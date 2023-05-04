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Полёт на вертолёте над Дубаем

Ощутите дух приключений, взлетая над Дубаем. Вас ждут головокружительные виды на знаменитые достопримечательности и захватывающие эмоции
Полёт на вертолёте над Дубаем - это уникальная возможность увидеть мегаполис с высоты птичьего полёта. Пальмовый остров, Бурдж-Халифа и другие знаковые места предстанут перед вами в новом свете.

Вертолёт Airbus H125 обеспечит комфорт и безопасность, а опытный пилот сделает ваше путешествие незабываемым.

Полёты доступны для всех, включая детей и людей с ограниченной мобильностью, при соблюдении определённых условий
5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚁 Незабываемые виды на Дубай
  • 🏙️ Знаменитые достопримечательности
  • 🛡️ Высокий уровень безопасности
  • 👨‍✈️ Опытный пилот
  • 📸 Шикарные фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Полёт на вертолёте над Дубаем
Полёт на вертолёте над Дубаем
Полёт на вертолёте над Дубаем

Что можно увидеть

  • Пальмовый остров
  • Бурдж-аль-Араб
  • Бурдж-Халифа
  • Архипелаг Мир
  • Дубай-Крик
  • Старый город

Описание экскурсии

Дубай с высоты и дух приключений

Из кабины (кстати, такому же вертолёту удалось покорить Эверест) вы оцените масштабы Дубая и полюбуетесь знаменитыми достопримечательностями с нового ракурса. Мы предлагаем полёты разной длительности.

  • Полёт на 12 минут (с 1 июля — $215 с чел.). Вы увидите Пальмовый остров, отель-парус «Бурдж-аль-Араб», башню «Бурдж-Халифа», архипелаг Мир, набережную Корниш, Дубайский канал.
  • Полёт на 17 минут (с 1 июля — $279 с чел.). Вы увидите отель-парус «Бурдж-аль-Араб», архипелаг Мир, Пальмовый остров с отелем Атлантис, башню «Бурдж-Халифа», набережную Джумейра и порт Рашид.
  • Полёт на 22 минуты (с 1 июля — $385 с чел.). Вы увидите Пальмовый остров с отелем Атлантис, отель-парус «Бурдж-аль-Араб», башню «Бурдж-Халифа», архипелаг Мир, набережную Корниш, залив Дубай-Крик, Деревню Наследия, Всемирный торговый центр, Старый город.
  • Полёт на 30 минут (с 1 июля — $520 с чел.). Вы увидите престижный район вилл Emirates Hills, колесо обозрения «Глаз Дубая», отель-парус «Бурдж-аль-Араб», Пальмовый остров с отелем Атлантис, архипелаг Мир, башню «Бурдж-Халифа», Старый город, залив Дубай-Крик, Рамку Дубая.

Организационные детали

  • Обратите внимание: необходимо внесение 100% предоплаты — после оформления заказа мы пришлем вам инструкцию
  • Каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами Управления гражданской авиации ОАЭ
  • Если по не зависящим от нас причинам бронирование на выбранное время будет недоступно, мы предложим вам альтернативы при подтверждении заказа
  • При бронировании просим вас указать вес каждого пассажира: это обязательное требование было, введённое для усиления мер безопасности всех пассажиров и членов экипажа. Эта информация останется конфиденциальной.

Как проходит полёт

  • На 6-местном вертолёте Airbus H125. Места распределяются при посадке в зависимости от веса каждого пассажира.
  • За штурвалом профессиональный опытный пилот. Сопровождение гида не предполагается.
  • Вам нужно приехать на вертолётную площадку за 45 минут до старта, чтобы пройти регистрацию и инструктаж

Кому подходит полёт

  • На борт допускаются дети с 2 лет
  • Беременные женщины могут летать только в течение первых 32 недель беременности под свою ответственность
  • Люди с ограниченной мобильностью допускаются только в сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за их посадку на вертолёт и комфорт на борту

Вопросы трансфера

  • Вам нужно самостоятельно добраться до места старта полёта — это Полицейская академия Дубая

Правила отмены

Если вы отменяете заказ уже после 100% оплаты тура, то деньги не возвращаются (это связано с тем, что мы заранее выкупаем билеты). Если тур отменится из-за погоды, то мы предложим вам другую дату или полностью вернём деньги.

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Полет 17 мин$285
Полет 30 мин$525
Полет 22 мин$389
Полет 12 мин$219
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дубайской полицейской Академии (Dubai Police Academy)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
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программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Лариса
Предпочли данную экскурсию обзору города с башни Бурдж-Халиф, и нисколько об этом не пожалели. Полет подарил нам незабываемые ощущения. Вертолет рассчитан на 5 пассажиров, обзор из окон великолепный. 12 минут
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вполне достаточно. пролетали над Пальмой, возле Паруса и Бурдж-Халифы.
Что касается самой организации все четко организованно. 20 % оплатили с российской карты, а за оставшейся суммой к нашему отелю приехал накануне полета водитель. Добирались до Полицейской академии на метро до станции Эмирейт молл, затем пешком минут 10. Возле Академии нас ожидал микроавтобус, который довез нас до вертолетной площадки. Ну а там регистрация, инструктаж и полет.

Предпочли данную экскурсию обзору города с башни Бурдж-Халиф, и нисколько об этом не пожалели. Полет подарил
Предпочли данную экскурсию обзору города с башни Бурдж-Халиф, и нисколько об этом не пожалели. Полет подарил
Предпочли данную экскурсию обзору города с башни Бурдж-Халиф, и нисколько об этом не пожалели. Полет подарил
Предпочли данную экскурсию обзору города с башни Бурдж-Халиф, и нисколько об этом не пожалели. Полет подарил
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А
Мне очень понравилась поездка. Были конечно сложности с оплатой, не было сдачи и размена под валюту. Но поездка и вид того стоит
Мне очень понравилась поездка. Были конечно сложности с оплатой, не было сдачи и размена под валюту. Но поездка и вид того стоит
Мне очень понравилась поездка. Были конечно сложности с оплатой, не было сдачи и размена под валюту. Но поездка и вид того стоит
Мне очень понравилась поездка. Были конечно сложности с оплатой, не было сдачи и размена под валюту. Но поездка и вид того стоит
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Ю
Отличная организация, отличные виды, масса впечатлений!!!
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Е
Полет очень понравился! Особенно ребенку. Для нас провели отдельный инструктаж по технике безопасности для детей (сыну 2,5 года)
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Татьяна
Экскурсией "Полёт на вертолете" мы с мужем остались очень довольны! Как ещё, спрашивается, ты можешь взглянуть на небоскрёбы свысока?! Только так! А если серьёзно, то это классный опыт: ты видишь,
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как устроен город, этого с земли невозможно увидеть. И волшебное чувство взлёта вертолета: совсем не так, как в самолёте, а будто подпрыгнул - и завис в воздухе, а потом полет, вираж - чистый кайф! Организация полёта хорошая: инструктаж организован, ждать недолго. Только удивили завышенные цены на фотосъёмку, мы не стали брать. Так что эту экскурсию горячо рекомендую!

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Оксана
Полёт был чудесный, красочный и восхитительный! Благодаря Виолетте, всё было организовано на высшем уровне! Мы с дочкой получили массу великолепных эмоций, фото и видео! Огромную благодарность выражаю Виолетте! Вы делаете людей счастливыми, СПАСИБО!
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