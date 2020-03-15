40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Дубаю на кабриолете

С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата

Volha
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Volha – ваш гид
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу...

Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту! Сидя в эксклюзивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab в виде паруса и Atlantis на искусственном острове.

Прокатитесь по шикарным шоссе и рассмотрите многочисленные небоскрёбы, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае.

И конечно, я поделюсь с вами рассказами о городе из первых уст и раскрою все его секреты.
$300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле (Дубай, Шарджа, Аджман) или в аэропорту
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У этой экскурсии40 отзывов
5
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете

Что вас ожидает

«Открыточные виды» и знаменитые места
Маршрут составлен так, чтобы вы увидели самые главные достопримечательности Дубая и символы Арабских Эмиратов. Вы проедете по центральной городской магистрали с множеством ультрасовременных небоскрёбов во главе с самым высоким зданием мира Бурдж-Халифа. Сфотографируетесь у одного из известнейших во всём мире отелей, который напоминает парус. Здесь же вы прокатитесь по шикарному району Дубай Марина, и конечно, доберётесь до «пальмы» — насыпного острова, с которого отрываются великолепные панорамы элитных районов.

Рассказы от местного жителя
На протяжении автопрогулки я расскажу вам самые интересные факты о каждом объекте маршрута и обязательно поделюсь опытом проживания в Дубае. Скучных дат не будет: вас ждут незаурядные истории о местной жизни, советы, как провести время, полезные подсказки по вопросам шопинга, ресторанов, кафе и развлечений в городе.

Организационные детали

Обратите внимание

  • Заказать экскурсию можно только с октября по май. В летние месяцы экскурсия возможна по вечерам, после захода солнца.
  • Экскурсию можно начать в Шардже или Аджмане (без доплаты)
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии

Кому подойдет экскурсия

  • Семьям с детьми от 4 лет
  • Соло-путешественникам (в таком случае она будет стоить 150$)
  • Экскурсия не рекомендуется людям, плохо переносящим жару
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле (Дубай, Шарджа, Аджман) или в аэропорту.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Volha
Volha
Всем привет! Меня зовут Оля, я гид, веб-дизайнер и экспат ОАЭ. Я знаю всё о современной жизни Эмиратов, поскольку живу и работаю здесь с 2008 года. Хочу поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был!»
Напишите мне

40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Эта экскурсия должна быть у каждого, кто приедет в Дубай)) спасибо, Оленька!!))
Всё прошло отлично)) красивые виды города, интересная беседа, яркий кабриолет)) Ольга чудесная девушка - добрая, внимательная, опытный и уверенный водитель , который знает город и классные локации)) интересный собеседник)) эта поездка подарила незабываемые впечатления)) расставаться с Олей и её желтым кабриолетом совсем не хотелось)) не экономьте на себе и ярких эмоциях)) оно того стоит)) в следующий приезд обязательно забронирую экскурсию с Олей ещё раз ))) спасибо за крутой день, Оля))
10 марта 2020
Эта экскурсия оказалась самым ярким впечатлением от нашей поездки! Благодаря Ольге и ее кабриолету мечты сбываются!)) Экскурсию планировала, как сюрприз в день рождения для сына и реальность превзошла все мои ожидания, он был в полном восторге. Ольга грамотный гид и очень приятный и позитивный человек,получили массу интересной информации, посетили необычные места города в соответствии с нашими пожеланиями. Прокатиться в кабриолете по Дубаю это лучший подарок!
29 февраля 2020
По Дубаю на кабриолете - наше самое яркое впечатление за всю поездку. Ольга - очень позитивный, отзывчивый, доброжелательный человек. И при этом отлично знает Дубаи и умеет интересно рассказать. Эта экскурсия была заказана как сюрприз дочке на день рождения. Сюрприз удался! Куча положительных эмоций!
25 февраля 2020
Прекрасные и незабываемые впечатления. Экскурсия на кабриолете по Дубаю - это прям то что нужно и обязательно. Ольга прекрасный гид, рассказала много фишек и козырных мест, про которые автобусный гид промолчал бы. Ольга, благодарю и желаю всяческих успехов!
22 февраля 2020
Совершенно потрясающую экскурсию провела для нас Ольга! Всего за три часа мы увидели и узнали многое об этом невероятном городе! Ольга прекрасный рассказчик и водитель, а узнать подробности о жизни в Дубае из первых рук - дорогого стоит. И всё это сидя в роскошном кабриолете! Получили огромное удовольствие, море впечатлений и замечательные фотографии на память! Оля, спасибо Вам огромное!!!
16 февраля 2020
Свой день рождения 18 января 2020г, я провела в компании весёлого и жизнерадостной гида, Ольги.
Ольга и ее жёлтый кабриолет, Прекрасный, жаркий Дубай. влюбили меня в себя на долго.

Ольга профессионально не только рассказывала о достопримечательностях Дубая, но чутко прислушивалась к нашим пожеланиям.

Было очень интересно, познавательно, чувствовали себя, как дома.

Рекомендую Ольгу и ее прогулку на кабриолете, всем, кто хочет не забыть своё путешествие никогда!!!!
14 февраля 2020
Прекрасная экскурсия! Мы в восторге!!! Ольга гид очень интересно рассказывала нам про Дубай !!! А виды Дубая на фоне желтого кабриолета просто огонь!!! Всем рекомендуем- не пожалеете!!!
10 февраля 2020
Эта замечательная экскурсия проходила 1 февраля, как раз в день моего рождения) и хочу отметить, что это был самый клевый др и с подарком себе я не прогадала))) другого обзора Дубая я себе и не представляла наверно) красивая машина, шикарный город, все пазлы сложились как говорят 🙂 всем советую эту экскурсию, она на самом деле того стоит)! Ещё есть большой плюсик, Оля оч хороший фотограф, после поездки остались не просто воспоминая, но и шикарные фотки)) спасибо 🙏
31 декабря 2019
Огромное спасибо Ольге! Замечательный рассказчик, показала места, до которых мы бы сами никогда не добрались и не узнали бы о них. Рассказала о многих нюансах, традициях страны и Дубая, что очень важно - с точки зрения местного жителя. Дала полезные советы насчёт шопинга, которыми мы воспользовались и остались довольны. Три часа (даже чуть больше, спасибо!) пролетели незаметно. Всем советуем!
4 декабря 2019
Рекомендую данную экскурсию! За 3 часа успели посетить 5 мест и везде сделать фото. Гид Ольга прокатила по маршруту созданному вместе с нами с учетом всех пожеланий. Интересно рассказывала о городе и отвечала наши вопросы.
Если есть возможность обязательно берите эту экскурсию!
Ещё 30 отзывов

Volha проводит ещё 1 экскурсию

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Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доуУжин и вечернее шоу на арабской лодке доуУжин и вечернее шоу на арабской лодке доу
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