Deep Dive Dubai приглашает дайверов любого уровня — от новичков до опытных профессионалов — исследовать уникальный подводный город.
Глубина погружений соответствует вашему сертификату, а опытный инструктор всегда рядом, чтобы помочь и обеспечить безопасность. Откройте для себя захватывающий подводный мир с максимальным комфортом и контролем.
Глубина погружений соответствует вашему сертификату, а опытный инструктор всегда рядом, чтобы помочь и обеспечить безопасность. Откройте для себя захватывающий подводный мир с максимальным комфортом и контролем.
Описание экскурсииПогружение для всех уровней Deep Dive Dubai предлагает уникальную возможность исследовать подводный город на глубинах, разрешённых вашим сертификатом. Для погружений в открытой воде — до 12 м, для продвинутых дайверов — до 18 м, для опытных — до 30 м. Профессиональное сопровождение Во время каждого погружения вас сопровождает опытный инструктор, который покажет все интересные места и позаботится о вашей безопасности. Погрузитесь в удивительный мир под водой и получите максимум удовольствия от каждого момента в Deep Dive — независимо от уровня вашего опыта. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, купальник, сертификат дайвера, подписанный отказ от ответственности.
- Не подходит для: детей до 10 лет, не умеющих плавать, людей с хроническими заболеваниями, дайверов без сертификата.
- Родитель или законный опекун должен присутствовать и дать письменное согласие для несовершеннолетних.
- При любых проблемах со здоровьем нужна медицинская справка.
- За 24 часа до погружения — отказ от алкоголя и безрецептурных лекарств.
- После дайвинга избегайте подъёмов на большие высоты (например, Бурдж-Халифа) минимум 12 часов, при нескольких погружениях — не менее 18 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Снаряжение
- Профессиональный инструктор по дайвингу
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
NAS Sports Complex - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, купальник, сертификат дайвера, подписанный отказ от ответственности
- Не подходит для: детей до 10 лет, не умеющих плавать, людей с хроническими заболеваниями, дайверов без сертификата
- Родитель или законный опекун должен присутствовать и дать письменное согласие для несовершеннолетних
- При любых проблемах со здоровьем нужна медицинская справка
- За 24 часа до погружения - отказ от алкоголя и безрецептурных лекарств
- После дайвинга избегайте подъёмов на большие высоты (например, Бурдж-Халифа) минимум 12 часов, при нескольких погружениях - не менее 18 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
12 мар 2025
Это было потрясающе! Хотелось бы остаться там дольше, спасибо, Кай!
А
Алиса
7 фев 2025
Уникальный опыт погружения, такого больше нигде не найти! Очень советую — это как подводный парк развлечений.
В
Вероника
30 дек 2024
Нам очень понравился опыт дайвинга в закрытом бассейне! Было весело, всегда было что посмотреть, ни минуты скуки. Мы погружались около 55 минут, и каждый момент был захватывающим. Настоятельно рекомендую!
С
София
25 июл 2024
Великолепно, персонал очень дружелюбный, уникальный опыт — очень рекомендую.
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
Посетите два удивительных парка Дубая за один день! Погрузитесь в мир животных и растений с комфортным трансфером и русскоговорящим водителем
Начало: Трансфер из отеля
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Билеты
Архитектурное чудо: входной билет Dubai Frame
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
Расписание: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
$16.50 за билет
Билеты
Motiongate Dubai - билет в парк аттракционов в Дубае
Начало: Community Saih Shuaib 2
Расписание: Ежедневно
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
$79 за билет