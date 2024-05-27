Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вы начнёте день с погружения в историю Дубая, исследуя его старинные улицы, музеи и культурные памятники.



А затем перенесётесь в современный Дубай, где познакомитесь с его архитектурными шедеврами, инновационными технологиями и впечатляющими достижениями. Вы посетите такие знаковые места, как Пальма Джумейра, Дубайская Рамка, музей Будущего. А в конце посмотрите завораживающее шоу фонтанов.