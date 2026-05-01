Дубай известен своими небоскрёбами и современными технологиями, но настоящее очарование кроется в его исторических кварталах.Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу старого Дубая, где каждый уголок хранит вековые традиции.Вы прогуляетесь

по набережной канала Крик, посетите дом шейха Саида и узнаете, как жили правители эмирата более века назад. Старый рынок откроет перед вами свои секреты торговли, а форт Аль-Фахиди расскажет о защите города от бедуинов. В квартале Бастакия вы увидите, как выглядели традиционные жилища, а часовая поездка на лодке абра покажет Дубай с водной стороны. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух старины и узнать Дубай не только как город будущего, но и как хранителя прошлого

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Другой Дубай

🔸 Сначала мы пешком прогуляемся по набережной канала Крик и старому жилому кварталу — Шиндага. Здесь вы прочувствуете арабский колорит на уютных улочках с «песочными» зданиями.

🔸 Вы увидите, как жили шейхи 120 лет назад, ведь мы заглянем в дом шейха Халифы — дяди нынешнего правителя эмирата. Вы осмотрите убранство дома и небольшую экспозицию, посвящённую развитию города, жемчужному промыслу, судостроению и не только.

🔸 Обязательно зайдём на Старый рынок: вы рассмотрите и при желании приобретёте различные товары, специи, пряности, а я расскажу вам про местную торговлю.

🔸 Конечно, мы не пропустим старейшее здание Дубая — величественный форт Аль-Фахиди, некогда защищавший жителей города от набегов бедуинов. Сейчас он закрыт на реконструкцию, поэтому ограничимся внешним осмотром.

🔸 Осмотрим с воды ещё один старый квартал — Бастакия, вы полюбуетесь традиционными жилищами рубежа 19–20 вв.

🔸 Кульминацией нашей прогулки станет часовая поездка на старинной лодке абра вдоль канала. Вы посмотрите на районы Дубая с нового ракурса.

Организационные детали