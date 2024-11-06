Индивидуальный трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet - это уникальная возможность за один день познакомиться с разнообразием животного и растительного мира. В Dubai Safari Park вас ждут

четыре климатические зоны с животными в естественной среде обитания. В The Green Planet - тропический лес с 3000 видами растений и животных. Комфортабельный автомобиль с кондиционером и русскоговорящий водитель обеспечат удобство поездки. Билеты в парки приобретаются отдельно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание трансфер

Dubai Safari — идеальный зоопарк

Вдали от центра сияющего мегаполиса расположился эко-дружественный Дубайский зоопарк. Для животных из разных уголков мира здесь созданы четыре климатических зоны, а работа зоопарка направлена на восстановление популяций и помощь животным. Сафари-парк строили 4,5 года, использовали новейшие экотехнологии и потратили 272 миллиона долларов.

Парк разделён на четыре стилизованные деревни, каждую из которых вы успеете посетить. Начало в Арабской зоне, откуда отправляется поезд до Азиатской и Африканской. И конечно, вам запомнится поездка на закрытом микроавтобусе по деревне, где без клеток живут крокодилы, львы, жирафы, бегемоты, страусы, антилопы.

Зоологический музей The Green Planet

В центре Дубая вас ждет Зоологический музей, который часто называют Ботаническим садом или Оранжереей Дубая. В футуристическом здании создана экосистема тропического леса, музей насчитывает 3000 растений и животных. Гуляя по залам, вы будете возвращаться к огромному дереву в центре оранжереи. Среди буйной растительности увидите змей, ящериц, лягушек, бабочек, хамелеона, игуану и многих других обитателей Зелёной планеты.

Организационные детали

Эта программа не предполагает рассказ гида, с вами будет русскоговорящий водитель. Если вы хотите, чтобы он также сопровождал вас на объектах, то для него нужно купить входные билеты.

Все переезды осуществляются на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Я заберу вас из отеля в Дубае и после программы привезу обратно

Экскурсию также возможно начать из других эмиратов. В этом случае трансфер оплачивается дополнительно:

— Из Абу Даби 120 $

— Из Фуджейра 120 $

— Из Рас-эль-Хаймы 100 $

— Из Аджмана 50 $

— Из Шарджы 40 $

Дополнительные расходы

Входные билеты оплачиваются отдельно. Их можно купить заранее онлайн или в кассе на входе.