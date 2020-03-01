7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

  4. Все краски Дубая

Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии

Эмиль
Задать вопрос
Эмиль – ваш гид
На фоне главных достопримечательностей Дубая вы ощутите, как органично сочетаются в нем многовековая история и ультрасовременные технологии.

Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.

За 6 часов вы по-настоящему полюбите «город будущего»!
$213 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
5
Все краски Дубая
Все краски Дубая

Что вас ожидает

Дубай изнутри
Я раскрою историю ОАЭ от основания до наших дней и помогу понять, как стране удалось за короткий период достичь финансового благополучия и высокого уровня жизни. А еще вы узнаете, что отличает Дубай от других городов мира и как живут здесь люди: какие традиции соблюдают, как проводят свободное время, что едят и пьют, по каким районам гуляют и куда ездят на выходные.

Главное за один день!
Вы полюбуетесь роскошным яхтами в живописном жилом районе Дубай Марина, проедете по искусственным Пальмовым островам и рассмотрите знаменитый люкс-отель Атлантис. А в суперсовременном курортном районе Мадинат Джумейра прокатитесь на лодочке по каналу, наслаждаясь свежестью воды и красотой густых зеленых деревьев. Кроме того, увидите один их самых дорогих отелей в мире, Бурдж-аль-Араб, посетите древнюю крепость и впечатлитесь танцующими фонтанами у Дубай Молла.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на джипе Ford Explorer (семь мест)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

  • Возможен трансфер из других эмиратов: Шарджа — 50$, Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$, Абу-Даби — 120$
  • Еда и напитки не входят в стоимость
  • По желанию, мы можем включить в экскурсию: подъем на Бурдж-Халифу, сад Цветов, парк Бабочек, аквариум Атлантис, Дубай Молл или зоопарк. Детали уточняйте в личном сообщении.
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Эмиль
Эмиль
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эмиль, я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. До скорой встречи!
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Мы были в Дубае второй раз - решили показать город друзьям в поездке проездом. Были приятно удивлены гибкостью, насыщенностью и качеством экскурсии Эмиля. Гид гибко построил маршрут между нашим утренним прилетом и вечерним вылетом - мы смогли отдохнуть и увидеть основные достопримечательности Дубая. Эмиль очень грамотно и бережно рассказывает об истории, экономике, культуре и религии страны. Исключая всякую "клюкву" и мифы, которые мы слышали в прошлую поездку и в России. Мы многое почерпнули и увидели, несмотря на "межперелетную" усталость. Эмиль - очень грамотный гид и приятный собеседник.
26 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! На сайте Трипстера первое время для начала экскурсии было 12.00. Эмиль нам пошёл навстречу и приехал к 11.00. Это время нам было намного удобнее поскольку с мной были пожилые родители и ребёнок-они к вечеру устают, а так же сразу после завтрака и до обеда мы не отвлекались на перекусы. Единственный минус лично для меня был в том, что я сидела в самом конце семиместного джипа с ребёнком, который все время крутился и болтал и мне было плохо слышно экскурсовода( мешал шум от трассы)- хотелось бы чтобы был усилитель звука в машине. У других членов моей семьи такой проблемы не было. А само содержание экскурсии, ее построение, как и что Эмиль нам рассказывал, как отвечал на вопросы-все супер, супер! И так сказать вишенка на торте-ресторан в который он нас отвёз покушать, был замечательный. Большое спасибо Эмилю за прекрасно проведённый день! Рекомендую всем!
20 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, было интересно и взрослым, и детям. Отлично спланированный маршрут с учетом всех наших пожеланий. Спасибо большое Эмилю! Будем снова в Дубае, обязательно возьмём ещё одну экскурсию
18 февраля 2020
Прекрасная экскурсия для тех, кто первый раз в стране. Сразу складывается картинка в голове что где находится. Интересно слушать про историю страны, различия в эмиратах. Обычаи, традиции. Организационные моменты безупречны.
3 февраля 2020
Очень интеллигентно. Поскольку мы перед этим уже были в групповой стандартной экскурсии, то Эмиль не стал повторяться и показал нам новые интересные места. Кроме того он помог нам сориентироваться на башне Бурж Халифа, потратил дополнительно больше часа своего времени и даже слушать не хотел о какой либо компенсации. Спасибо большое.
29 января 2020
Мы прилетели в Дубай 20.01.2020, чтобы начать свой круиз по Персидскому заливу. Поскольку прилёт был ранний решили заказать экскурсию. Эмиль встретил нас в аэропорту и за 4 часа показал нам основные достопримечательности Дубая, очень подробно отвечатал на все наши вопросы. Порекомендовал, как лучше провести наш второй день в Дубае по завершении круиза.
Инесса
5 января 2020
Эмиль прекрасно знает все самые интересные места в Дубаи.
Экскурсия прошла интересно и познавательно.
Мы посетили очень много красивых и увлекательных мест города.
Особенно запомнился Парк Цветов и Район Джумейра.
Эмиль интересно рассказывал о истории и традициях страны.
Экскурсия очень понравилась. Мы в Дубаи первый раз и нам эта экскурсия дала полное представление как и где расположены главные достопримечательности города.
Эмиль дал нам ответы на многие интересующие все вопросы.
Рекомендую посетить эту экскурсию на комфортабельном автомобиле.

