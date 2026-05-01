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Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра

Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Дубай известен своими небоскрёбами и современными технологиями, но настоящее очарование кроется в его исторических кварталах.

Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу старого Дубая, где каждый уголок хранит вековые традиции.

Вы прогуляетесь
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по набережной канала Крик, посетите дом шейха Саида и узнаете, как жили правители эмирата более века назад.

Старый рынок откроет перед вами свои секреты торговли, а форт Аль-Фахиди расскажет о защите города от бедуинов.

В квартале Бастакия вы увидите, как выглядели традиционные жилища, а часовая поездка на лодке абра покажет Дубай с водной стороны.

Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух старины и узнать Дубай не только как город будущего, но и как хранителя прошлого

5
108 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в арабский колорит
  • 🏛️ Посещение исторических кварталов
  • 🛶 Прогулка на традиционной лодке абра
  • 🛍️ Возможность купить местные товары
  • 🏰 Осмотр старейшего здания Дубая
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра

Что можно увидеть

  • Набережная канала Крик
  • Жилой квартал Шиндага
  • Дом шейха Саида
  • Старый рынок
  • Форт Аль-Фахиди
  • Квартал Бастакия

Описание экскурсии

Другой Дубай

🔸 Сначала мы пешком прогуляемся по набережной канала Крик и старому жилому кварталу — Шиндага. Здесь вы прочувствуете арабский колорит на уютных улочках с «песочными» зданиями.

🔸 Вы увидите, как жили шейхи 120 лет назад, ведь мы заглянем в дом шейха Халифы — дяди нынешнего правителя эмирата. Вы осмотрите убранство дома и небольшую экспозицию, посвящённую развитию города, жемчужному промыслу, судостроению и не только.

🔸 Обязательно зайдём на Старый рынок: вы рассмотрите и при желании приобретёте различные товары, специи, пряности, а я расскажу вам про местную торговлю.

🔸 Конечно, мы не пропустим старейшее здание Дубая — величественный форт Аль-Фахиди, некогда защищавший жителей города от набегов бедуинов. Сейчас он закрыт на реконструкцию, поэтому ограничимся внешним осмотром.

🔸 Осмотрим с воды ещё один старый квартал — Бастакия, вы полюбуетесь традиционными жилищами рубежа 19–20 вв.

🔸 Кульминацией нашей прогулки станет часовая поездка на старинной лодке абра вдоль канала. Вы посмотрите на районы Дубая с нового ракурса.

Организационные детали

  • Водная прогулка на лодке входит в стоимость. Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
  • Пешеходная часть экскурсии занимает около 2,5 ч, поэтому советую надеть удобную обувь
  • Водная прогулка занимает примерно час, на воде бывает прохладно, пожалуйста, учитывайте это при выборе одежды
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Al Ghubaiba
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1524 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
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людям и быту. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Сегодня, благодаря огромному опыту, мне удалось собрать команду профессиональных гидов из Санкт-Петербурга. Все маршруты экскурсий разработаны мной на основе пожеланий путешественников и с учётом методических указаний. Мы рады приветствовать наших гостей на берегу Персидского залива и оказать услуги самого высокого качества!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
104
4
3
3
2
1
1
Д
Прогулка очень понравилась, все было интересно, познавательно и красиво. Один из редких районов в Дубае с историей. А из-за проблем с оплатой в итоге удалось заплатить за экскурсию аж криптовалютой, уникальный опыт:)))
Прогулка очень понравилась, все было интересно, познавательно и красиво. Один из редких районов в Дубае с
Прогулка очень понравилась, все было интересно, познавательно и красиво. Один из редких районов в Дубае с
Прогулка очень понравилась, все было интересно, познавательно и красиво. Один из редких районов в Дубае с
Прогулка очень понравилась, все было интересно, познавательно и красиво. Один из редких районов в Дубае с
Прогулка очень понравилась, все было интересно, познавательно и красиво. Один из редких районов в Дубае с
Прогулка очень понравилась, все было интересно, познавательно и красиво. Один из редких районов в Дубае с
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Е
Были с мужем на экскурсии "Открыть старый Дубай" и, Боже, как же нам повезло, что нашим гидом была Виктория!
Знающий, начитанный гид, профессионал своего дела, очень приятный человек и великолепный рассказчик.
Виктория
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сразу уточнила ограничены ли мы во времени и, конечно, в отведённую на экскурсию время мы не уложились, потому что нам было просто не разойтись - насколько всё было интересно! При этом Виктория, конечно, учла и все пожелания, очень внимательно относилась к нашим просьбам и вопросам в ходе экскурсии и закончили мы в крайнее время, в которое могли в этот день и которое обозначили, но заканчивать тур точно не хотелось.
Виктория, огромное спасибо!

