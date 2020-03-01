Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу
Во время двухчасовой прогулки по каналу Дубай Марина вы взглянете на престижный квартал с небоскребами, яхт-клубами и променадом в вечерней подсветке. А во время ужина в формате шведского стола с континентальной и восточной кухней послушаете эстрадный вокал местной исполнительницы и посмотрите шоу танцора тануры. Головокружительный суфийский танец арабских дервишей погрузит вас в атмосферу древнего сложного искусства, которое передавалось от отца к сыну и имело сакральное значение.