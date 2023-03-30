Насладиться исторической частью без небоскрёбов и замедлиться под интересные рассказы гида
В самом большом городе ОАЭ есть уголки, где вы прочувствуете арабский колорит: малоэтажная архитектура, магазинчики с традиционными изделиями, водная прогулка на деревянной лодке… Вы побываете в кварталах Шиндага и Бастакия, увидите самое старое здание Дубая и погрузитесь в историю города.
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Описание
Что вас ожидает
Другой Дубай
🔸 Сначала мы пешком прогуляемся по набережной канала Крик и старому жилому кварталу — Шиндага. Здесь вы прочувствуете арабский колорит на уютных улочках с «песочными» зданиями.
🔸 Вы увидите, как жили шейхи 120 лет назад, ведь мы заглянем в дом шейха Саида — деда нынешнего правителя эмирата. Вы осмотрите убранство дома и небольшую экспозицию, посвящённую развитию города, жемчужному промыслу, судостроению и не только.
🔸 Обязательно зайдём на Старый рынок: вы рассмотрите и при желании приобретёте различные товары, специи, пряности, а я расскажу вам про местную торговлю.
🔸 Конечно, мы не пропустим старейшее здание Дубая — величественный форт Аль-Фахиди, некогда защищавший жителей города от набегов бедуинов. Сейчас он закрыт на реконструкцию, поэтому ограничимся внешним осмотром.
🔸 Побываем в ещё одном старом квартале — Бастакия, где вы полюбуетесь традиционными жилищами рубежа 19–20 вв.
🔸 Кульминацией нашей прогулки станет часовая поездка на старинной лодке абра вдоль канала. Вы посмотрите на районы Дубая с нового ракурса.
Организационные детали
- Водная прогулка на лодке входит в стоимость. Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
- Пешеходная часть экскурсии занимает около 2,5 ч, поэтому советую надеть удобную обувь
- Водная прогулка занимает примерно час, на воде бывает прохладно, пожалуйста, учитывайте это при выборе одежды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Al Ghubaiba
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.