Эмиль проводит ещё 1 экскурсию

Знакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-Даби
скидка25%
От
$300
$225 за экскурсию
6 часов
23 отзыва
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби. Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!

Обзорные экскурсии в Дубае

Знакомство с ДубаемЗнакомство с ДубаемЗнакомство с Дубаем
скидка20%
$200
$160 за экскурсию
6 часов
87 отзывов
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа». Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.
Дубай — первая встречаДубай — первая встречаДубай — первая встреча
$250 за экскурсию
8 часов
106 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Вы познакомитесь с современным, завораживающим, технологичным и очень динамичным Дубаем. Погуляете по старинному кварталу Бастакия, проедете по Пальмовому острову, полюбуетесь виллами местных жителей в Джумейре и сделаете яркие снимки на фоне знаменитого отеля «Парус». А еще увидите аквариум, фонтаны, самый высокий в мире небоскреб и дворец шейха Дубая. Я легко и увлекательно расскажу об истории, культуре и традициях города и помогу вам ощутить настоящее восточное гостеприимство!
Эмират Дубай для васЭмират Дубай для васЭмират Дубай для вас
скидка10%
$200
$180 за экскурсию
7 часов
11 отзывов
История и культовые места знаменитого города на обзорной автомобильной экскурсии
Дубай покорит вас ультрасовременной архитектурой, роскошными магазинами, искусственными островами и живописными набережными! Я покажу все «визитные карточки» этого невероятного города, раскрою его необычную историю, помогу понять местные традиции и сделаю все, чтобы вам надолго запомнилось наше путешествие.
Дубай — все о «жемчужине мира»Дубай — все о «жемчужине мира»Дубай — все о «жемчужине мира»
скидка15%
$222
$189 за экскурсию
7 часов
14 отзывов
Изучить главные достопримечательности и прочувствовать жизнь ОАЭ на насыщенной автопрогулке
Если вы думаете о Дубае, как о роскошном городе небоскребов, богатых отелей и умопомрачительной архитектуры — то все так и есть! Вы познакомитесь с историей и традициями арабской страны, увидите их связь с современностью и откроете особенности местной жизни. От отелей в виде паруса и волны до танцующих фонтанов, от высочайшей башни Бурдж-Халифа до рукотворного острова — вы встретитесь со всеми must-see местами Дубая и поймете, в чем уникальность эмиратов.
Знакомьтесь, Дубай!Знакомьтесь, Дубай!Знакомьтесь, Дубай!
скидка15%
$200
$170 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
Главные символы города будущего на автомобильной обзорной экскурсии
Вы увидите самые значимые места Дубая: Пальмовый остров, отель Парус и небоскреб Бурдж-Халифа. Сравните Старый город с роскошными современными районами Дубай Марина и Джумейра, покатаетесь на гондолах и заглянете в крупнейший торговый центр мира. А я раскрою интересные подробности о том, как живут здесь местные и приехавшие на заработки экспаты.
Первые впечатления о ДубаеПервые впечатления о ДубаеПервые впечатления о Дубае
$25 за человека
4.5 часов
50 отзывов
Открыть секрет успеха эмиратов, полюбоваться must-see местами и развеять мифы
Сложно посчитать, сколько раз на экскурсии по Дубаю звучит «самый-самый»! В ультрасовременном городе рекордов вы поймете, как он таким стал, и увидите его символы — от дворца эмира до Бурдж-Халифы в облаках. Вы проедете по острову-пальме, сделаете кадры с лучших ракурсов, погуляете по аутентичному Старому городу и услышите об особенностях жизни по-дубайски.

Выбирайте и другие экскурсии в Дубае

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыШарджаОАЭМорские прогулкиМечеть Шейха ЗайдаСо скидкойИстория и архитектураПешкомБары и ночная жизньАбу-ДабиАджманОбзорныеОтель ПарусLegoLandЗа городомТрансферыФуджейраБилеты в музеиНа автомобилеДубай-МаринаДжип-сафариАль-АйнФотосессииНа автобусеПустыняМечетиПальма ДжумейраОкеанариумГрупповыеНа корабликеДля детейВ другой городПарк цветовБурдж-ХалифаВечерниеЗоопаркВсеИндивидуальные