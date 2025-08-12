KidZania — это уникальный детский город, где игра превращается в обучение. Здесь ребята пробуют себя в разных профессиях и знакомятся с настоящей жизнью взрослых.
Описание экскурсии
Мир детских мечтаний Ваши дети когда-нибудь мечтали стать пилотом, врачом, шеф‑поваром или пожарным?
В Kid
Zania эти мечты оживают. Здесь дети от 4 до 16 лет получают возможность попробовать себя в самых разных профессиях, открывая для себя мир взрослых — через игру и яркие впечатления.
Уникальная атмосфера Kid
Zania — это образовательно-развлекательный центр, созданный по принципу настоящего города. Улицы, здания, транспорт, экономика и даже известные бренды — всё это уменьшено до детского масштаба и сделано для того, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя самостоятельным. Более 80 профессий На выбор представлено более 80 увлекательных ролевых игр. Ваш ребёнок может стать пожарным, банкиром, врачом, полицейским, радиоведущим или выбрать любую другую профессию. Такое сочетание игры и обучения помогает не только весело провести время, но и приобрести важные навыки для будущего. Важная информация:
- Не допускается: несовершеннолетние без сопровождения.
- Для посещения Kid.
- Zania взрослый должен быть с ребёнком.
- Дети ростом выше 120 см. могут оставаться в Kid.
- Zania одни, но регистрация на входе проводится только при присутствии взрослого или опекуна (от 17 лет и старше).
- Взрослые, пришедшие с детьми ростом ниже 120 см, не могут покидать территорию Kid.
- Zania.
- Дети ростом ниже 120 см. должны находиться под постоянным сопровождением взрослого или опекуна (от 17 лет и старше).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход на весь день
- Активности
- 50 КидЗо
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Фотографии
Место начала и завершения?
57WJ+H4X Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
12 авг 2025
Моему сыну безумно понравились все разные активности и профессии, в которых он мог попробовать себя! Единственное, что показалось не совсем оправданным — плата для взрослых. Всё равно в итоге родители покупают еду или напитки внутри, и без входного билета это выглядело бы логичнее. Но если говорить о главном — ребёнок остался счастлив, и это того стоило!
Т
Тимур
3 июл 2025
Мы привели сюда наших дочек (8 и 6 лет), и для них это был настоящий лучший день! Отличное место, чтобы провести несколько часов вне жары, ведь там столько всего интересного. Девочки получили паспорта KidZania, водительские права, открыли банковские счета и попробовали себя в разных профессиях. Персонал оказался очень приветливым и явно работает с удовольствием. Замечательный опыт для всей семьи!
К
Константин
5 мая 2025
Просто невероятно! Лучшее место для однодневной поездки с ребёнком!
А
Александр
24 ноя 2024
Настоящий рай для детей! Там легко можно провести от 4 до 6 часов. Нашим детям (9 и 7 лет) всё очень понравилось. Определённо рекомендуем!
К
Константин
14 авг 2024
Мы впервые посетили KidZania — нашему сыну 6 лет, и он остался в полном восторге. Отличное место во всех отношениях!
