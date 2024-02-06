По Абу-Даби - на кабриолете
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби

Побывать в резиденции шейха, восхититься коллекцией Лувра и взглянуть на эмират с 74-этажа

5
1 отзыв
Откройте для себя шикарную столицу ОАЭ — Абу-Даби.

Это красивый город с недолгой, но богатой историей, необычной архитектурой и изысканными достопримечательностями.

Вы узнаете, как из пустыни «выросли» небоскрёбы, побываете в арабской деревне, оцените экспонаты Лувра и интерьеры самого дорогого отеля страны. А ещё — восхититесь роскошью Абу-Даби с высоты птичьего полёта.
По Абу-Даби - на кабриолете
По Абу-Даби - на кабриолете
По Абу-Даби - на кабриолете
Ближайшие даты:
17
фев
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Музей Лувр. В его стенах — изысканная коллекция живописи, в том числе «Автопортрет Винсента Ван Гога» и «Прекрасная Ферроньера» да Винчи, а также скульптуры и древности разных стран.

Резиденция шейха Абу-Даби (Qasr Al Watan) — это не только роскошный дворец, но и память народа Объединённых Арабских Эмиратов и его лидеров.

Emirates Palace — самый дорогой отель ОАЭ. Его строительство в середине 2000-х обошлось в $3 млрд!

Самая высокая точка обзора Абу-Даби. Она расположена на 74 этаже отеля Conrad Abu Dhabi в деловом районе Downtown. Весь город будет как на ладони!

Мечеть шейха Зайда — символ Абу-Даби. Немусульман внутрь пускают, нужно только одеться максимально скромно: никаких шорт и маек с короткими рукавами, особенно девушкам.

Этнографический музей — реконструированная арабская деревня. Здесь будем знакомиться с культурой эмирата.

Capital Gate — небоскрёб, больше известный как Падающая башня. В 2010 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона в мире.

Кроме того, мы прогуляемся по городской набережной, заглянем на финиковый рынок и посмотрим на круглый небоскрёб — Aldar HQ.

Организационные детали

  • Поездка проходит на кабриолете. Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от $40).
  • В стоимость входит транспорт и услуги гида
  • По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — Лувр — $18 (до 18 лет бесплатно)
    — Дворец шейха — $20
    — Смотровая площадка на 74-этаже — $26
  • Ужин (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
6 фев 2024
Отличная машина, водитель, экскурсия очень впечатляющая, интересная. Очень понравилось🙌, всем рекомендую 🫶
Просто молодцы 🤝

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