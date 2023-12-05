Мы с вами отправимся в путешествие по прекрасном эмирату — Абу-Даби! Этот старинный и по-настоящему золотой город зовёт путников прикоснуться к белоснежным сводам знаменитой мечети, повеселиться в парке Ferrari World и побывать в декорациях фильма «Безумный Макс». Я покажу вам самые туристические места, а также интересные локации, о которых знают только местные.

Описание

Что вас ожидает

Мы прокатимся и прогуляемся по красивому городу в вашем темпе: вы сами сможете выбрать, где провести больше времени. Вы побываете на местах съёмок таких фильмов, как «Форсаж 7» и «Безумный Макс», увидите, где живет известный IT-специалист Павел Дуров (создатель ВКонтакте и Телеграма), пофотографируетесь в лучших декорациях Абу-Даби. По пути я расскажу вам историю эмирата и правления шейхов, а также интересные факты о местных обычаях и культуре.

Достопримечательности по маршруту

Белая мечеть шейха Заида — президентский отель Emirates Palace — Qasr al vatan (Дворец шейха) — музей Louvre — финиковый и фруктовый рынки — фото-стоп на фоне Etihad Towers — набережная Corniche — город Last Exit из кинофильма «Безумный Макс» — тематический парк развлечений Ferrari World.

Организационные детали

Экскурсия проходит на легковой машине комфорт-класса с кондиционером

Подходящая одежда для посещения мечети: полностью закрытые руки и ноги, покрытая голова. Я могу предоставить для женщин абайю, только сообщите заранее, сколько штук понадобится.

Дополнительные расходы