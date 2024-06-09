Абу-Даби — город из сказки.
Изысканная роскошь соседствует в нём с дерзкой архитектурой, а мечети и восточный Лувр — с городом из «Безумного Макса» и парком Ferrari.
Вы познакомитесь со всеми знаковыми достопримечательностями Абу-Даби, услышите о богатом культурном наследии Эмиратов, оцените традиционную кухню и отдохнёте в лучших развлекательных парках города.
Изысканная роскошь соседствует в нём с дерзкой архитектурой, а мечети и восточный Лувр — с городом из «Безумного Макса» и парком Ferrari.
Вы познакомитесь со всеми знаковыми достопримечательностями Абу-Даби, услышите о богатом культурном наследии Эмиратов, оцените традиционную кухню и отдохнёте в лучших развлекательных парках города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мечеть Шейха Зайда — самая красивая в Абу-Даби.
- Emirates Palace — самый дорогой отель мира. Для посещения женщины могут одеться как угодно, мужчины — должны надеть брюки (не шорты!). На ноги можно туфли, кроссовки или босоножки.
- Финиковый и фруктовый рынок.
- Фотостоп на фоне визитной карточки столицы — башен Etihad Towers.
- Набережная Абу-Даби с живописными видами.
- Тематический парк Ferrari World с различными аттракционами.
- Самый большой аквариум Sea World.
- Город панков — заброшенный город Last Exit с атмосферой кинофильма «Безумный Макс».
- Художественный музей Лувр, само здание которого — произведение искусства.
- Этнографическая деревня, которая показывает разницу между сегодняшним Абу-Даби и тем, чем он являлся всего полсотни лет назад.
- Президентский дворец Qasr Al Watan.
- Падающая башня Capital Gate.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены: трансфер из отеля в Абу-Даби или Дубае на комфортабельном автомобиле Dodge Durango с кондиционером и питьевой водой, услуги гида.
Дополнительные расходы
- Ferrari World — $100 с едой или $90 без еды.
- Музей Лувр — $20 за человека.
- Дворец Qasr Al Watan — $20 за человека.
- Возможен трансфер из других эмиратов — стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Абу-Даби
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы, профессиональная команда гидов, покажем вам самые туристические места, а также интересные локации, о которых знают только местные. За один день вы откроете для себя весь Абу-Даби — один из самых роскошных, ошеломляющих и современных мегаполисов мира. И с нашей помощью разберётесь в истории, культуре и повседневной жизни Эмиратов.Задать вопрос
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