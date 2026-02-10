7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Дубай изнутри
Я раскрою историю ОАЭ от основания до наших дней и помогу понять, как стране удалось за короткий период достичь финансового благополучия и высокого уровня жизни. А ещё вы узнаете, что отличает Дубай от других городов мира и как живут здесь люди: какие традиции соблюдают, как проводят свободное время, что едят и пьют, по каким районам гуляют и куда ездят на выходные.
Главное за один день!
Вы полюбуетесь роскошным яхтами в живописном жилом районе Дубай Марина, проедете по искусственным Пальмовым островам и рассмотрите знаменитый люкс-отель Атлантис. А в суперсовременном курортном районе Мадинат Джумейра прокатитесь на лодочке по каналу, наслаждаясь свежестью воды и красотой густых зелёных деревьев. Кроме того, увидите один их самых дорогих отелей в мире, Бурдж-аль-Араб, посетите древнюю крепость и впечатлитесь танцующими фонтанами у Дубай Молла.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на джипе Ford Explorer (7 мест)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные опции
- Если экскурсия начинается в Дубае, трансфер включён в стоимость
- Еда и напитки не входят в стоимость
- По желанию мы можем включить в эту экскурсию платные места: подъём на Бурдж-Халифу, сад Цветов, парк Бабочек, аквариум Атлантис, Дубай Молл или зоопарк. Детали уточняйте в личном сообщении
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Предварительно обсудили с Эмилем маршрут, рассказали обо всех локациях, которые хотели бы посетить. Все получилось так, как мы хотели😍 Эмиль, отличный гид, мягкий, интеллигентный, знающий и
С самого начала нас встретил наш гид Эмиль, который оказался настоящим профессионалом. Его вежливость и глубокие