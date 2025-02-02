Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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Ольга Очень яркие впечатления от прогулки! Вкуснейший ужин! Хорошо, что начинается чуть раньше, чем открытие! Пока плыли, любовались постройками Дубай Марина - очень красиво в подсветке. Получается красивая фотосессия на прекрасном фоне города-праздника! Шоу небольшое, но музыка звучит до конца прогулки. Замечательно потанцевали! Спасибо за яркие впечатления! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

I Irina это просто незабываемый круиз был,красота огромная… воспоминания на всю жизнь точно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Евгения Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Игорь Все было хорошо организовано. Нам с женой все очень понравилось. Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Оксана Милый тёплый вечер на кораблике по заливу. Поздравили с днём рождения, который у меня был в этот день, преподнесли пирожное). Было развлекательное шоу, играла музыка. Я довольна) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет