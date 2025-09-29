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Экскурсии в Аджмане

Найдено 46 экскурсий в Аджмане на русском языке, цены от $37, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Дубай во всей красе (из Аджмана)
На машине
8 часов
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай во всей красе (из Аджмана)
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о жизни в Объединённых Арабских Эмиратах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $238$250 за всё до 4 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана в Абу-Даби
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $449 за всё до 4 чел.
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
На автобусе
12 часов
5 отзывов
Групповая
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Туда, где восточная роскошь становится особенно изысканной на фоне футуристической архитектуры
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг в 09:00
13 авг в 09:00
20 авг в 09:00
$71 за человека
Каякинг по мангровому заповеднику - фламинго и дикая природа Аджмана
Прогулки на каяках
2 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Каякинг по мангровому заповеднику - фламинго и дикая природа Аджмана
Понаблюдать за розовыми фламинго в естественной среде и увидеть рыб-прыгунов
Начало: У Al zorah nature reserve
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00 и 18:00
Завтра в 16:00
15 авг в 16:00
$65 за человека
В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: От отеля, в котором вы остановились
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от $321 за всё до 4 чел.
Сердце Абу-Даби: поездка из Аджмана
На машине
8 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Абу-Даби: поездка из Аджмана
Прочувствовать характер столицы ОАЭ через роскошь, культуру и современные символы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $289$321 за всё до 6 чел.
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
На лодке
2 часа
8 отзывов
Групповая
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в среду и пятницу в 18:30
12 авг в 18:30
14 авг в 18:30
$70 за человека
Сказочный Абу-Даби с посещением президентского дворца
На автобусе
10 часов
38 отзывов
Групповая
Сказочный Абу-Даби с посещением президентского дворца
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
$95 за человека
Арабская ночь: из Аджмана - в Дубай
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Арабская ночь: из Аджмана - в Дубай
Полюбоваться великолепным городом в вечерних огнях
11 авг в 14:00
12 авг в 14:00
от $270 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
На автобусе
11 часов
12 отзывов
Групповая
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
Путешествие через четыре эмирата к Индийскому океану с обедом и отдыхом в Фуджейре - идеальный способ провести день в ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$85 за человека
Из Аджмана: сафари в пустыне LahBab с VIP ужином, шоу и катанием на верблюде
На верблюдах
8 часов
47 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Аджмана: сафари в пустыне LahBab с VIP ужином, шоу и катанием на верблюде
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$69 за человека
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
На автобусе
10 часов
47 отзывов
Групповая
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
12 авг в 13:00
15 авг в 13:00
$45 за человека
Современный Дубай + монорельс на Пальмовом острове (из Аджмана)
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
Современный Дубай + монорельс на Пальмовом острове (из Аджмана)
Увидеть Дубай таким, каким его любят - контрастным, ярким и живым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 13:30
Сегодня в 13:30
15 авг в 13:30
$40 за человека
Из Аджмана - к ярким огням Дубая
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Групповая
Из Аджмана - к ярким огням Дубая
Побывать в местах, ради которых стоит выбраться в город именно ночью
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 16:30
11 авг в 16:30
18 авг в 16:30
$52 за человека
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
На квадроциклах
На верблюдах
8 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$70 за человека
Из Аджмана - в Абу-Даби
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
10 авг в 08:30
от $299 за всё до 4 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
8 часов
-
19%
23 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$37.30$46 за человека
Пульс столицы: обзорная экскурсия по Абу-Даби из Аджмана
9 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Пульс столицы: обзорная экскурсия по Абу-Даби из Аджмана
Начало: Ваш отель в Аджмане
Расписание: Время согласовывается с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$370.50$390 за всё до 4 чел.
Из Аджмана: Сафари ранним утром - встречай свой день незабываемо
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана: Сафари ранним утром - встречай свой день незабываемо
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$160 за всё до 6 чел.
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Джиппинг
На машине
6 часов
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
14 авг в 15:00
$55 за человека
Абу-Даби с посещением королевского дворца
На автобусе
10 часов
Групповая
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Аджмана
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
$90 за человека
Феноменальный Дубай (из Аджмана)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай (из Аджмана)
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
Тот самый Дубай из Аджмана
На машине
8 часов
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тот самый Дубай из Аджмана
Открыть для себя город небоскрёбов и подняться на самый высокий из них
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от $248$330 за всё до 4 чел.
Из Аджмана в Фуджейру: горы, пляжи и крепости
На машине
8 часов
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана в Фуджейру: горы, пляжи и крепости
А также - восточная культура и история региона
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от $319$398 за всё до 6 чел.
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями
На автобусе
На лодке
Музыкальные теплоходы
Круизы
10 часов
Групповая
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями
Современные небоскрёбы, легендарная смотровая The View at The Palm и ужин на лодке
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 11:00
10 авг в 11:00
17 авг в 11:00
$98 за человека
Сафари из Аджмана: закат в пустыне без шоу-программ
Джиппинг
На машине
4.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари из Аджмана: закат в пустыне без шоу-программ
Атмосферное знакомство с красными дюнами: джипы, сэндбординг и арабский кофе с финиками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 авг в 14:00
$45 за человека
Морской круиз в Диббу: всё включено
На автобусе
На лодке
Круизы
13 часов
Групповая
Морской круиз в Диббу: всё включено
Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$78 за человека
Из Аджмана - в Дубай
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана - в Дубай
Объехать главные достопримечательности города роскоши и небоскрёбов за 1 день
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от $300 за всё до 4 чел.
2-х часовая индивидуальная прогулка на роскошной яхте в Дубае с напитками
На яхте
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
2-х часовая индивидуальная прогулка на роскошной яхте в Дубае с напитками
Начало: Дубай Марина
Расписание: ежедневно,время под запрос
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$459 за всё до 10 чел.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
На квадроциклах
На багги
30 минут
Мини-группа
до 5 чел.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Лах Баб
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$119 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Из Аджмана в Абу-Даби
Дата посещения: 28 сен 2025
Нодир замечательный гид! Очень интересно все рассказывает, завозил в самые красивые места и говорил где можно сделать фото без толпы туристов! Остались очень довольны и будем обращаться еще когда вернемся в ОАЭ!
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Любовь
Каякинг по мангровому заповеднику - фламинго и дикая природа Аджмана
Для тех,кто соскучился по зеленым лесам и пению птиц,идеальный вариант!
Мы были не в сезон-летом, потому не увидели фламинго и не
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посадили мангровое дерево, но все равно получили удовольствие прокатившись на закате.
Сами организаторы очень позитивные:гид был Брайн-все обьяснил, показал, девушка на ресепшен помогла вызвать такси, а наш уровень английского минимален.
Сами каяки удобные, легко управлять-справится даже ребенок.

