В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Аджмана в Дубай, чтобы увидеть главные достопримечательности мегаполиса и насладиться его уникальной атмосферой
Если вы решили отправиться из маленького Аджмана в шумный многоликий Дубай, вас ждёт увлекательное путешествие по главным достопримечательностям города.

На прогулке по колоритному кварталу Бастакия можно насладиться атмосферой прошлого и узнать
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больше об истории города. Кроме того, вы увидите известные районы Дубая, которые олицетворяют его современное развитие.

Экскурсия включает посещение таких мест, как район Джумейра, остров Palm Jumeirah, район Дубай Марина и Blue Waters Island Dubai.

Завершится путешествие у «Дубай Молл» и Бурдж Халифа, где вас ждёт шоу фонтанов и осмотр океанариума

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏙️ Главные достопримечательности
  • 📸 Фотостопы в живописных местах
  • 🏝️ Прогулка по острову Palm Jumeirah
  • 🛍️ Посещение «Дубай Молл» и Бурдж Халифа
    • В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
    В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
    В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Бастакия
  • Район Джумейра
  • Остров Palm Jumeirah
  • Дубай Марина
  • Blue Waters Island Dubai
  • Дубай Молл
  • Бурдж Халифа

    • Описание экскурсии

    Дубай изнутри

    Не ограничиваясь обязательной туристической программой, мы поможем вам погрузиться в местный колорит, изучить арабскую жизнь со всех сторон и влюбиться в удивительный Дубай. Вы увидите все визитные карточки мегаполиса, старинные кварталы и образцы новейшей архитектуры. Я не только расскажу самые интересные факты из истории ОАЭ, но и поделюсь ценными рекомендациями местного жителя.

    Маршрут поездки

    • Бастакия — восстановленный исторический район города с большим количеством узких улочек и несколькими десятками старых домов, возведённых в начале 20 века.
    • Район Джумейра. Мы проедем мимо нескольких элитных отелей на побережье Персидского залива, увидим отель Парус (Бурдж-аль-Араб). А заодно прогуляемся по Мадинат Джумейра, арабской Венеции.
    • Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Пройдём по внешнему периметру пальмы. Обязательно сделаем фотостопы с яркими видами на порт, отели Парус и Атлантис.
    • В районе Дубай Марина вы полюбуетесь небоскрёбами и роскошными яхтами.
    • Прогулка по новому искусственному острову Blue Waters Island Dubai, где находится самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
    • «Дубай Молл» и Бурдж Халифа. Здесь запланирован осмотр океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл. А ещë — шоу фонтанов у высочайшей башни мира Бурдж-Халифа.

    Организационные детали

    • Экскурсия начинается и заканчивается в Аджмане. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
    • В основную программу входит только внешний осмотр достопримечательностей. По желанию вы сможете приобрести билеты и осмотреть их внутри, а также включить в маршрут другие локации. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
    • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    От отеля, в котором вы остановились
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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