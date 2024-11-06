Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet

Посетите два удивительных парка Дубая за один день! Погрузитесь в мир животных и растений с комфортным трансфером и русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet - это уникальная возможность за один день познакомиться с разнообразием животного и растительного мира. В Dubai Safari Park вас ждут
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четыре климатические зоны с животными в естественной среде обитания. В The Green Planet - тропический лес с 3000 видами растений и животных. Комфортабельный автомобиль с кондиционером и русскоговорящий водитель обеспечат удобство поездки. Билеты в парки приобретаются отдельно

4.43
14 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🦁 Посещение топ-5 сафари-парков мира
  • 🌿 Экосистема тропического леса в центре Дубая
  • 🚗 Комфортабельный трансфер с кондиционером
  • 🇷🇺 Русскоговорящий водитель
  • 🎟️ Возможность покупки билетов онлайн
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
Ближайшие даты:
19
янв20
янв21
янв22
янв23
янв24
янв25
янв
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Dubai Safari Park
  • The Green Planet

Описание трансфер

Dubai Safari — идеальный зоопарк

Вдали от центра сияющего мегаполиса расположился эко-дружественный Дубайский зоопарк. Для животных из разных уголков мира здесь созданы четыре климатических зоны, а работа зоопарка направлена на восстановление популяций и помощь животным. Сафари-парк строили 4,5 года, использовали новейшие экотехнологии и потратили 272 миллиона долларов.

Парк разделён на четыре стилизованные деревни, каждую из которых вы успеете посетить. Начало в Арабской зоне, откуда отправляется поезд до Азиатской и Африканской. И конечно, вам запомнится поездка на закрытом микроавтобусе по деревне, где без клеток живут крокодилы, львы, жирафы, бегемоты, страусы, антилопы.

Зоологический музей The Green Planet

В центре Дубая вас ждет Зоологический музей, который часто называют Ботаническим садом или Оранжереей Дубая. В футуристическом здании создана экосистема тропического леса, музей насчитывает 3000 растений и животных. Гуляя по залам, вы будете возвращаться к огромному дереву в центре оранжереи. Среди буйной растительности увидите змей, ящериц, лягушек, бабочек, хамелеона, игуану и многих других обитателей Зелёной планеты.

Организационные детали

  • Эта программа не предполагает рассказ гида, с вами будет русскоговорящий водитель. Если вы хотите, чтобы он также сопровождал вас на объектах, то для него нужно купить входные билеты.
  • Все переезды осуществляются на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Я заберу вас из отеля в Дубае и после программы привезу обратно
  • Экскурсию также возможно начать из других эмиратов. В этом случае трансфер оплачивается дополнительно:
    — Из Абу Даби 120 $
    — Из Фуджейра 120 $
    — Из Рас-эль-Хаймы 100 $
    — Из Аджмана 50 $
    — Из Шарджы 40 $

Дополнительные расходы

Входные билеты оплачиваются отдельно. Их можно купить заранее онлайн или в кассе на входе.

  • Dubai Safari Park:
    1) Билет в 3 деревни (Арабская, Азиатская, Африканская): взрослые — 14$, дети 3-12 лет — 5,5$, детям до 3 бесплатно
    2) Комбо-билет во все деревни + сафари по открытой зоне: взрослые — 23$, дети 3-12 лет — 8$, детям до 3 лет бесплатно
  • The Green Planet — 48$
  • Safari journey + 110 дирхам + 5% НДС можно только купить онлайн

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Трансфер из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
6 ноя 2024
Реально крутые ребята, все делают четко и даже больше, чем заказывал. У нас изначально должна была быть машина киа, в итоге подали мустанг кабриолет!

Очень вежливый водитель, помогал с детьми, с билетами! Огонь! Молодцы! Всем их рекомендую 👌🏻🎊😍
M
26 апр 2024
Полное несоответствие услуги и самой экскурсии. Цена заоблачная. Гида не было От фирмы был водитель,который исполнял роль таксиста и это все стоило 175 долларов. Никому не советую пользоваться услугами этой фирмы. Проще доехать на городском такси. Вам это обойдется 50 долларов
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
В программе написано это экскурсия проводится без рассказа гида. Насчёт сумма трансфера: гид водител вас будет ждать в парке до 6 часов и расходы топлива, оплата платный дороги и. ТД. ещё раз спасибо за отзыв
М
22 мар 2024
Всё отлично, спасибо!
Ирина
1 мар 2024
Внимание! Организатор пишет что это экскурсия, хотя это просто трансфер! Обратите внимание! За 225$ вас просто на Киа Карнивал довезут до зоопарка и отправят гулять (кстати билеты мы покупали отдельно,
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тут ничего не входит в стоимость!!!). Кстати билеты нам организовали дороже чем в кассе. И когда мы об этом сказали, нам сделали скидку.

Оран затор аперирует тем, что все написано, но он не говорит что это просто трансфер. Я за 225 долларов себе кабриолет на весь день сниму и буду ездить, а тут не первой свежести машина.

Так что я считаю что это обман! Эти не экскурсия, это просто обманывают людей и берут огромные деньги за провоз.

Не рекомендую.

Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв, сожалеем, что экскурсия вас разочаровала. В описании экскурсии указано, что она не предполагает рассказа гида, а
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лишь его сопровождение. Просим внимательно читать программу перед тем, как брать экскурсию. О том, что не взодмт в стоимость экскурсии также есть инфомация в описании. Цена на кассе была выше, так как есть 5 процент НДС.

Diana
2 янв 2024
Все было супер!
Алёна
19 ноя 2023
Большое спасибо за экскурсию)
Э
12 ноя 2022
Все поноавилось
Александр
6 ноя 2022
Всё понравилось
Всё понравилось
К
13 мая 2022
Аюб очень ответственный и профессиональный гид. Готов адаптировать поездку под ваши запросы. Очень рекомендую
И
25 янв 2022
😊
А
20 дек 2021
Рассказал что к чему, дал общую информацию. Привёз, показал, подождал, дал рекомендации. Приятный, отзывчивый человек, хорошая экскурсия.
Н
22 ноя 2021
Замечательный зоопарк, огромный, прекрасный ландшафт. Если едете в Жарков время, берите полный билет, включающий транспорт между деревнями, иначе будет жарко передвигаться между локациями. Правда если забудете взять такой билет, там
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за доп плату курсирует такси - мы им воспользовались, так ак полных билетов нам не хватило 🤷‍♀️ Обязательно возьмите Сафари в Эксплорер вилладж - очень комфортно, автобус с кондиционером)), замечательный гид (правда на английском). Если с детьми - то рекомендую эту поездку))

N
14 ноя 2021
Рекомендую. Аюбхон легко идёт на контакт,с удовольствием ответит на любые ваши вопросы и подстроит маршрут под клиента. Очень комфортная и чистая машина!
О
8 ноя 2021
Дубай Сафари парк- это огромный современный зоопарк. С размахом! Единственный зоопарк, где мне не было жалко животных. Особенно дикие, совершенно не обращают внимание на автобус с людьми. В зоопарке можно провести весь день, настолько он большой и интересный. Поэтому в другой парк, Зелёная планета, у нас уже не было сил ехать.
Аюбхон интересный собеседник, спасибо.

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