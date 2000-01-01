Все экскурсии в Аджмане
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Аджмане – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от $50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Аджмане почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ОАЭ на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
2ч
$50
за 1 чел.
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Аджмана
Прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
в четверг, пятницу и субботу в 19:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
$300
за 1-6 чел.
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана
Круиз на скоростном катере с русскоговорящим капитаном по самым впечатляющим местам эмирата