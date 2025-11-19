Откройте для себя старый Дубай, отправившись в экскурсию по историческим кварталам, где вы познакомитесь с арабской архитектурой, посетите Дом-музей и насладитесь церемонией кофепития.
Прогулка на лодочке абра по Dubai Creek и визиты на рынки специй и золота подарят вам уникальные впечатления и возможность создать свой собственный парфюм. Это путешествие откроет перед вами тайны и традиции, которые хранят стены древних зданий.
Описание экскурсииСекреты Старого Дубая Окунитесь в атмосферу подлинного восточного очарования, отправившись в экскурсию по старой части Дубая. Мы начнем с района Al Fahidi, одного из старейших уголков города, где узкие улочки и традиционные дома перенесут вас в эпоху, когда Дубай еще не стал мегаполисом. Вы посетите Дом-музей местных жителей, узнаете о жизни и традициях обитателей, а также насладитесь церемонией кофепития, погружаясь в ароматный ритуал арабского гостеприимства. Далее вас ждет прогулка на лодочке абра по живописной бухте Dubai Creek, где вы сможете насладиться видами старинных рынков. Мы посетим колоритный рынок специй, познакомимся с секретами местной кухни и увидим знаменитый рынок золота с грандиозным золотым кольцом. Завершите экскурсию на рынке парфюмов, где сможете создать свой уникальный аромат. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое, которое подарит вам новые знания и незабываемые эмоции.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический район Al Fahidi (староарабская архитектура, узкие улочки, башни «ветряных ловушек»)
- Дом-музей местных жителей
- Церемония арабского кофепития с дегустацией традиционного кофе
- Прогулка на лодке абра по бухте Dubai Creek
- Рынок специй (ароматы, пряности, традиционная восточная атмосфера)
- Рынок золота (самое большое золотое кольцо в мире)
- Рынок парфюмов (возможность создать уникальный аромат)
- (Опционально) Рамка Дубая с панорамным видом на город
- (Опционально) Традиционный арабский ресторан
Место начала и завершения?
Al Seef
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
