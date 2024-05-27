Вы начнёте день с погружения в историю Дубая, исследуя его старинные улицы, музеи и культурные памятники.
А затем перенесётесь в современный Дубай, где познакомитесь с его архитектурными шедеврами, инновационными технологиями и впечатляющими достижениями. Вы посетите такие знаковые места, как Пальма Джумейра, Дубайская Рамка, музей Будущего. А в конце посмотрите завораживающее шоу фонтанов.
А затем перенесётесь в современный Дубай, где познакомитесь с его архитектурными шедеврами, инновационными технологиями и впечатляющими достижениями. Вы посетите такие знаковые места, как Пальма Джумейра, Дубайская Рамка, музей Будущего. А в конце посмотрите завораживающее шоу фонтанов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш маршрут охватит историческое и современное наследие Дубая. Вы узнаете о прошлом региона, его невероятном развитии и будущих перспективах. Мы поговорим о золотых автомобилях, зимнем курорте в пустыне, дубайском метро — одной из самых длинных автоматизированных систем метро в мире, подводных номерах в отеле «Атлантис», островах в форме пальмы, богатом культурном разнообразии в эмирате и многих других темах.
В нашей программе:
- Старый Дубай. Погуляем по району Бастакия и живописному району Аль Сиф.
- Дубайская Рама. Остановимся для фотографий на фоне монументального сооружения.
- Музей Будущего. Поговорим об инновациях и технологиях будущего.
- Пальма Джумейра. Вы оцените панорамные виды и при желании подниметесь на башню Palm View, с которой вам откроются ещё более потрясающие пейзажи.
- Бурдж-эль-Араб. Осмотрим величественный отель, символ дубайской роскоши. Также можно будет зайти со стороны Арабской Венеции в комплекс резиденций Мадинат Джумейра.
- Дубайские фонтаны и бульвар Шейха Мухаммеда. В завершение вы увидите музыкальное шоу фонтанов и погуляете по бульвару с уличными развлечениями.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном автомобиле класса «комфорт+» Kia Sedona/Kia Carnival
- Дополнительные расходы: подъём на башню Palm View, обед в кафе
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 21 туриста
Добрый день! Меня зовут Максим, я лицензированный гид и опытный переводчик с десятилетним стажем проживания и работы в ОАЭ. Провожу индивидуальные увлекательные экскурсии по Дубаю и Абу-Даби. Мой подход основан на высоком профессионализме и глубоких знаниях местной культуры и истории. Я стараюсь обеспечить гостям незабываемые впечатления и максимальный комфорт во время путешествия по ОАЭ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Jelena
27 мая 2024
Огромное спасибо Максиму за отличную экскурсию по Дубаю! Очень интересно и насыщенно. Посмотрели всё, что хотели, все колоритные места. Очень понравилось, что увидели и старый, и новый Дубай. Узнали много нового для себя, много интересных фактов. В общем экскурсией довольны, замечательно провели время👍
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