Из Аджмана: романтический ужин в пустыне

Групповая мини-экскурсия из Аджмана: ужин в романтической обстановке в пустыне

Описание
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Ответы на вопросы
Сафари по пустыне колоритно само по себе, но мы предлагаем вам добавить в стандартную программу немного романтики! Наш водитель встретит вас в отеле и отвезёт туда, где среди бескрайних дюн вас будет ждать стол, освещённый факелами, и ужин в компании самого близкого человека. Такое свидание вам точно запомнится!
Из Аджмана: романтический ужин в пустыне
Из Аджмана: романтический ужин в пустыне
Из Аджмана: романтический ужин в пустыне
Из Аджмана: романтический ужин в пустыне
Из Аджмана: романтический ужин в пустыне
Из Аджмана: романтический ужин в пустыне
Ближайшие даты:
11
мая
12
мая
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем Вам отправиться на романтический ужин в пустыню! Наш водитель заберет Вас из отеля и Вы отправитесь кататься по бескрайним барханам,получив массу адреналина. А затем у Вас будет возможность уединиться и поужинать в романтической обстановке в пустыне.

Важно знать:

  • На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
  • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
  • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
  • Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Катание на джипе по барханам
  • Ужин
Что не входит
  • Услуги гида
  • Шоу-программа
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Бронирование тура по 100% предоплате.
  • Гид не предусмотрен.
  • Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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