Посетить ту самую мечеть, побывать в Лувре и развлечься в тематическом парке Ferrari Wоrld
Мы с вами отправимся в путешествие по прекрасном эмирату — Абу-Даби! Этот старинный и по-настоящему золотой город зовёт путников прикоснуться к белоснежным сводам знаменитой мечети, повеселиться в парке Ferrari World и побывать в декорациях фильма «Безумный Макс». Я покажу вам самые туристические места, а также интересные локации, о которых знают только местные.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы прокатимся и прогуляемся по красивому городу в вашем темпе: вы сами сможете выбрать, где провести больше времени. Вы побываете на местах съёмок таких фильмов, как «Форсаж 7» и «Безумный Макс», увидите, где живет известный IT-специалист Павел Дуров (создатель ВКонтакте и Телеграма), пофотографируетесь в лучших декорациях Абу-Даби. По пути я расскажу вам историю эмирата и правления шейхов, а также интересные факты о местных обычаях и культуре.
Достопримечательности по маршруту
Белая мечеть шейха Заида — президентский отель Emirates Palace — Qasr al vatan (Дворец шейха) — музей Louvre — финиковый и фруктовый рынки — фото-стоп на фоне Etihad Towers — набережная Corniche — город Last Exit из кинофильма «Безумный Макс» — тематический парк развлечений Ferrari World.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковой машине комфорт-класса с кондиционером
- Подходящая одежда для посещения мечети: полностью закрытые руки и ноги, покрытая голова. Я могу предоставить для женщин абайю, только сообщите заранее, сколько штук понадобится.
Дополнительные расходы
- Ferrari World — $90 с едой и $80 без еды
- Музей Louvre — $20
- Qasr Al Watan (Дворец Шейха) — $20
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пулат — ваш гид в Абу-Даби
Меня зовут Пулат, с семьёй я живу в Дубае с 2009 года и уже 12 лет вожу экскурсии по ОАЭ. На наших индивидуальных экскурсиях по эмиратам я покажу вам все красоты Востока и даже те, о которых знают лишь местные. Я расскажу где можно вкусно поесть, как купить билеты в Бурдж Халифу подешевле и помогу достать билеты в музей будущего, даже если их нет на сайте. Я всегда радуюсь, когда мои туристы остаются в восторге. Потому что моя работа и моя семья - две главные ценности в моей жизни.
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