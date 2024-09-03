Если вы решили отправиться из маленького Аджмана в шумный многоликий Дубай, вас ждёт увлекательное путешествие по главным достопримечательностям города.
На прогулке по колоритному кварталу Бастакия можно насладиться атмосферой прошлого и узнать
На прогулке по колоритному кварталу Бастакия можно насладиться атмосферой прошлого и узнать
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Дубай изнутри
Не ограничиваясь обязательной туристической программой, мы поможем вам погрузиться в местный колорит, изучить арабскую жизнь со всех сторон и влюбиться в удивительный Дубай. Вы увидите все визитные карточки мегаполиса, старинные кварталы и образцы новейшей архитектуры. Я не только расскажу самые интересные факты из истории ОАЭ, но и поделюсь ценными рекомендациями местного жителя.
Маршрут поездки
- Бастакия — восстановленный исторический район города с большим количеством узких улочек и несколькими десятками старых домов, возведённых в начале 20 века.
- Район Джумейра. Мы проедем мимо нескольких элитных отелей на побережье Персидского залива, увидим отель Парус (Бурдж-аль-Араб). А заодно прогуляемся по Мадинат Джумейра, арабской Венеции.
- Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Пройдём по внешнему периметру пальмы. Обязательно сделаем фотостопы с яркими видами на порт, отели Парус и Атлантис.
- В районе Дубай Марина вы полюбуетесь небоскрёбами и роскошными яхтами.
- Прогулка по новому искусственному острову Blue Waters Island Dubai, где находится самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
- «Дубай Молл» и Бурдж Халифа. Здесь запланирован осмотр океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл. А ещë — шоу фонтанов у высочайшей башни мира Бурдж-Халифа.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Аджмане. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- В основную программу входит только внешний осмотр достопримечательностей. По желанию вы сможете приобрести билеты и осмотреть их внутри, а также включить в маршрут другие локации. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Аджмане
Провели экскурсии для 305 туристов
Я гид по ОАЭ. Вместе со свое командой провожу авторские экскурсии уже 8 лет. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света. На своих экскурсияхЗадать вопрос
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