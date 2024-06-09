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Трудно поверить, что Дубай когда-то был пустыней, где жили бедуины и рыбаки. Сегодня это город с потрясающей архитектурой и инновациями. На экскурсии вы увидите Старый город Al Seef, Мадинат Джумейра, Пальму Джумейра и Бурдж-Халифа. Также вас ждёт шоу танцующих фонтанов у Дубай Молл. Комфортные автомобили и опытные гиды обеспечат вам незабываемое путешествие