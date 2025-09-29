Сейчас актуально
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай во всей красе (из Аджмана)
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о жизни в Объединённых Арабских Эмиратах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $238
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $449 за всё до 4 чел.
Групповая
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Туда, где восточная роскошь становится особенно изысканной на фоне футуристической архитектуры
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг в 09:00
13 авг в 09:00
20 авг в 09:00
$71 за человека
Групповая
до 20 чел.
Каякинг по мангровому заповеднику - фламинго и дикая природа Аджмана
Понаблюдать за розовыми фламинго в естественной среде и увидеть рыб-прыгунов
Начало: У Al zorah nature reserve
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00 и 18:00
Завтра в 16:00
15 авг в 16:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: От отеля, в котором вы остановились
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от $321 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Абу-Даби: поездка из Аджмана
Прочувствовать характер столицы ОАЭ через роскошь, культуру и современные символы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $289
$321 за всё до 6 чел.
Групповая
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в среду и пятницу в 18:30
12 авг в 18:30
14 авг в 18:30
$70 за человека
Групповая
Сказочный Абу-Даби с посещением президентского дворца
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
$95 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Арабская ночь: из Аджмана - в Дубай
Полюбоваться великолепным городом в вечерних огнях
11 авг в 14:00
12 авг в 14:00
от $270 за всё до 4 чел.
Групповая
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
Путешествие через четыре эмирата к Индийскому океану с обедом и отдыхом в Фуджейре - идеальный способ провести день в ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$85 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$69 за человека
Групповая
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
12 авг в 13:00
15 авг в 13:00
$45 за человека
Групповая
Современный Дубай + монорельс на Пальмовом острове (из Аджмана)
Увидеть Дубай таким, каким его любят - контрастным, ярким и живым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 13:30
Сегодня в 13:30
15 авг в 13:30
$40 за человека
Групповая
Из Аджмана - к ярким огням Дубая
Побывать в местах, ради которых стоит выбраться в город именно ночью
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 16:30
11 авг в 16:30
18 авг в 16:30
$52 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
10 авг в 08:30
от $299 за всё до 4 чел.
-
19%
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$37.30
$46 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пульс столицы: обзорная экскурсия по Абу-Даби из Аджмана
Начало: Ваш отель в Аджмане
Расписание: Время согласовывается с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$370.50
$390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана: Сафари ранним утром - встречай свой день незабываемо
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$160 за всё до 6 чел.
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
14 авг в 15:00
$55 за человека
Групповая
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Аджмана
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
$90 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай (из Аджмана)
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тот самый Дубай из Аджмана
Открыть для себя город небоскрёбов и подняться на самый высокий из них
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от $248
$330 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана в Фуджейру: горы, пляжи и крепости
А также - восточная культура и история региона
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от $319
$398 за всё до 6 чел.
Групповая
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями
Современные небоскрёбы, легендарная смотровая The View at The Palm и ужин на лодке
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 11:00
10 авг в 11:00
17 авг в 11:00
$98 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари из Аджмана: закат в пустыне без шоу-программ
Атмосферное знакомство с красными дюнами: джипы, сэндбординг и арабский кофе с финиками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 авг в 14:00
$45 за человека
Групповая
Морской круиз в Диббу: всё включено
Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$78 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана - в Дубай
Объехать главные достопримечательности города роскоши и небоскрёбов за 1 день
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
2-х часовая индивидуальная прогулка на роскошной яхте в Дубае с напитками
Начало: Дубай Марина
Расписание: ежедневно,время под запрос
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$459 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Лах Баб
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$119 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 28 сен 2025
Нодир замечательный гид! Очень интересно все рассказывает, завозил в самые красивые места и говорил где можно сделать фото без толпы туристов! Остались очень довольны и будем обращаться еще когда вернемся в ОАЭ!
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Для тех,кто соскучился по зеленым лесам и пению птиц,идеальный вариант!
Мы были не в сезон-летом, потому не увидели фламинго и не
Мы были не в сезон-летом, потому не увидели фламинго и не
+1
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В
Чудесно с мужем поплавали на каяке. Несмотря на отстутствие знания английского языка, все в инструктаже было понятно. Мангровый заповедник замечательный,
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A
Нам очень понравилось. Хороший маршрут, хороший гид. Впечатления от экскурсии хорошие. Спасибо вам за хорошее времяпрепровождение.
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И
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Поездка и все путешествие в целом очень понравились, благодарим организаторов.
На протяжении всего маршрута Джамал
Поездка и все путешествие в целом очень понравились, благодарим организаторов.
На протяжении всего маршрута Джамал
+1
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A
Всё прошло отлично. Хорошие водители, хороший гид. Всё доступно и доходчиво. Спасибо за хорошо проведённое время.
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Н
Потрясающая поездка. Экскурсия на целый день, времени хватила и на остановки для фото, и на купание в океане (черепах видели)).
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Г
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
+7
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А
Отличная экскурсия, особенно порадовало, что в такую жару никакого Лувра, это был бы перебор. Гид Мурад прекрасно все объяснял, никого
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Н
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Мария просто супер. Делали несколько остановок (В горах,старая резиденция шейха, рынок и кормление верблюдов.)Узнали об эмиратах много
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Всего 211 отзывов в Аджмане
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Ответы на вопросы от путешественников по Аджману
Самые популярные экскурсии в Аджмане
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Сейчас в Аджмане можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 37 до 459 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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