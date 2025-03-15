Окунитесь в красочный мир мини-гольфа с 3D-подсветкой, где каждый уголок украшен уникальными сюрреалистичными изображениями.
Идеальное развлечение для взрослых, семей и компаний, которое подарит незабываемые эмоции на любых мероприятиях.
Описание экскурсииУникальный цветной мир мини-гольфа Погрузитесь в удивительное пространство мини-гольфа с 3D blacklight подсветкой. Пол, стены и потолок украшены яркими, нарисованными вручную сюрреалистичными изображениями от лучших 3D-художников мира. Игра для всех и каждого Это инновационное развлечение идеально подходит для взрослых, семей и спортивных энтузиастов. Незабываемые впечатления гарантированы на корпоративных мероприятиях, днях рождениях, школьных праздниках, тимбилдингах и мальчишниках. Попробуйте волшебный формат мини-гольфа, который объединяет спорт и искусство, подарит радость, веселье и яркие эмоции каждому участнику.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Клюшка для гольфа и мяч
- 3D‑очки
Что не входит в цену
- Трансфер
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
3D Blacklight Minigolf Dubai, JBR - BAHAR PLAZA LEVEL - Dubai - United Arab Emirates
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимур
15 мар 2025
Нереально весело! Захватывающие уровни и оформление, а ещё была караоке-шутка для игрока с наименьшим результатом — это добавляло много смеха.
Я
Ярослав
12 янв 2025
Очень оригинально и увлекательно. 3D‑эффекты просто поражают! К тому же мой сын проиграл и пришлось петь караоке — было очень забавно
Т
Таисия
8 сен 2024
Мы были практически единственными гостями. Дружелюбный персонал и очень необычный мини-гольф в 3D с потрясающим оформлением, выполненным вручную
в
владимир
30 июн 2024
Проигравший должен спеть после окончания игры — добавляет особый азарт и веселье
