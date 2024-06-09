Ислам — ваша команда гидов в Абу-Даби

Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы, профессиональная команда гидов, покажем вам самые туристические места, а также интересные локации, о которых знают только местные. За один день вы откроете для себя весь Абу-Даби — один из самых роскошных, ошеломляющих и современных мегаполисов мира. И с нашей помощью разберётесь в истории, культуре и повседневной жизни Эмиратов.