Дубай — это не только высотки, передовые технологии и грандиозность. В самом большом городе ОАЭ есть уголки, где вы прочувствуете арабский колорит: малоэтажная архитектура, магазинчики с традиционными изделиями, водная прогулка на деревянной лодке… Вы побываете в кварталах Шиндага и Бастакия, увидите самое старое здание Дубая и погрузитесь в историю города.

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Описание

Что вас ожидает

Другой Дубай

🔸 Сначала мы пешком прогуляемся по набережной канала Крик и старому жилому кварталу — Шиндага. Здесь вы прочувствуете арабский колорит на уютных улочках с «песочными» зданиями.

🔸 Вы увидите, как жили шейхи 120 лет назад, ведь мы заглянем в дом шейха Саида — деда нынешнего правителя эмирата. Вы осмотрите убранство дома и небольшую экспозицию, посвящённую развитию города, жемчужному промыслу, судостроению и не только.

🔸 Обязательно зайдём на Старый рынок: вы рассмотрите и при желании приобретёте различные товары, специи, пряности, а я расскажу вам про местную торговлю.

🔸 Конечно, мы не пропустим старейшее здание Дубая — величественный форт Аль-Фахиди, некогда защищавший жителей города от набегов бедуинов. Сейчас он закрыт на реконструкцию, поэтому ограничимся внешним осмотром.

🔸 Побываем в ещё одном старом квартале — Бастакия, где вы полюбуетесь традиционными жилищами рубежа 19–20 вв.

🔸 Кульминацией нашей прогулки станет часовая поездка на старинной лодке абра вдоль канала. Вы посмотрите на районы Дубая с нового ракурса.

Организационные детали