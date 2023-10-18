Miracle Garden представляет собой потрясающий парковый сад, созданный человеком, который впечатлит вас своим уникальным ландшафтным дизайном и великолепной красотой. В этом оазисе в пустыне вы будете восхищаться невероятными скульптурами и живописными картинами, составленными из более чем 50 миллионов цветов.

Global Village, находящийся под открытым небом, представляет собой изумительную ярмарку с многочисленными торговыми павильонами, представляющими разные страны мира. Здесь вы сможете погрузиться в музыку, танцы, фольклор и традиции каждой страны, а также приобрести сувениры и сладости. Вы насладитесь разнообразной кухней, полюбуетесь красочными шоу и атмосферой настоящего праздника с развлекательными программами, аттракционами и живой музыкой.

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