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В кассу насчёт билетов не обращался, пошли по накатанной - через Спутник. . Но на вход очередь отстояли в воскресенье -минут 30. Был один нюанс - понадобилось поменять заказ - двое у нас отказалось. Но тут возникла неожиданная проблема. В Спутнике сразу отказали, сказав что надо отказываться или менять количество билетов за 96 часов. Может они и были правы, не обратил внимание нассей, момент. Написал за 72 часа. Но прикол оказался в том, что я общался не только со Спутником, но и с организатором, а потом и с порталом, на котором организатор билеты заказывал. Через Спутник заказывал только потому, что платёж из России не принимали по российским картам. В итоге согласовал с организатором отказ от 2 билетов. Билеты прислали накануне визита в 23-30. К такому не привык, обычно предпочитаю заранее билет получать и распечатывать. Ладно, по итогу остаток обещали вернуть, и организатор, и портал. Посмотрим как вернутся деньги. Да, кстати, в билет входит проход к рамке через территорию парка. Но это я уже после прочитал.