Сафари по пустыне колоритно само по себе, но мы предлагаем вам добавить в стандартную программу немного романтики! Наш водитель встретит вас в отеле и отвезёт туда, где среди бескрайних дюн вас будет ждать стол, освещённый факелами, и ужин в компании самого близкого человека. Такое свидание вам точно запомнится!