Для тех,кто соскучился по зеленым лесам и пению птиц,идеальный вариант!
Для тех,кто соскучился по зеленым лесам и пению птиц,идеальный вариант!
Для тех,кто соскучился по зеленым лесам и пению птиц,идеальный вариант!
Для тех,кто соскучился по зеленым лесам и пению птиц,идеальный вариант!+1
Для тех,кто соскучился по зеленым лесам и пению птиц,идеальный вариант!
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В
Каякинг по мангровому заповеднику - фламинго и дикая природа Аджмана
Чудесно с мужем поплавали на каяке. Несмотря на отстутствие знания английского языка, все в инструктаже было понятно. Мангровый заповедник замечательный,
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видели рыб прыгунов, птиц. Было удивительно видеть столько мангровых деревье))) Туннель по которому мы шли, а затем другой туннель в который мы заплывали-очень впечатлили! Рассказать сложно, лучше увидеть своими глазами!

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A
Сказочный Абу-Даби с посещением президентского дворца
Нам очень понравилось. Хороший маршрут, хороший гид. Впечатления от экскурсии хорошие. Спасибо вам за хорошее времяпрепровождение.
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И
Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены)
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Поездка и все путешествие в целом очень понравились, благодарим организаторов.
На протяжении всего маршрута Джамал
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отвечал на вопросы, рассказывал очень много интересных фактов по теме и за пределами тематики экскурсии.
Сами объекты великолепны, советую к посещению.
Был дополнительно предложен отличный обед, все остались довольны.
По организации все четко, хороший автобус, доставка и подсадка по пути пассажиров. Организатор была на связи с момента брони, оперативно отвечала на вопросы.
Рекомендую данную экскурсию и организатора!

Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.+1
Были на экскурсии 01.03.26, экскурсовод - Джамал.
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A
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
Всё прошло отлично. Хорошие водители, хороший гид. Всё доступно и доходчиво. Спасибо за хорошо проведённое время.
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Н
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
Потрясающая поездка. Экскурсия на целый день, времени хватила и на остановки для фото, и на купание в океане (черепах видели)).
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Гид Александр, просто чудо, очень позитивный и все интересно рассказывал. Так же хочется отметить комфортабельность автобуса с очень удобными сидениями. Экскурсия на

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Г
Сердце Абу-Даби: поездка из Аджмана
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.+7
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
Большое спасибо за отличную экскурсию в Абу-Даби! Доехали с комфортом, Азиз - отличный рассказчик, было очень интересно.
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А
Сказочный Абу-Даби с посещением президентского дворца
Отличная экскурсия, особенно порадовало, что в такую жару никакого Лувра, это был бы перебор. Гид Мурад прекрасно все объяснял, никого
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не напрягал, все было по плану, никто никуда не торопился, было время все спокойно посмотреть. Президентский дворец - топ в этой экскурсии, впечатлил.
Отличный обед. В мечеть попали под вечер, красота. Единственное, ехали долго туда и обратно, около 3 часов, но все претензии к пробкам между Шарджей и Дубаем. Никаких нареканий к транспорту нет, все было четко. Отличная экскурсия.

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Н
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Мария просто супер. Делали несколько остановок (В горах,старая резиденция шейха, рынок и кормление верблюдов.)Узнали об эмиратах много
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нового, интересного. Организовано все четко, пунктуально. Кухня в отеле, в котором отдыхали простенькая, выбор не большой, но все было вкусно. В отеле бесплатно выдают полотенца(плохо впитывают воду), аквашузы (очень большой плюс), в душевой нет мыла, геля(это минус), зато есть сауна (хамам) и джакузи с тёплой водой и комфортная и красивая территория. Мария нам выдала маски для плавания. Когда зашли в воду и увидели этих чудо черепашек, все минусы исчезли. Они не боятся людей, видимо уже привыкли. Эта экскурсия стала самой эмоциональной и запоминающейся в ОАЭ. И кстате, вода на Фуджейре на порядок теплее,чем в Аджмане. Мы были 8 февраля

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Всего 211 отзывов в Аджмане

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману

Самые популярные экскурсии в Аджмане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Дубай во всей красе (из Аджмана);
  2. Из Аджмана в Абу-Даби;
  3. Из Аджмана - в Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль Ватан (билеты включены);
  4. Каякинг по мангровому заповеднику - фламинго и дикая природа Аджмана;
  5. В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия.
Сколько стоит экскурсия по Аджману в августе 2026
Сейчас в Аджмане можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 37 до 459 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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