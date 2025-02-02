Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Вечерний круиз на традиционном судне вдоль берегов с ультрасовременной застройкой - это возможность увидеть прошлое и настоящее Персидского залива.
Когда детали укрыты ночной вуалью, остается лишь сверкающая лодка из прошлых веков
Когда детали укрыты ночной вуалью, остается лишь сверкающая лодка из прошлых веков
6 причин купить этот билет
- 🌆 Уникальный вечерний круиз на традиционной арабской лодке доу
- 🍽️ Вкусный ужин в формате шведского стола с континентальной и восточной кухней
- 🎤 Живой вокал местной исполнительницы
- 💃 Головокружительное шоу танца тануры
- 🚤 Прогулка по каналу Дубай Марина с видами на небоскребы и яхт-клубы
- 🚗 Удобный трансфер из отеля и обратно
Что можно увидеть
- Дубай Марина
- Небоскребы
- Яхт-клубы
- Променад
Описание билета
Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу
Во время двухчасовой прогулки по каналу Дубай Марина вы взглянете на престижный квартал с небоскребами, яхт-клубами и променадом в вечерней подсветке. А во время ужина в формате шведского стола с континентальной и восточной кухней послушаете эстрадный вокал местной исполнительницы и посмотрите шоу танцора тануры. Головокружительный суфийский танец арабских дервишей погрузит вас в атмосферу древнего сложного искусства, которое передавалось от отца к сыну и имело сакральное значение.
Организационные детали
- Обратите внимание, что это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на лодке доу
- В стоимость включено: трансфер из отеля на корабль и обратно; ужин (шведский стол); вечернее шоу (танец танура и живой вокал); 2-часовая прогулка по каналу Дубай Марина
- Доплата за трансфер из удалённых отелей + $15 с человека
в среду и пятницу в 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Билет на нижнюю палубу, взрослый
|$70
|Билет на нижнюю палубу, детский
|$20
|Билет на верхнюю палубу, взрослый
|$70
|Билет на верхнюю палубу, детский
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом отеле Аджмана
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду и пятницу в 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Аджмане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень яркие впечатления от прогулки! Вкуснейший ужин! Хорошо, что начинается чуть раньше, чем открытие! Пока плыли, любовались постройками Дубай Марина - очень красиво в подсветке. Получается красивая фотосессия на прекрасном фоне города-праздника! Шоу небольшое, но музыка звучит до конца прогулки. Замечательно потанцевали! Спасибо за яркие впечатления!
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I
это просто незабываемый круиз был,красота огромная… воспоминания на всю жизнь точно
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Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла.
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И
Все было хорошо организовано. Нам с женой все очень понравилось. Спасибо
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Милый тёплый вечер на кораблике по заливу. Поздравили с днём рождения, который у меня был в этот день, преподнесли пирожное). Было развлекательное шоу, играла музыка. Я довольна)
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Я
Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
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