Были с мужем на экскурсии "Открыть старый Дубай" и, Боже, как же нам повезло, что нашим гидом была Виктория!
Были с мужем на экскурсии "Открыть старый Дубай" и, Боже, как же нам повезло, что нашим гидом была Виктория!
Были с мужем на экскурсии "Открыть старый Дубай" и, Боже, как же нам повезло, что нашим гидом была Виктория!
Были с мужем на экскурсии "Открыть старый Дубай" и, Боже, как же нам повезло, что нашим гидом была Виктория!
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Deriia
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория прекрасный гид, который знает своё дело и любит то, что она делает. Было очень комфортно: мы гуляли в своем темпе, останавливались посидеть отдохнуть, сам маршрут был интересным, постоянно хотелось задавать вопросы) в общем ребята, берите не пожалеете, очень интересно!
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория
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С
Невероятное ощущение после футуристического Downtown очутиться в лабиринтах узких улочек с ветряными башнями «барджиль». Это живая история. Прокатились на абра (деревянной лодке). Понравилось очень.
Данную экскурсию советую каждому, кто устал от
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стекла и бетона и хочет почувствовать настоящий восточный колорит.
Хочется отдельно и от всей души поблагодарить нашего гида Андрея. Именно этот человек превратил стандартную прогулку по достопримечательностям в настоящее погружение в историю и культуру. Если у вас будет возможность выбрать экскурсию с ним — не раздумывайте! Вы получите не просто информацию, а впечатления на всю жизнь.

Невероятное ощущение после футуристического Downtown очутиться в лабиринтах узких улочек с ветряными башнями «барджиль». Это живая
Невероятное ощущение после футуристического Downtown очутиться в лабиринтах узких улочек с ветряными башнями «барджиль». Это живая
Невероятное ощущение после футуристического Downtown очутиться в лабиринтах узких улочек с ветряными башнями «барджиль». Это живая
Невероятное ощущение после футуристического Downtown очутиться в лабиринтах узких улочек с ветряными башнями «барджиль». Это живая
Невероятное ощущение после футуристического Downtown очутиться в лабиринтах узких улочек с ветряными башнями «барджиль». Это живая
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Евгения
Андрей прекрасный экскурсовод,интересно и увлекательно рассказал и показал старый город! Остались довольны,рекомендую всем съездить и посмотреть на красоты Старого города!
Андрей прекрасный экскурсовод,интересно и увлекательно рассказал и показал старый город! Остались довольны,рекомендую всем съездить и посмотреть
Андрей прекрасный экскурсовод,интересно и увлекательно рассказал и показал старый город! Остались довольны,рекомендую всем съездить и посмотреть
Андрей прекрасный экскурсовод,интересно и увлекательно рассказал и показал старый город! Остались довольны,рекомендую всем съездить и посмотреть
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Олга
Добрый День!
Нашим прекрасным гидом была очаровательная Виктория!
Экскурсия была такая насыщенная и легкая, что мы гуляли практически 5 часов… это особая благодарность за щедрость во времени!
Столько всего мы увидели и узнали!
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И самое главное нас никуда не торопили и просто давали замедлиться! Мы были 24.12, приехав из суетной, предновогодней Москвы с бешенным темпом!
Эта экскурсия что то невероятное из серии детокс и наслаждение каждым моментом!
Спасибо Виктории ❤️

Добрый День!
Добрый День!
Добрый День!
Добрый День!
Добрый День!
Добрый День!
Добрый День!
Добрый День!+2
Добрый День!
Добрый День!
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