Полёт на вертолёте над Дубаем - это уникальная возможность увидеть мегаполис с высоты птичьего полёта. Пальмовый остров, Бурдж-Халифа и другие знаковые места предстанут перед вами в новом свете.
Вертолёт Airbus H125 обеспечит комфорт и безопасность, а опытный пилот сделает ваше путешествие незабываемым.
Полёты доступны для всех, включая детей и людей с ограниченной мобильностью, при соблюдении определённых условий
Вертолёт Airbus H125 обеспечит комфорт и безопасность, а опытный пилот сделает ваше путешествие незабываемым.
Полёты доступны для всех, включая детей и людей с ограниченной мобильностью, при соблюдении определённых условий
6 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Незабываемые виды на Дубай
- 🏙️ Знаменитые достопримечательности
- 🛡️ Высокий уровень безопасности
- 👨✈️ Опытный пилот
- 📸 Шикарные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Пальмовый остров
- Бурдж-аль-Араб
- Бурдж-Халифа
- Архипелаг Мир
- Дубай-Крик
- Старый город
Описание экскурсии
Дубай с высоты и дух приключений
Из кабины (кстати, такому же вертолёту удалось покорить Эверест) вы оцените масштабы Дубая и полюбуетесь знаменитыми достопримечательностями с нового ракурса. Мы предлагаем полёты разной длительности.
- Полёт на 12 минут (с 1 июля — $215 с чел.). Вы увидите Пальмовый остров, отель-парус «Бурдж-аль-Араб», башню «Бурдж-Халифа», архипелаг Мир, набережную Корниш, Дубайский канал.
- Полёт на 17 минут (с 1 июля — $279 с чел.). Вы увидите отель-парус «Бурдж-аль-Араб», архипелаг Мир, Пальмовый остров с отелем Атлантис, башню «Бурдж-Халифа», набережную Джумейра и порт Рашид.
- Полёт на 22 минуты (с 1 июля — $385 с чел.). Вы увидите Пальмовый остров с отелем Атлантис, отель-парус «Бурдж-аль-Араб», башню «Бурдж-Халифа», архипелаг Мир, набережную Корниш, залив Дубай-Крик, Деревню Наследия, Всемирный торговый центр, Старый город.
- Полёт на 30 минут (с 1 июля — $520 с чел.). Вы увидите престижный район вилл Emirates Hills, колесо обозрения «Глаз Дубая», отель-парус «Бурдж-аль-Араб», Пальмовый остров с отелем Атлантис, архипелаг Мир, башню «Бурдж-Халифа», Старый город, залив Дубай-Крик, Рамку Дубая.
Организационные детали
- Обратите внимание: необходимо внесение 100% предоплаты — после оформления заказа мы пришлем вам инструкцию
- Каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами Управления гражданской авиации ОАЭ
- Если по не зависящим от нас причинам бронирование на выбранное время будет недоступно, мы предложим вам альтернативы при подтверждении заказа
- При бронировании просим вас указать вес каждого пассажира: это обязательное требование было, введённое для усиления мер безопасности всех пассажиров и членов экипажа. Эта информация останется конфиденциальной.
Как проходит полёт
- На 6-местном вертолёте Airbus H125. Места распределяются при посадке в зависимости от веса каждого пассажира.
- За штурвалом профессиональный опытный пилот. Сопровождение гида не предполагается.
- Вам нужно приехать на вертолётную площадку за 45 минут до старта, чтобы пройти регистрацию и инструктаж
Кому подходит полёт
- На борт допускаются дети с 2 лет
- Беременные женщины могут летать только в течение первых 32 недель беременности под свою ответственность
- Люди с ограниченной мобильностью допускаются только в сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за их посадку на вертолёт и комфорт на борту
Вопросы трансфера
- Вам нужно самостоятельно добраться до места старта полёта — это Полицейская академия Дубая
Правила отмены
Если вы отменяете заказ уже после 100% оплаты тура, то деньги не возвращаются (это связано с тем, что мы заранее выкупаем билеты). Если тур отменится из-за погоды, то мы предложим вам другую дату или полностью вернём деньги.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Полет 17 мин
|$285
|Полет 30 мин
|$525
|Полет 22 мин
|$389
|Полет 12 мин
|$219
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дубайской полицейской Академии (Dubai Police Academy)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Предпочли данную экскурсию обзору города с башни Бурдж-Халиф, и нисколько об этом не пожалели. Полет подарил нам незабываемые ощущения. Вертолет рассчитан на 5 пассажиров, обзор из окон великолепный. 12 минут
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А
Мне очень понравилась поездка. Были конечно сложности с оплатой, не было сдачи и размена под валюту. Но поездка и вид того стоит
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Ю
Отличная организация, отличные виды, масса впечатлений!!!
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Е
Полет очень понравился! Особенно ребенку. Для нас провели отдельный инструктаж по технике безопасности для детей (сыну 2,5 года)
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Экскурсией "Полёт на вертолете" мы с мужем остались очень довольны! Как ещё, спрашивается, ты можешь взглянуть на небоскрёбы свысока?! Только так! А если серьёзно, то это классный опыт: ты видишь,
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Полёт был чудесный, красочный и восхитительный! Благодаря Виолетте, всё было организовано на высшем уровне! Мы с дочкой получили массу великолепных эмоций, фото и видео! Огромную благодарность выражаю Виолетте! Вы делаете людей счастливыми, СПАСИБО!
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