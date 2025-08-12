Мир детских мечтаний Ваши дети когда-нибудь мечтали стать пилотом, врачом, шеф‑поваром или пожарным?

В Kid

Zania эти мечты оживают. Здесь дети от 4 до 16 лет получают возможность попробовать себя в самых разных профессиях, открывая для себя мир взрослых — через игру и яркие впечатления.

Уникальная атмосфера Kid

Zania — это образовательно-развлекательный центр, созданный по принципу настоящего города. Улицы, здания, транспорт, экономика и даже известные бренды — всё это уменьшено до детского масштаба и сделано для того, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя самостоятельным. Более 80 профессий На выбор представлено более 80 увлекательных ролевых игр. Ваш ребёнок может стать пожарным, банкиром, врачом, полицейским, радиоведущим или выбрать любую другую профессию. Такое сочетание игры и обучения помогает не только весело провести время, но и приобрести важные навыки для будущего. Важная информация: