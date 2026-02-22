40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По Дубаю на кабриолете

Проехать с ветерком по самым интересным местам города
Это так приятно — почувствовать себя звездой и прокатиться на кабриолете по роскошному городу! Наша автопрогулка исполнит вашу мечту.

Вы промчитесь по шоссе в окружении небоскрёбов, увидите башню Бурдж-Халифа, легендарные отели «Бурдж-аль-Араб» и «Атлантис». И узнаете самые интересные секреты Дубая.
5
273 отзыва
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете
По Дубаю на кабриолете

Описание экскурсии

Маршрут составлен так, чтобы вы увидели главные символы Дубая и ОАЭ.

Вы проедете по центральной городской магистрали, где расположился Музей будущего и множество ультрасовременных небоскрёбов во главе с самым высоким зданием мира — Бурдж-Халифой.

Посмотрите на один из самых известных в мире отелей, который напоминает парус — «Бурдж-эль-Араб».

Прогуляетесь по колоритной Восточной Венеции и доберётесь до Пальмы Джумейры — рукотворного острова, откуда открываются великолепные панорамы на знаменитый район Дубай Марина и самое большое в мире колесо обозрения.

Мы расскажем самые интересные факты о каждом объекте маршрута и обязательно поделимся опытом проживания в Дубае. Скучных дат не будет: вас ждут незаурядные истории о местной жизни и полезные подсказки по вопросам шопинга, ресторанов и развлечений в городе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кабриолете Ford Mustang или Chevrolet Camaro
  • Маршрут гибкий, мы можем изменить его в зависимости от ваших предпочтений и трафика
  • Мы используем специальный микрофон, благодаря которому гида хорошо слышно и на задних сиденьях кабриолета
  • Поездка возможна с детьми любого возраста. Если с вами будут дети 4 лет и младше, укажите это в переписке — мы установим детское кресло
  • Предусмотрены остановки для фотографий. По желанию предоставляем туники дубайского дизайнера — предупредите нас заранее
  • Трансфер из удалённых отелей (Deira Islands, Riu, Centara, Jebel Ali, Lapita, Legoland, Expo City и др.), из аэропорта DXB и порта Rashid оплачиваются отдельно — $60. Трансфер из других городов не предусмотрен
  • С вами буду я или другой лицензированный гид-водитель из нашей команды

С октября по май экскурсия проходит по расписанию:

утренняя — 9:00
на закате — 16:00
вечерняя — 21:00
В жаркие месяцы с июня по сентябрь экскурсии на кабриолете возможны только в вечернее время: 19:00, 20:00, 21:00 (уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2996 туристов
Мы команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о прошлом и настоящем Эмиратов. Мы влюблены в Дубай и хотим делиться этой энергией с вами. Не просто показать достопримечательности, а
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помочь почувствовать атмосферу города, как удивительно здесь переплетаются древние традиции и современность. Каждый из нас прошёл серьёзное обучение в Дубайском колледже туризма и получил лицензию гида от Департамента туризма Дубая. Это гарантия, что наши экскурсии основаны на проверенных фактах и профессиональной подготовке. Мы живём здесь много лет, постоянно изучаем город, следим за его изменениями, с удовольствием рассказываем живые истории, которые не найти в путеводителях, и делаем это с душой. Наш стиль — это дружеское общение, внимание к деталям и лёгкая подача. С нами вы откроете Эмираты с разных сторон: город — на необычных экскурсиях на кабриолетах, пустыню — на захватывающем сафари, море — на яхт-турах. Мы хотим, чтобы, глядя на фотографии самых известных мест Дубая, вы могли с улыбкой сказать: «Я не просто здесь был, я это прочувствовал!»

