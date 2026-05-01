🔸 Сначала мы пешком прогуляемся по набережной канала Крик и старому жилому кварталу — Шиндага. Здесь вы прочувствуете арабский колорит на уютных улочках с «песочными» зданиями.
🔸 Вы увидите, как жили шейхи 120 лет назад, ведь мы заглянем в дом шейха Халифы — дяди нынешнего правителя эмирата. Вы осмотрите убранство дома и небольшую экспозицию, посвящённую развитию города, жемчужному промыслу, судостроению и не только.
🔸 Обязательно зайдём на Старый рынок: вы рассмотрите и при желании приобретёте различные товары, специи, пряности, а я расскажу вам про местную торговлю.
🔸 Конечно, мы не пропустим старейшее здание Дубая — величественный форт Аль-Фахиди, некогда защищавший жителей города от набегов бедуинов. Сейчас он закрыт на реконструкцию, поэтому ограничимся внешним осмотром.
🔸 Осмотрим с воды ещё один старый квартал — Бастакия, вы полюбуетесь традиционными жилищами рубежа 19–20 вв.
🔸 Кульминацией нашей прогулки станет часовая поездка на старинной лодке абра вдоль канала. Вы посмотрите на районы Дубая с нового ракурса.
Организационные детали
Водная прогулка на лодке входит в стоимость. Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
Пешеходная часть экскурсии занимает около 2,5 ч, поэтому советую надеть удобную обувь
Водная прогулка занимает примерно час, на воде бывает прохладно, пожалуйста, учитывайте это при выборе одежды
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Al Ghubaiba
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1524 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю читать дальшеуменьшить
людям и быту. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Сегодня, благодаря огромному опыту, мне удалось собрать команду профессиональных гидов из Санкт-Петербурга. Все маршруты экскурсий разработаны мной на основе пожеланий путешественников и с учётом методических указаний. Мы рады приветствовать наших гостей на берегу Персидского залива и оказать услуги самого высокого качества!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
104
4
3
3
–
2
1
1
–
Д
Диана
Прогулка очень понравилась, все было интересно, познавательно и красиво. Один из редких районов в Дубае с историей. А из-за проблем с оплатой в итоге удалось заплатить за экскурсию аж криптовалютой, уникальный опыт:)))
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елизавета
Были с мужем на экскурсии "Открыть старый Дубай" и, Боже, как же нам повезло, что нашим гидом была Виктория! Знающий, начитанный гид, профессионал своего дела, очень приятный человек и великолепный рассказчик. Виктория читать дальшеуменьшить
сразу уточнила ограничены ли мы во времени и, конечно, в отведённую на экскурсию время мы не уложились, потому что нам было просто не разойтись - насколько всё было интересно! При этом Виктория, конечно, учла и все пожелания, очень внимательно относилась к нашим просьбам и вопросам в ходе экскурсии и закончили мы в крайнее время, в которое могли в этот день и которое обозначили, но заканчивать тур точно не хотелось. Виктория, огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Deriia
Первый раз брали индивидуальную экскурсию с гидом и теперь на групповые ходить вообще не хочется)) Виктория прекрасный гид, который знает своё дело и любит то, что она делает. Было очень комфортно: мы гуляли в своем темпе, останавливались посидеть отдохнуть, сам маршрут был интересным, постоянно хотелось задавать вопросы) в общем ребята, берите не пожалеете, очень интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Невероятное ощущение после футуристического Downtown очутиться в лабиринтах узких улочек с ветряными башнями «барджиль». Это живая история. Прокатились на абра (деревянной лодке). Понравилось очень. Данную экскурсию советую каждому, кто устал от читать дальшеуменьшить
стекла и бетона и хочет почувствовать настоящий восточный колорит. Хочется отдельно и от всей души поблагодарить нашего гида Андрея. Именно этот человек превратил стандартную прогулку по достопримечательностям в настоящее погружение в историю и культуру. Если у вас будет возможность выбрать экскурсию с ним — не раздумывайте! Вы получите не просто информацию, а впечатления на всю жизнь.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Андрей прекрасный экскурсовод,интересно и увлекательно рассказал и показал старый город! Остались довольны,рекомендую всем съездить и посмотреть на красоты Старого города!
Вам был полезен этот отзыв?
Олга
Добрый День! Нашим прекрасным гидом была очаровательная Виктория! Экскурсия была такая насыщенная и легкая, что мы гуляли практически 5 часов… это особая благодарность за щедрость во времени! Столько всего мы увидели и узнали! читать дальшеуменьшить
И самое главное нас никуда не торопили и просто давали замедлиться! Мы были 24.12, приехав из суетной, предновогодней Москвы с бешенным темпом! Эта экскурсия что то невероятное из серии детокс и наслаждение каждым моментом! Спасибо Виктории ❤️
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра»