Абу-Даби: входной билет в зоопарк Emirates Park (на английском)

Погружение в мир дикой природы Посетите Emirates Park Zoo — уникальный приют для любителей животных в самом сердце Абу-Даби. Здесь в огромном пространстве воссозданы естественные условия обитания для самых разных видов — от диких кошек и приматов до птиц и рептилий. Интерактивные зоны и разнообразие животных Войдя по билетам без очереди, начните знакомство с пешеходным маршрутом Wildlife Walk, где можно увидеть бенгальских тигров, спасённых гепардов и редких амурских леопардов. В «Раю приматов» познакомьтесь с разными видами обезьян, а в птичьем парке — с кукушками-кукубаррами, африканскими попугаями и ара. Другие тематические территории Кроме того, в зоопарке расположены несколько зон: Animal Paradise, Flamingo Park, дом рептилий и контактный зоопарк. Здесь можно принять участие в интерактивных программах и поближе познакомиться с удивительным миром живой природы. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Запрещено:

• Несовершеннолетние без сопровождения взрослых Важно знать заранее:

Дети до 3 лет проходят бесплатно • Дети до 12 лет должны находиться в сопровождении взрослых • Вход недействителен в дни государственных праздников ОАЭ — учтите, что некоторые праздники могут объявляться с коротким уведомлением • Активности Zoo Zip и Big Climb подходят участникам ростом выше 140 см. Для детей ростом от 110 до 135 см. доступен Junior Climb • Driving Adventure предназначена для детей от 6 до 12 лет, максимум 2 круга в день • Перед посещением уточняйте на официальном сайте режим работы парка, даты закрытия, расписание мероприятий и шоу.