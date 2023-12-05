Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день

Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби

Посетить ту самую мечеть, побывать в Лувре и развлечься в тематическом парке Ferrari Wоrld

Мы с вами отправимся в путешествие по прекрасном эмирату — Абу-Даби! Этот старинный и по-настоящему золотой город зовёт путников прикоснуться к белоснежным сводам знаменитой мечети, повеселиться в парке Ferrari World и побывать в декорациях фильма «Безумный Макс». Я покажу вам самые туристические места, а также интересные локации, о которых знают только местные.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Мы прокатимся и прогуляемся по красивому городу в вашем темпе: вы сами сможете выбрать, где провести больше времени. Вы побываете на местах съёмок таких фильмов, как «Форсаж 7» и «Безумный Макс», увидите, где живет известный IT-специалист Павел Дуров (создатель ВКонтакте и Телеграма), пофотографируетесь в лучших декорациях Абу-Даби. По пути я расскажу вам историю эмирата и правления шейхов, а также интересные факты о местных обычаях и культуре.

Достопримечательности по маршруту

Белая мечеть шейха Заида — президентский отель Emirates Palace — Qasr al vatan (Дворец шейха) — музей Louvre — финиковый и фруктовый рынки — фото-стоп на фоне Etihad Towers — набережная Corniche — город Last Exit из кинофильма «Безумный Макс» — тематический парк развлечений Ferrari World.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковой машине комфорт-класса с кондиционером
  • Подходящая одежда для посещения мечети: полностью закрытые руки и ноги, покрытая голова. Я могу предоставить для женщин абайю, только сообщите заранее, сколько штук понадобится.

Дополнительные расходы

  • Ferrari World — $90 с едой и $80 без еды
  • Музей Louvre — $20
  • Qasr Al Watan (Дворец Шейха) — $20

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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