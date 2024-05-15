1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места
Начало: Отель в Абу-Даби
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
$100 за человека
Групповая
2 часа
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Дубай - жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира. В ходе экскурсии вы увидите все главные достопримечательности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: По Средам и Субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$150 за человека
Групповая
2 часа
Удобный трансфер из Абу-Даби в Дубай для группы туристов
Организованный трансфер из Абу-Даби в Дубай на 8 часов. Возможность дополнительно приобрести билеты на Бурдж Халифа. Сбор только из отелей
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: По средам и субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия15 мая 2024Оформляла экскурсию по достопримечательным местам Абу-Даби 14 мая! Всё прошло великолепно! Очень приятная и доброжелательная гид Зара! 🌷🌷🌷Всё объясняла и
- ООльга22 апреля 2024Хорошая организация, водитель молодец, объехал все пробки по дороге в Дубай, которые образовались из-за подтопления. Всё спокойно, чётко, по времени. Всё понравилось! Спасибо!
- ДДиана20 апреля 2024Очень опытный экскурсовод Зара ответила на все интересующие нас вопросы. Всё что было заявлено в программе мы увидели. Спасибо
- PPolina30 января 2024Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Абу-ДабиЭкскурсия мне понравилась. Водитель Геннадий был очень мил и предупредителен, отвечал на все вопросы, делал все, чтобы я нигде не
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "На автобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 40 до 275. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на автобусе, 13 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август