40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это так приятно — почувствовать себя звездой и прокатиться на кабриолете по роскошному городу! Наша автопрогулка исполнит вашу мечту. Вы промчитесь по шоссе в окружении небоскрёбов, увидите башню Бурдж-Халифа, легендарные отели «Бурдж-аль-Араб» и «Атлантис». И узнаете самые интересные секреты Дубая.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут составлен так, чтобы вы увидели главные символы Дубая и ОАЭ.

Вы проедете по центральной городской магистрали, где расположился Музей будущего и множество ультрасовременных небоскрёбов во главе с самым высоким зданием мира — Бурдж-Халифой.

Посмотрите на один из самых известных в мире отелей, который напоминает парус — «Бурдж-эль-Араб».

Прогуляетесь по колоритной Восточной Венеции и доберётесь до Пальмы Джумейры — рукотворного острова, откуда открываются великолепные панорамы на знаменитый район Дубай Марина и самое большое в мире колесо обозрения.

Мы расскажем самые интересные факты о каждом объекте маршрута и обязательно поделимся опытом проживания в Дубае. Скучных дат не будет: вас ждут незаурядные истории о местной жизни и полезные подсказки по вопросам шопинга, ресторанов и развлечений в городе.

Организационные детали

Экскурсия проходит на кабриолете Ford Mustang или Chevrolet Camaro

Маршрут гибкий, мы можем изменить его в зависимости от ваших предпочтений и трафика

Мы используем специальный микрофон, благодаря которому гида хорошо слышно и на задних сиденьях кабриолета

Поездка возможна с детьми любого возраста. Если с вами будут дети 4 лет и младше, укажите это в переписке — мы установим детское кресло

Предусмотрены остановки для фотографий. По желанию предоставляем туники дубайского дизайнера — предупредите нас заранее

Трансфер из удалённых отелей (Deira Islands, Riu, Centara, Jebel Ali, Lapita, Legoland, Expo City и др.), из аэропорта DXB и порта Rashid оплачиваются отдельно — $60. Трансфер из других городов не предусмотрен

С вами буду я или другой лицензированный гид-водитель из нашей команды

С октября по май экскурсия проходит по расписанию:

утренняя — 9:00

на закате — 16:00

вечерняя — 21:00

В жаркие месяцы с июня по сентябрь экскурсии на кабриолете возможны только в вечернее время: 19:00, 20:00, 21:00 (уточняйте в переписке)