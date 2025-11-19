Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя старый Дубай, отправившись в экскурсию по историческим кварталам, где вы познакомитесь с арабской архитектурой, посетите Дом-музей и насладитесь церемонией кофепития.



Прогулка на лодочке абра по Dubai Creek и визиты на рынки специй и золота подарят вам уникальные впечатления и возможность создать свой собственный парфюм. Это путешествие откроет перед вами тайны и традиции, которые хранят стены древних зданий.

Описание экскурсии Секреты Старого Дубая Окунитесь в атмосферу подлинного восточного очарования, отправившись в экскурсию по старой части Дубая. Мы начнем с района Al Fahidi, одного из старейших уголков города, где узкие улочки и традиционные дома перенесут вас в эпоху, когда Дубай еще не стал мегаполисом. Вы посетите Дом-музей местных жителей, узнаете о жизни и традициях обитателей, а также насладитесь церемонией кофепития, погружаясь в ароматный ритуал арабского гостеприимства. Далее вас ждет прогулка на лодочке абра по живописной бухте Dubai Creek, где вы сможете насладиться видами старинных рынков. Мы посетим колоритный рынок специй, познакомимся с секретами местной кухни и увидим знаменитый рынок золота с грандиозным золотым кольцом. Завершите экскурсию на рынке парфюмов, где сможете создать свой уникальный аромат. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое, которое подарит вам новые знания и незабываемые эмоции.

