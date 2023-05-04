Полёт на вертолёте над Дубаем - это уникальная возможность увидеть мегаполис с высоты птичьего полёта. Пальмовый остров, Бурдж-Халифа и другие знаковые места предстанут перед вами в новом свете. Вертолёт Airbus H125 обеспечит комфорт и безопасность, а опытный пилот сделает ваше путешествие незабываемым. Полёты доступны для всех, включая детей и людей с ограниченной мобильностью, при соблюдении определённых условий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дубай с высоты и дух приключений

Из кабины (кстати, такому же вертолёту удалось покорить Эверест) вы оцените масштабы Дубая и полюбуетесь знаменитыми достопримечательностями с нового ракурса. Мы предлагаем полёты разной длительности.

Полёт на 12 минут (с 1 июля — $215 с чел.) . Вы увидите Пальмовый остров, отель-парус «Бурдж-аль-Араб», башню «Бурдж-Халифа», архипелаг Мир, набережную Корниш, Дубайский канал.

. Вы увидите Пальмовый остров, отель-парус «Бурдж-аль-Араб», башню «Бурдж-Халифа», архипелаг Мир, набережную Корниш, Дубайский канал. Полёт на 17 минут (с 1 июля — $279 с чел.) . Вы увидите отель-парус «Бурдж-аль-Араб», архипелаг Мир, Пальмовый остров с отелем Атлантис, башню «Бурдж-Халифа», набережную Джумейра и порт Рашид.

. Вы увидите отель-парус «Бурдж-аль-Араб», архипелаг Мир, Пальмовый остров с отелем Атлантис, башню «Бурдж-Халифа», набережную Джумейра и порт Рашид. Полёт на 22 минуты (с 1 июля — $385 с чел.) . Вы увидите Пальмовый остров с отелем Атлантис, отель-парус «Бурдж-аль-Араб», башню «Бурдж-Халифа», архипелаг Мир, набережную Корниш, залив Дубай-Крик, Деревню Наследия, Всемирный торговый центр, Старый город.

. Вы увидите Пальмовый остров с отелем Атлантис, отель-парус «Бурдж-аль-Араб», башню «Бурдж-Халифа», архипелаг Мир, набережную Корниш, залив Дубай-Крик, Деревню Наследия, Всемирный торговый центр, Старый город. Полёт на 30 минут (с 1 июля — $520 с чел.). Вы увидите престижный район вилл Emirates Hills, колесо обозрения «Глаз Дубая», отель-парус «Бурдж-аль-Араб», Пальмовый остров с отелем Атлантис, архипелаг Мир, башню «Бурдж-Халифа», Старый город, залив Дубай-Крик, Рамку Дубая.

Организационные детали

Обратите внимание: необходимо внесение 100% предоплаты — после оформления заказа мы пришлем вам инструкцию

Каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами Управления гражданской авиации ОАЭ

Если по не зависящим от нас причинам бронирование на выбранное время будет недоступно, мы предложим вам альтернативы при подтверждении заказа

При бронировании просим вас указать вес каждого пассажира: это обязательное требование было, введённое для усиления мер безопасности всех пассажиров и членов экипажа. Эта информация останется конфиденциальной.

Как проходит полёт

На 6-местном вертолёте Airbus H125. Места распределяются при посадке в зависимости от веса каждого пассажира.

За штурвалом профессиональный опытный пилот. Сопровождение гида не предполагается.

Вам нужно приехать на вертолётную площадку за 45 минут до старта, чтобы пройти регистрацию и инструктаж

Кому подходит полёт

На борт допускаются дети с 2 лет

Беременные женщины могут летать только в течение первых 32 недель беременности под свою ответственность

Люди с ограниченной мобильностью допускаются только в сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за их посадку на вертолёт и комфорт на борту

Вопросы трансфера

Вам нужно самостоятельно добраться до места старта полёта — это Полицейская академия Дубая

Правила отмены

Если вы отменяете заказ уже после 100% оплаты тура, то деньги не возвращаются (это связано с тем, что мы заранее выкупаем билеты). Если тур отменится из-за погоды, то мы предложим вам другую дату или полностью вернём деньги.