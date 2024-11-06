5 причин купить этот трансфер
- 🦁 Посещение топ-5 сафари-парков мира
- 🌿 Экосистема тропического леса в центре Дубая
- 🚗 Комфортабельный трансфер с кондиционером
- 🇷🇺 Русскоговорящий водитель
- 🎟️ Возможность покупки билетов онлайн
Что можно увидеть
- Dubai Safari Park
- The Green Planet
Описание трансфер
Dubai Safari — идеальный зоопарк
Вдали от центра сияющего мегаполиса расположился эко-дружественный Дубайский зоопарк. Для животных из разных уголков мира здесь созданы четыре климатических зоны, а работа зоопарка направлена на восстановление популяций и помощь животным. Сафари-парк строили 4,5 года, использовали новейшие экотехнологии и потратили 272 миллиона долларов.
Парк разделён на четыре стилизованные деревни, каждую из которых вы успеете посетить. Начало в Арабской зоне, откуда отправляется поезд до Азиатской и Африканской. И конечно, вам запомнится поездка на закрытом микроавтобусе по деревне, где без клеток живут крокодилы, львы, жирафы, бегемоты, страусы, антилопы.
Зоологический музей The Green Planet
В центре Дубая вас ждет Зоологический музей, который часто называют Ботаническим садом или Оранжереей Дубая. В футуристическом здании создана экосистема тропического леса, музей насчитывает 3000 растений и животных. Гуляя по залам, вы будете возвращаться к огромному дереву в центре оранжереи. Среди буйной растительности увидите змей, ящериц, лягушек, бабочек, хамелеона, игуану и многих других обитателей Зелёной планеты.
Организационные детали
- Эта программа не предполагает рассказ гида, с вами будет русскоговорящий водитель. Если вы хотите, чтобы он также сопровождал вас на объектах, то для него нужно купить входные билеты.
- Все переезды осуществляются на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Я заберу вас из отеля в Дубае и после программы привезу обратно
- Экскурсию также возможно начать из других эмиратов. В этом случае трансфер оплачивается дополнительно:
— Из Абу Даби 120 $
— Из Фуджейра 120 $
— Из Рас-эль-Хаймы 100 $
— Из Аджмана 50 $
— Из Шарджы 40 $
Дополнительные расходы
Входные билеты оплачиваются отдельно. Их можно купить заранее онлайн или в кассе на входе.
- Dubai Safari Park:
1) Билет в 3 деревни (Арабская, Азиатская, Африканская): взрослые — 14$, дети 3-12 лет — 5,5$, детям до 3 бесплатно
2) Комбо-билет во все деревни + сафари по открытой зоне: взрослые — 23$, дети 3-12 лет — 8$, детям до 3 лет бесплатно
- The Green Planet — 48$
- Safari journey + 110 дирхам + 5% НДС можно только купить онлайн
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень вежливый водитель, помогал с детьми, с билетами! Огонь! Молодцы! Всем их рекомендую 👌🏻🎊😍
Аюбхон интересный собеседник, спасибо.