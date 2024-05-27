Приготовьтесь увидеть одну из самых знаковых достопримечательностей Дубая с уникальной смотровой площадки на Dubai Frame — потрясающем архитектурном чуде, откуда открывается захватывающий вид на прошлое, настоящее и будущее города.
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Расположенная в
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание билета
Что вас ждет Поднимитесь на панорамном лифте наверх и полюбуйтесь потрясающим видом на горизонт Дубая с такими достопримечательностями, как Бурдж-Халифа и торговый центр Dubai Mall. Спускаясь, вы перенесетесь в будущее с прогнозами того, как город может выглядеть в ближайшие годы. Помимо потрясающих видов, в Dubai Frame также представлены интерактивные экспонаты, демонстрирующие богатую историю, культуру и достижения города. Вы также сможете увидеть изнутри самую большую в мире рамку для фотографий со стеклянными панелями по обеим сторонам, которые откроют вам уникальный вид на город внизу. Dubai Frame идеально подходит для посещения всей семьей. Это обязательная к посещению достопримечательность, которая сочетает в себе историю, культуру и современные технологии в увлекательной и интерактивной форме. Так зачем ждать? Забронируйте билеты сейчас и будьте готовы увидеть Дубай с совершенно новой точки зрения в Dubai Frame! Важная информация:
- Вы должны прийти к стойке Dubai Frame за 10-15 минут до времени посещения.
- Запрещено проносить внутрь: острые предметы, коляски, большие сумки, еду или напитки. Запрещено приходить с животными.
Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от $16
|Детский (3-11)
|$9.68
|Детский (0-2)
|$0
|Детский (3-12)
|$8
|Детский (0-3)
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Dubai Frame
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
Завершение: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf - Dubai - ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Вы должны прийти к стойке Dubai Frame за 10-15 минут до времени посещения
- Запрещено вносить внутрь: острые предметы, коляски, большие сумки, еду или напитки. Запрещено приходить с животными
- Билет с открытой датой. Срок действия указан на билете
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 51 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Aiperi
27 мая 2024
Всем привет! Купили на этом сайте данную поездку в пустыню. Советуем однозначно брать за такую цену поездку!
Внедорожник забирает из отеля. Машина 7 местная. У нас был водитель и сопровождающий по
Внедорожник забирает из отеля. Машина 7 местная. У нас был водитель и сопровождающий по
А
Андрей
11 мая 2024
Все понравилось. Хорошие локации для фото, видео.
https://youtube.com/shorts/FE3vgtgsmhI?si=zebJj1EpZ_Dfa85A
https://youtube.com/shorts/FE3vgtgsmhI?si=zebJj1EpZ_Dfa85A
Z
Zhanar
10 мая 2024
К
КОРОПАЧИНСКАЯ
26 апр 2024
Очень понравилось. Красиво, интересно.
S
Sergei
21 апр 2024
С одной стороны смотровой площадки видно Бурдж Халифа и высотки Дубайского даунтауна. По другую сторону старый Дубай - Дейра, Бастакия, река Крик.
L
LEONID
8 апр 2024
Это была четвёртая экскурсия за неделю, которую оформлял через Спутник8. В плане самого визита претензий нет - место популярное, на вход -очередь. Самое крутое - прозрачный пол. Не для слабонервных.
O
Oleg
3 апр 2024
Рамка отличная! Вид потрясающий, особенно стеклянный пол. Очередей не много, стояли 30 минут.
В
Владислав
30 мар 2024
Ю
Юлия
30 мар 2024
Благодарность за возможность купить билет и оплатить его карточкой Мир👍
Очень понравилась смотровая площадка, прекрасный вид на город, прозрачный пол, очень красиво!
Очень понравилась смотровая площадка, прекрасный вид на город, прозрачный пол, очень красиво!
А
Анна
23 мар 2024
Включены только билеты, никакого трансфера нет
Е
Елена
23 мар 2024
Экскурсия состоялась, все хорошо, билеты прислали менее чем за сутки до экскурсии, хотелось все-таки пораньше, чтобы не беспокоиться и все заранее спланировать. Это в сравнении с другими сервисами, которые прислали билеты на экскурсию в день бронирования и оплаты, а также присылали напоминания и подробные инструкции касательно места встречи.
Е
Екатерина
22 мар 2024
В
Владимир
2 мар 2024
Интереснее виды на центр и на старый город, стеклянный пол, меньше людей и намного дешевле чем бурдж халифа.
С
Светлана
23 фев 2024
Одна из знаковых достопримечательностей Дубая, очень инстаграммное место👍 Покупка билетов через Спутник была очень простой, время посещения - любое в пределах работы «рамки»
Е
Елена
11 фев 2024
Очень интересная локация. Пришли к открытию, было еще немного людей, очень красивые виды на город и сама смотровая площадка. Внутри можно выпить кофе и другие напитки.
Организатор билеты не прислали к указанному времени, пришлось несколько раз связываться с поддержкой.
Организатор билеты не прислали к указанному времени, пришлось несколько раз связываться с поддержкой.
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