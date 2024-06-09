Трудно поверить, что Дубай когда-то был пустыней, где жили бедуины и рыбаки. Сегодня это город с потрясающей архитектурой и инновациями. На экскурсии вы увидите Старый город Al Seef, Мадинат Джумейра, Пальму Джумейра и Бурдж-Халифа. Также вас ждёт шоу танцующих фонтанов у Дубай Молл. Комфортные автомобили и опытные гиды обеспечат вам незабываемое путешествие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная возможность увидеть старый и новый Дубай
- 🏝️ Посещение искусственного острова Пальма Джумейра
- 🏙️ Восхищение архитектурными шедеврами
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📸 Великолепные фото на фоне знаковых мест
Что можно увидеть
- Старый город Al Seef
- Мадинат Джумейра
- Пальма Джумейра
- Бурдж-Халифа
- Танцующие фонтаны
- Дубай Молл
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Старый город Al Seef — живое напоминание о том, каким Дубай был раньше. Это место слияния исторической ностальгии и восточного колорита с элементами современной жизни.
- Мадинат Джумейра, или Дубайская Венеция. Вы полюбуетесь живописным районом, сделаете фото на фоне знаменитого отеля-паруса.
- Пальма Джумейра. Вы оцените масштаб искусственного острова и грандиозный отель «Атлантис».
- Бурдж-Халифа — конечно, подъедем к самому высокому зданию в мире, куда без него!
- Танцующие фонтаны и Дубай Молл. У торгового центра вы увидите шоу фонтанов — по-дубайски масштабное. А внутри вас ждёт искусственный водопад с фигурами ловцов жемчуга и огромный аквариум.
Также проездом вы увидите и другие места Дубая.
Организационные детали
- Дорога до Дубая займёт около получаса
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на автомобилях класса «комфорт». Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).
Дополнительные опции:
- Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
- Подъём на Бурдж-Халифа — от $55/чел.
- Смотровые площадки — от $30/чел.
- Парк цветов — $25/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Аджмане
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.Задать вопрос
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