небоскрёб, больше известный как Падающая башня. В 2010 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона в мире.

Кроме того, мы прогуляемся по городской набережной, заглянем на финиковый рынок и посмотрим на круглый небоскрёб — Aldar HQ.

Организационные детали

Поездка проходит на кабриолете. Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от $40).

В стоимость входит транспорт и услуги гида

По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы