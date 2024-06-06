Активный отдых в Дубае

Найдено 42 экскурсии в категории «Активный отдых» в Дубае на русском языке, цены от $37, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
6 часов
95 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Парк развлечений «Ferrari World»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Билеты
1 час
4 отзыва
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Билеты
1 час
2 отзыва
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Сафари на багги по дубайской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Фотопрогулка
6 часов
73 отзыва
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Экстрим-сафари на джипах
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
22 отзыва
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Конная прогулка по пустыне в Дубае
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
Глубоководная рыбалка в Дубае
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Глубоководная рыбалка в Дубае: эксклюзивное приключение на море
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Дубае. Комфортабельный катер, профессиональное оборудование и впечатляющий улов ждут вас
Начало: В любом отеле Дубая
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$500 за всё до 6 чел.
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
🚁 На вертолёте
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
7 отзывов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Билеты
1.5 часа
2 отзыва
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от $40 за человека
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
5 часов
71 отзыв
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
148 отзывов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Среди песков - по пустыне на джипах
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
78 отзывов
Среди песков - по пустыне на джипах
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$51 за человека
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
Начало: Отель Дубая либо Шарджи
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$165 за человека
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
6 отзывов
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
Начало: Mushrif Park, Дубай
Расписание: Ежедневно в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00, кроме понедельника
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$99 за человека
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН ЧЕРЕЗ 5 ЭМИРАТОВ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Индийский Океан через 5 эмиратов: Отдых в Фуджейре
Откройте для себя райские пейзажи Фуджейры в уникальной экскурсии на берегу Индийского океана
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
🎈 На воздушном шаре
Групповая
5 часов
19 отзывов
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$367.57 за человека
Из Дубаи в Фуджейру: снорклинг, Индийский океан, барбекю
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Снорклинг в Фуджейре с барбекю: путешествие из Дубая
Исследуйте удивительный подводный мир Индийского океана и насладитесь барбекю на берегу в компании новых друзей
Начало: Отель Дубая
Расписание: Каждый день с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$140 за человека
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для сертифицированных дайверов
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для сертифицированных дайверов
Начало: Отель Дубаи либо Шарджи
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$165 за человека
Пустынное сафари в Дубае
Групповая
5 часов
6 отзывов
Пустынное сафари в Дубае
Расписание: Ежедневно в 15:00
$50 за человека
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Индивидуальная
1.5 часа
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом
Начало: в районе Al Sufouh
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$290 за человека
Снежный день в зимнем комплексе Ski Dubai
Групповая
4 часа
Снежный день в зимнем комплексе Ski Dubai
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00
$75 за человека
Водные гонки на Jet Car Dubai
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Car в Дубае: адреналин и скорость на воде
Почувствуйте скорость и мощь водных суперкаров Jet Car в Дубае. Управление доступно каждому, а впечатления останутся навсегда
Начало: В Jumeirah
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Сафари на ретро-джипах из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
5 эмиратов за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 эмиратов за один день
Начало: Ваше место пребывания в Дубае
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 5 чел.
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека
Вейкбординг в Дубае
Индивидуальная
1 час
Вейкбординг в Дубае
Открыть для себя новый вид активного отдыха и покорить на доске воды Персидского залива
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Водные гонки на Jet Ski в Дубае
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Ski в Дубае
Добавить в жизнь адреналина и увидеть город с нового ракурса
Начало: На пляже Джумейра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$100 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    6 июня 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
  • l
    leonid
    5 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
    Экскурсия была организованна на высоком уровне, большое спасибо команде Трипстера, выбор экскурсий большой и разнообразный, удобно, находясь дома, предварительно организовать
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    свой отдых. Они подбирают для экскурсий очень эрудированных гидов. Цены на некоторые направления значительно ниже чем в ОАЭ. Всем рекомендую сделать свой выбор на Трипстере.

  • L
    Liudmila
    30 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
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    поездки! В лагере бедуинов не ожидали, но вкусно поели, посмотрели очень качественные номера профессионалов. Огненное шоу-супер! Рисование хной, катание на верблюде, танец живота - все по восточному сказочно! Чисто даже в туалетах, есть душ (надо было взять с собой из отеля небольшое полотенце). После багги на барханах песок везде))))) в прямом смысле этого слова! И как раз душ очень кстати! Абдулла-лучший гид Дубая! Сафари по пустыне лучшее! Места, где, не ездили другие машины, не прохоженные барханы! Закат! Фото изумительные! Низкий поклон вам!

    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет
  • В
    Валерий
    26 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
  • И
    Илья
    25 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были! Эмоций через край, был и экстрим, и шикарный вид на пустыню, около
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    30 минут выделено для фото, так что все успели нафотографироваться. После сафари накормили вкусным ужином: шашлык, гарниры на выбор, салаты и сладкие пончики (очень вкусные!) Шоу тоже впечатлило, интересное и яркое, все время царила дружелюбная атмосфера. В общем, 10/10, советуем к посещению! Отдельная благодарность водителю за уместный юмор и общение!

    Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были! Эмоций через край, был и экстрим, и шикарный
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное - прекрасный водитель.
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Экстрим-сафари на джипах
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
  2. «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
  3. Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
  4. В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
  5. Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Активный отдых" можно забронировать 42 экскурсии от 37 до 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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