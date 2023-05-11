Групповая мини-экскурсия из Аджмана: ужин в романтической обстановке в пустыне
Сафари по пустыне колоритно само по себе, но мы предлагаем вам добавить в стандартную программу немного романтики! Наш водитель встретит вас в отеле и отвезёт туда, где среди бескрайних дюн вас будет ждать стол, освещённый факелами, и ужин в компании самого близкого человека. Такое свидание вам точно запомнится!
Ближайшие даты:
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14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем Вам отправиться на романтический ужин в пустыню! Наш водитель заберет Вас из отеля и Вы отправитесь кататься по бескрайним барханам,получив массу адреналина. А затем у Вас будет возможность уединиться и поужинать в романтической обстановке в пустыне.
Важно знать:
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
- Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
- Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
- Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Катание на джипе по барханам
- Ужин
- Что не входит
- Услуги гида
- Шоу-программа
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Бронирование тура по 100% предоплате.
- Гид не предусмотрен.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании