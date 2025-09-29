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нового, интересного. Организовано все четко, пунктуально. Кухня в отеле, в котором отдыхали простенькая, выбор не большой, но все было вкусно. В отеле бесплатно выдают полотенца(плохо впитывают воду), аквашузы (очень большой плюс), в душевой нет мыла, геля(это минус), зато есть сауна (хамам) и джакузи с тёплой водой и комфортная и красивая территория. Мария нам выдала маски для плавания. Когда зашли в воду и увидели этих чудо черепашек, все минусы исчезли. Они не боятся людей, видимо уже привыкли. Эта экскурсия стала самой эмоциональной и запоминающейся в ОАЭ. И кстате, вода на Фуджейре на порядок теплее,чем в Аджмане. Мы были 8 февраля