Побывать в резиденции шейха, восхититься коллекцией Лувра и взглянуть на эмират с 74-этажа
Это красивый город с недолгой, но богатой историей, необычной архитектурой и изысканными достопримечательностями.
Вы узнаете, как из пустыни «выросли» небоскрёбы, побываете в арабской деревне, оцените экспонаты Лувра и интерьеры самого дорогого отеля страны. А ещё — восхититесь роскошью Абу-Даби с высоты птичьего полёта.
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Описание
Что вас ожидает
Музей Лувр. В его стенах — изысканная коллекция живописи, в том числе «Автопортрет Винсента Ван Гога» и «Прекрасная Ферроньера» да Винчи, а также скульптуры и древности разных стран.
Резиденция шейха Абу-Даби (Qasr Al Watan) — это не только роскошный дворец, но и память народа Объединённых Арабских Эмиратов и его лидеров.
Emirates Palace — самый дорогой отель ОАЭ. Его строительство в середине 2000-х обошлось в $3 млрд!
Самая высокая точка обзора Абу-Даби. Она расположена на 74 этаже отеля Conrad Abu Dhabi в деловом районе Downtown. Весь город будет как на ладони!
Мечеть шейха Зайда — символ Абу-Даби. Немусульман внутрь пускают, нужно только одеться максимально скромно: никаких шорт и маек с короткими рукавами, особенно девушкам.
Этнографический музей — реконструированная арабская деревня. Здесь будем знакомиться с культурой эмирата.
Capital Gate — небоскрёб, больше известный как Падающая башня. В 2010 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона в мире.
Кроме того, мы прогуляемся по городской набережной, заглянем на финиковый рынок и посмотрим на круглый небоскрёб — Aldar HQ.
Организационные детали
- Поездка проходит на кабриолете. Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от $40).
- В стоимость входит транспорт и услуги гида
- По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты:
— Лувр — $18 (до 18 лет бесплатно)
— Дворец шейха — $20
— Смотровая площадка на 74-этаже — $26
- Ужин (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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