7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все краски Дубая

Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
На фоне главных достопримечательностей Дубая вы ощутите, как органично сочетаются в нем многовековая история и ультрасовременные технологии. Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях и менталитете. За время экскурсии вы по-настоящему полюбите «город будущего»!
5
61 отзыв
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая

Описание экскурсии

Дубай изнутри

Я раскрою историю ОАЭ от основания до наших дней и помогу понять, как стране удалось за короткий период достичь финансового благополучия и высокого уровня жизни. А ещё вы узнаете, что отличает Дубай от других городов мира и как живут здесь люди: какие традиции соблюдают, как проводят свободное время, что едят и пьют, по каким районам гуляют и куда ездят на выходные.

Главное за один день!

Вы полюбуетесь роскошным яхтами в живописном жилом районе Дубай Марина, проедете по искусственным Пальмовым островам и рассмотрите знаменитый люкс-отель Атлантис. А в суперсовременном курортном районе Мадинат Джумейра прокатитесь на лодочке по каналу, наслаждаясь свежестью воды и красотой густых зелёных деревьев. Кроме того, увидите один их самых дорогих отелей в мире, Бурдж-аль-Араб, посетите древнюю крепость и впечатлитесь танцующими фонтанами у Дубай Молла.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на джипе Ford Explorer (7 мест)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные опции

  • Если экскурсия начинается в Дубае, трансфер включён в стоимость
  • Еда и напитки не входят в стоимость
  • По желанию мы можем включить в эту экскурсию платные места: подъём на Бурдж-Халифу, сад Цветов, парк Бабочек, аквариум Атлантис, Дубай Молл или зоопарк. Детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С места вашего нахождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль
Эмиль — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2303 туристов
Я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. Люблю её за сочетание истории, красивых мест и интересных уголков, которые не всегда видны с первого взгляда. Расскажу об истории, архитектуре и внутренней кухне. Разбавлю курьёзными, смешными и забавными случаями из жизни. Мои экскурсии — живые, интересные и понятные.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
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И
Желаю каждому туристу в Дубае начать свое путешествие вместе с Эмилем. Однозначно номер 1 проводник по миру ОАЭ. Вас ждем интереснейший рассказ, красивые локации, достоверная и проверенная информация, шутки и
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отличное настроение. Первое впечатление крайнее важная штука, благодаря Эмилю наше первое впечатление о Дубае было фантастическим. Очень жду следующего визита и познакомиться уже с Абу Даби вместе с Эмилем

Мы сможете согласовать любой маршрут, который вам удобен

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А
Взяла индивидуальную экскурсию сразу по прилёту в Дубай: прямо из аэропорта до оформления в отеле. Рекомендую всем! С первых минут познакомилась с городом, с его разными районами и уголками. Все
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по программе, останавливались в разных локациях (походить, посмотреть, сфотографироваться на помять). По дороге Эмиль интересно и подробно рассказывал о истории города, о жизни в Дубае. Я смотрела во все глаза и ловила каждое слово! Спасибо Эмилю за потрясающее путешествие. Прибыла в отель уже подготовленная и с ощущением, что уже не в первый раз здесь 👍 На достопримечательности не поднималась, так как имела уже приобретенные билеты на последующие дни. Но если у вас нет билетов и вы хотите посетить во время экскурсии, то можно это сделать. Ещё раз повторюсь: очень рекомендую эту поездку тем, кто впервые и рейс прилета очень ранний. В отель вы ещё успеете)

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С
Отличная обзорная экскурсия по Дубаю!
Предварительно обсудили с Эмилем маршрут, рассказали обо всех локациях, которые хотели бы посетить. Все получилось так, как мы хотели😍 Эмиль, отличный гид, мягкий, интеллигентный, знающий и
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умеющий донести информацию до слушателей. С ним приятно общаться на любые темы, в течение дня мы отлично провели время. В районе Джумейра, он показал замечательные локации, что бы сделать красивые фото, самому это было бы сложно сделать и покатались на лодке по каналу. Мы, дополнительно, брали билеты на обзорные площадки The View at The Palm с видом на Пальму и Атлантис (есть два уровня, закрытый обзор, через стекло и открытая площадка на крыше с обзором 360) и на Sky Views Observatory, там прозрачный пол.
От всей души рекомендуем Эмиля! Это гид для желающих спокойно и вдумчиво познакомиться с городом и узнать историю этого района. Эмиль, мы рады знакомству с тобой! ❤️

Отличная обзорная экскурсия по Дубаю!
Отличная обзорная экскурсия по Дубаю!
Отличная обзорная экскурсия по Дубаю!
Отличная обзорная экскурсия по Дубаю!
Отличная обзорная экскурсия по Дубаю!
Отличная обзорная экскурсия по Дубаю!
Отличная обзорная экскурсия по Дубаю!
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O
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и я не представляю что можно было бы провести время лучше: Интересное повествование с шутками
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и задором, очень много любопытных фактов и не перегружено, все в темпе нашей семьи и с учетом пожеланий самых маленьких ее членов, красочно, просто кайфово, настолько что мы захотели обнять Эмиля как родного.
Самое важное конечно что программа строилась полностью от наших желаний на все 💯 Безумно благодарны за наш Дубай и новый взгляд на Эмираты ❤️

Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и+2
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и
Эмиль самый настоящий шейх Дубая и невероятный гид. Я и мои дети в диком восторге и
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Anna
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать нам ночной Дубай, и хоть большинство достопримечательностей уже было закрыто, сформировать впечатление об этом
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прекрасном городе. Эмиль очень приятный, душевный гид, очень любящий свою страну и дело, которое делает: он рассказал нам множество интересных фактов об Эмиратах, а также много забавных историй, не смотрел на время и максимально ориентировался на нас. Очень рекомендую! Спасибо за бесценный опыт… ♡♡♡

Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать+2
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать
Были проездом в Дубае, прилетели вечером, улетали на следующее утро, за считанные часы Эмиль смог показать
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Н
Недавно я имел удовольствие участвовать в автомобильной экскурсии по Дубаю, и это было незабываемое впечатление!

С самого начала нас встретил наш гид Эмиль, который оказался настоящим профессионалом. Его вежливость и глубокие
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знания о городе создали атмосферу доверия и комфорта. Он не только подробно рассказывал о каждой достопримечательности, но и делился интересными историческими фактами и местными легендами, которые сделали экскурсию еще более увлекательной.

Мы посетили знаменитые места, такие как Бурдж Халифа, Дубай Молл и Пальма Джумейра. Каждый раз наш гид останавливался в лучших местах для фотографий и всегда был готов ответить на любые вопросы. Его страсть к Дубаю была ощутима, и это вдохновляло нас на изучение города.

Автомобиль был комфортабельным, что сделало поездку приятной и расслабляющей.

В целом, экскурсия оставила только положительные впечатления. Я настоятельно рекомендую эту автомобильную экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Дубае и его культуре. Большое спасибо нашему гиду Эмилю за его профессионализм и увлекательные рассказы!

Недавно я имел удовольствие участвовать в автомобильной экскурсии по Дубаю, и это было незабываемое впечатление!
Недавно я имел удовольствие участвовать в автомобильной экскурсии по Дубаю, и это было незабываемое впечатление!
Недавно я имел удовольствие участвовать в автомобильной экскурсии по Дубаю, и это было незабываемое впечатление!
Недавно я имел удовольствие участвовать в автомобильной экскурсии по Дубаю, и это было незабываемое впечатление!
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