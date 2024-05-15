Экскурсии на автобусе в Абу-Даби

Найдено 5 экскурсий в категории «На автобусе» в Абу-Даби на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места
Начало: Отель в Абу-Даби
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
$100 за человека
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Дубай - жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира. В ходе экскурсии вы увидите все главные достопримечательности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: По Средам и Субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$150 за человека
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Удобный трансфер из Абу-Даби в Дубай для группы туристов
Организованный трансфер из Абу-Даби в Дубай на 8 часов. Возможность дополнительно приобрести билеты на Бурдж Халифа. Сбор только из отелей
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: По средам и субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
    Оформляла экскурсию по достопримечательным местам Абу-Даби 14 мая! Всё прошло великолепно! Очень приятная и доброжелательная гид Зара! 🌷🌷🌷Всё объясняла и
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    рассказывала доходчиво, интересно и со знанием этой прекрасной страны! ❤️Комфортабельный автобус с кондиционером, всё чётко и спокойно с учётом тайминга! Агент Анна бронировала тур - всегда на связи, на все вопросы очень чёткие, тактичные ответы! 👍🏻👍🏻👍🏻Очень рекомендую! Спасибо! 👏🏻👏🏻🎉

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
    Хорошая организация, водитель молодец, объехал все пробки по дороге в Дубай, которые образовались из-за подтопления. Всё спокойно, чётко, по времени. Всё понравилось! Спасибо!
  • Д
    Диана
    20 апреля 2024
    Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
    Очень опытный экскурсовод Зара ответила на все интересующие нас вопросы. Всё что было заявлено в программе мы увидели. Спасибо
  • P
    Polina
    30 января 2024
    Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Абу-Даби
    Экскурсия мне понравилась. Водитель Геннадий был очень мил и предупредителен, отвечал на все вопросы, делал все, чтобы я нигде не
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    заблудилась:))) единственное, что мне не очень понравилось, что он развозил туристов сразу на две экскурсии, из-за этого в дороге пришлось провести больше времени, чем я планировала, и уйти с ярмарки гораздо раньше, не в 21.00-21.30, а уже в 20.00, чтобы забрать туристов с обзорной экскурсии. Но я так понимаю, что это из-за низкого сезона, возможно, весной или осенью все будет по-другому. В целом все было здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На автобусе»

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  4. Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
  5. Трансфер в Дубай из Абу-Даби
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  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "На автобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 40 до 275. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на автобусе, 13 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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