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 273 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
270
4
2
3
1
2
1
Е
Замечательно провели время с Давидом. Отличная экскурсия, динамично, интересные рассказы обо всем на свете. Были с мужем и дочкой (12 лет), уже не первый раз в Дубае, выбрали эту экскурсию и не прогодали. Еще и много классных фото наделали. Выбрали на экскурсию на закате. Очень рекомендуем
Замечательно провели время с Давидом. Отличная экскурсия, динамично, интересные рассказы обо всем на свете. Были с
Замечательно провели время с Давидом. Отличная экскурсия, динамично, интересные рассказы обо всем на свете. Были с
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо большое за высокую оценку и рекомендацию! Мы счастливы, что Вам всё понравилось!
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А
Всем привет. Сегодня нас прокатил на машине наш гид и водитель в одном лице по Имени Давид. Выражаю ему личную благодарность! Хороший, грамотный и информированный гид, свою работу выполнили на 5+. Как человек на все 100 баллов, отзывчивый, вежливый. Рекомендую данного организатора Ольгу и гида Давида. Поездка стоит этих денег.
Всем привет. Сегодня нас прокатил на машине наш гид и водитель в одном лице по Имени
Всем привет. Сегодня нас прокатил на машине наш гид и водитель в одном лице по Имени
Всем привет. Сегодня нас прокатил на машине наш гид и водитель в одном лице по Имени
Всем привет. Сегодня нас прокатил на машине наш гид и водитель в одном лице по Имени
Всем привет. Сегодня нас прокатил на машине наш гид и водитель в одном лице по Имени
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Александра
Если бы звезд было больше 5ии, я бы поставила все 100 Экскурсия однозначно стоит своих денег и даже больше Гид Давид замечательный человек, водитель, собеседник, фотограф, видеограф, контентмейкер 😁😍 список
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может быть бесконечным В Дубае второй раз, но эта, казалось бы обзорная экскурсия оказалась погружением в мир будущего ❤️🔥 сказать что мы остались в восторге - ничего не сказать! Было потрясающе Отдельное спасибо девушкам организаторам - всегда на связи, отвечают на все вопросы быстро и понятно В общем миллион лайков и благодарностей Вам 🫶

Если бы звезд было больше 5ии, я бы поставила все 100 Экскурсия однозначно стоит своих денег
Если бы звезд было больше 5ии, я бы поставила все 100 Экскурсия однозначно стоит своих денег
Если бы звезд было больше 5ии, я бы поставила все 100 Экскурсия однозначно стоит своих денег
Если бы звезд было больше 5ии, я бы поставила все 100 Экскурсия однозначно стоит своих денег
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Екатерина
Экскурсия на кабриолете прошла просто замечательно! Гид Алена оказалась очень внимательной и отзывчивой — подстроилась под все наши пожелания. Мы решили немного изменить маршрут и вместо поездки к Парусу отправились
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в старый город. Это было отличное решение: узкие улочки, старинная архитектура и уютная атмосфера произвели сильное впечатление.
Детям особенно понравилось — ветер в волосах, яркие пейзажи и весёлые комментарии гида сделали поездку незабываемой. Спасибо за прекрасные впечатления и тёплую атмосферу!

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Екатерина, и Вам спасибо за такой приятный развёрнутый отзыв! Улыбаемся всей командой:)
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Ю
Экскурсия с Давидом была очень познавательной. Давид хорошо знает город, доступно и увлекательно рассказывает. Рекомендую для знакомства с Дубаем!
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Юрий, спасибо Вам за отзыв и рекомендацию! Нам очень приятно!
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Анастасия
Отличная экскурсия! Давид рассказывал много интересного о жизни в Дубае, крышу в кабриолете можно закрыть при желании, если будет очень жарко. А также сделал отличные фото! Большое спасибо, уже порекомендовали вас знакомым.
Отличная экскурсия! Давид рассказывал много интересного о жизни в Дубае, крышу в кабриолете можно закрыть при
Отличная экскурсия! Давид рассказывал много интересного о жизни в Дубае, крышу в кабриолете можно закрыть при
Отличная экскурсия! Давид рассказывал много интересного о жизни в Дубае, крышу в кабриолете можно закрыть при
Отличная экскурсия! Давид рассказывал много интересного о жизни в Дубае, крышу в кабриолете можно закрыть при
Отличная экскурсия! Давид рассказывал много интересного о жизни в Дубае, крышу в кабриолете можно закрыть при
Отличная экскурсия! Давид рассказывал много интересного о жизни в Дубае, крышу в кабриолете можно закрыть при
Отличная экскурсия! Давид рассказывал много интересного о жизни в Дубае, крышу в кабриолете можно закрыть при
Отличная экскурсия! Давид рассказывал много интересного о жизни в Дубае, крышу в кабриолете можно закрыть при
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