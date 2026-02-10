7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На фоне главных достопримечательностей Дубая вы ощутите, как органично сочетаются в нем многовековая история и ультрасовременные технологии. Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях и менталитете. За время экскурсии вы по-настоящему полюбите «город будущего»!

Описание экскурсии

Дубай изнутри

Я раскрою историю ОАЭ от основания до наших дней и помогу понять, как стране удалось за короткий период достичь финансового благополучия и высокого уровня жизни. А ещё вы узнаете, что отличает Дубай от других городов мира и как живут здесь люди: какие традиции соблюдают, как проводят свободное время, что едят и пьют, по каким районам гуляют и куда ездят на выходные.

Главное за один день!

Вы полюбуетесь роскошным яхтами в живописном жилом районе Дубай Марина, проедете по искусственным Пальмовым островам и рассмотрите знаменитый люкс-отель Атлантис. А в суперсовременном курортном районе Мадинат Джумейра прокатитесь на лодочке по каналу, наслаждаясь свежестью воды и красотой густых зелёных деревьев. Кроме того, увидите один их самых дорогих отелей в мире, Бурдж-аль-Араб, посетите древнюю крепость и впечатлитесь танцующими фонтанами у Дубай Молла.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на джипе Ford Explorer (7 мест)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

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