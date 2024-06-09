Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия

Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Трудно поверить, что Дубай когда-то был пустыней, где жили бедуины и рыбаки. Сегодня это город с потрясающей архитектурой и инновациями. На экскурсии вы увидите Старый город Al Seef, Мадинат Джумейра, Пальму Джумейра и Бурдж-Халифа. Также вас ждёт шоу танцующих фонтанов у Дубай Молл. Комфортные автомобили и опытные гиды обеспечат вам незабываемое путешествие

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Уникальная возможность увидеть старый и новый Дубай
  2. 🏝️ Посещение искусственного острова Пальма Джумейра
  3. 🏙️ Восхищение архитектурными шедеврами
  4. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  5. 📸 Великолепные фото на фоне знаковых мест

Что можно увидеть

  • Старый город Al Seef
  • Мадинат Джумейра
  • Пальма Джумейра
  • Бурдж-Халифа
  • Танцующие фонтаны
  • Дубай Молл
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Старый город Al Seef — живое напоминание о том, каким Дубай был раньше. Это место слияния исторической ностальгии и восточного колорита с элементами современной жизни.
  • Мадинат Джумейра, или Дубайская Венеция. Вы полюбуетесь живописным районом, сделаете фото на фоне знаменитого отеля-паруса.
  • Пальма Джумейра. Вы оцените масштаб искусственного острова и грандиозный отель «Атлантис».
  • Бурдж-Халифа — конечно, подъедем к самому высокому зданию в мире, куда без него!
  • Танцующие фонтаны и Дубай Молл. У торгового центра вы увидите шоу фонтанов — по-дубайски масштабное. А внутри вас ждёт искусственный водопад с фигурами ловцов жемчуга и огромный аквариум.

Также проездом вы увидите и другие места Дубая.

Организационные детали

  • Дорога до Дубая займёт около получаса
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобилях класса «комфорт». Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).

Дополнительные опции:

  • Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
  • Подъём на Бурдж-Халифа — от $55/чел.
  • Смотровые площадки — от $30/чел.
  • Парк цветов — $25/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аджмана

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа весь деньДубайСамое главноеПопулярные местаОбзорные

Похожие экскурсии из Аджмана

Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Билеты
2 часа
4 отзыва
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
12 июня в 18:30
14 июня в 18:30
$70 за билет
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Посетите Дубай с нашей экскурсией из Аджмана. Увидите исторические и современные достопримечательности, включая шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
🚤 На катере
Круиз
2 часа
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
На комфортабельном катере вы отправитесь в незабываемое путешествие по каналам Дубай Марина и вдоль берегов Пальмы Джумейра
Начало: В любом отеле Аджмана
11 июня в 10:30
12 июня в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Аджмане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Аджмане
ХорошоТам