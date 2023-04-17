Мастер-класс в парке аттракционов MotionGate: Станьте героем блокбастера
Парки развлечений — идеальное место для отдыха в кругу семьи. Особенно здесь нравится детям от 2 до 12 лет.
Вас ждут десятки развлечений в современном парке аттракционов в голливудском стиле, огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир, и аквапарке Legoland.
Вас ждут десятки развлечений в современном парке аттракционов в голливудском стиле, огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир, и аквапарке Legoland.
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Описание
Недалеко от Дубая находится тематический комплекс, в который входит несколько парков. С нами вы сможете побывать (на выбор) в парке аттракционов в голливудском стиле MotionGate, тематическом парке Legoland и аквапарке Legoland. Вам не нужно ни о чем беспокоиться — мы все сделаем за вас. Вы получите билет без очередей.
Главные герои кинематографа в одном местеНа территории парка MotionGate находится несколько тематических зон с 27 аттракционами, посвященных известным киностудиям. Здесь вы узнаете, как снимаются популярные блокбастеры, и даже сможете стать главным героем одного из них:
- приручить дракона;
- познакомиться с мощными викингами;
- подружиться со Шреком, кунг-фу пандой По, героями Мадагаскара, смурфиками;
- испытать падение с неба фрикаделек;
- узнать, что делают монстры на каникулах.
- а тех, кто любит экстрим, ждут миры «Голодных игр», загадочное подземное царство, жуткие призраки, пугающие зомби и знаменитые нью-йоркские охотники за привидениями.
- Реализовать детскую мечтуВ «Леголенд» есть развлечения на любой вкус. Они все тематические и вызывают искренний восторг даже у взрослых. Например, здесь можно оседлать дракона и прокатиться на американских горках, побывать в сказочном замке с принцессами и рыцарями, а затем погрузиться в подводное царство к акулам на импровизированной субмарине. Среди развлечений есть и те, который укрепляют командный дух.
- По горкам и волнамАквапарк Legoland идеально подходит для отдыха с детьми в возрасте от 2 до 12 лет. На многих горках и аттракционах дети могут кататься наперегонки или в компании. Зона Duplo Splash Safari предназначена для самых маленьких, а дети постарше могут покорить аттракционы для смельчаков. У детей также есть возможность проявить свои творческие таланты на аттракционе, где им предложат самостоятельно построить лодку и испытать ее в действии, и даже создать настоящий рафт из мягких деталей Лего и отправиться на нем в плавание по ленивой реке.
Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в выбранные парки
- Возможность посетить одни из самых грандиозных и ярких тематических парков мира
- Максимальное количество разнообразных впечатлений
- Что не входит
- Билеты Fast Track (без очереди): стоимость похода без очереди 45$
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туриста
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
17 апр 2023
Посетила парк MotionGate. Очень удобно, что билет в парк от Спутника включал также трансфер от и до отеля моего отеля. Очень выгодно, учитывая, что если добираться на такси от/до парка, то выходит прилично. Также удобно, что оплачивала на месте. И конечно, сам парк меня впечатлил:) Там интересно не только детям, но и взрослым. А на самых больших аттракционах я чуть не оставила душу:D В общем, 10 из 10👍Спутник, спасибо! И за оперативность тоже👍👍👍
Г
Гуршева
27 фев 2023
Всё было отлично, аттракционы конечно рассчитаны на детей лет до 10, но всё равно было весело и интересно) организация замечательная, забрали из отеля, довезли, привезли обратно))) всё супер.
Е
Евгений
13 янв 2020
Классная идея! Очень хорошо все оформлено, ну и соответственно - дорого и популярно. Нам повезло, приехали до сезона и не было ни очередей, ни людей, прям красота. Сезон с ноября по апрель
v
viktor
6 янв 2020
Хороший парк, аттракционы, мультяшная и киношная тематика, аттракционы как для взрослых так и для детей, почти на всех ограничения по росту, так что с карапузами много где не по катаетесь, а так отличный парк
V
Vladislav
2 янв 2020
Однозначно с детьми. Любой возраст. Интересно всем.
С
Сергей
16 дек 2019
Место очень интересное! Я оказался в сказке! Даже не думал,что такое можно создать чудо. Очень рекомендую всем его посетить.
о
олег
12 дек 2019
Ну знаете, вопрос с оценкой вообще не правильный. Нужно сформулировать по другому- насколько вы "обалдели" от этого места!!!! Жаль что в сутках только 24 часа!
Я
Язиля
5 дек 2019
Супер задумка! Сама с большим интересом ходила с ребенком по всем аттракционам! Много кафе и ресторанов на территории, но мы воспользовались Макдаком, цены приемлемые.
Н
Наталия
22 ноя 2019
Супер развлечение! Взрослые превращаются в детей ещё на входе и веселятся по полной! Нам повезло, что было очень мало людей в понедельник. В очереди не стояли не разу, катались на некоторых Горках по несколько раз. Возьмите детям запасную одежду (некоторые аттракционы очень мокрые). Посетить, конечно стоит! Билеты не дешевые, но впечатления того стоят!
А
Анна
20 ноя 2019
Здорово! Красиво, куча развлечений. Пока мы там были очередей не было, нам повезло.
a
anastasiya
7 ноя 2019
Лучший парк развлечений. Если выбираете между ним и Worner B., то я бы поехала в Motiongate, намного больше понравился именно этот парк.
N
Nataly
3 окт 2019
Мой самый любимый парк развлечений! Даже отметила тут день рождения Лайфхак: возьмите с собой воду и еду (орехи, фрукты 🍇). Это допустимо. Потому что еда… ну так себе 😬🍝 Но горки — это аааа 🎢🎡
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