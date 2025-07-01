Абу-Даби: входной билет в зоопарк Emirates Park (на английском)

Посетите зоопарк Emirates Park в Абу-Даби с билетом на целый день и исследуйте разнообразие животных в тщательно воссозданных природных условиях. Насладитесь интерактивными зонами и уникальными встречами с дикой природой.
Описание билета
Погружение в мир дикой природы Посетите Emirates Park Zoo — уникальный приют для любителей животных в самом сердце Абу-Даби. Здесь в огромном пространстве воссозданы естественные условия обитания для самых разных видов — от диких кошек и приматов до птиц и рептилий. Интерактивные зоны и разнообразие животных Войдя по билетам без очереди, начните знакомство с пешеходным маршрутом Wildlife Walk, где можно увидеть бенгальских тигров, спасённых гепардов и редких амурских леопардов. В «Раю приматов» познакомьтесь с разными видами обезьян, а в птичьем парке — с кукушками-кукубаррами, африканскими попугаями и ара. Другие тематические территории Кроме того, в зоопарке расположены несколько зон: Animal Paradise, Flamingo Park, дом рептилий и контактный зоопарк. Здесь можно принять участие в интерактивных программах и поближе познакомиться с удивительным миром живой природы. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Запрещено:
• Несовершеннолетние без сопровождения взрослых Важно знать заранее:
Дети до 3 лет проходят бесплатно • Дети до 12 лет должны находиться в сопровождении взрослых • Вход недействителен в дни государственных праздников ОАЭ — учтите, что некоторые праздники могут объявляться с коротким уведомлением • Активности Zoo Zip и Big Climb подходят участникам ростом выше 140 см. Для детей ростом от 110 до 135 см. доступен Junior Climb • Driving Adventure предназначена для детей от 6 до 12 лет, максимум 2 круга в день • Перед посещением уточняйте на официальном сайте режим работы парка, даты закрытия, расписание мероприятий и шоу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на 1 день в зоопарк Emirates Park
Что не входит в цену
- Транспорт
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
GMWF+7FP Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мирон
1 июл 2025
Мне очень понравилось кормить жирафов и заглянуть в кафе жирафов! ❤️
Е
Евгений
25 июн 2025
Это было потрясающе. Очень хороший зоопарк — мы кормили жирафов и много других животных. Очень рекомендую посетить, правда стоит того!
П
Полина
2 июн 2024
Незабываемые впечатления от кормления слонов и бегемотов
