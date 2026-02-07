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Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая

Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Приглашаем вас на незабываемое джип-сафари по пустыне, отправляясь из Дубая.

Наши профессиональные водители на современных 6-местных кондиционированных джипах обеспечат вам незабываемые впечатления, маневрируя по барханам и склонам пустыни. Это приключение подарит
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вам не только адреналин, но и возможность насладиться потрясающими видами.

После адреналиновой части экскурсии мы приглашаем вас в лагерь бедуинов, где вас ожидает богатый ужин в формате шведского стола с разнообразием блюд международной кухни, включая вегетарианские и мясные блюда.

Ваш вечер украсит яркая шоу-программа, включающая огненное шоу, танец живота и древнеегипетский танец с цветными юбками «танур».

В лагере бедуинов также будет возможность покататься на верблюдах, сфотографироваться в арабском платье и сделать рисунок хной за дополнительную плату. Наша экскурсия обещает быть одним из самых ярких воспоминаний вашего визита в Дубай

4.4
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Захватывающее джип-сафари по барханам
  • 🍽️ Ужин в пустыне с шведским столом
  • 🔥 Незабываемое огненное шоу
  • 💃 Танец живота и танур
  • 🐪 Возможность покататься на верблюдах
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая

Что можно увидеть

  • Барханы
  • Лагерь бедуинов

Описание экскурсии

Джип-сафари. Вы с ветерком прокатитесь по барханам на подготовленных шестиместных джипах, наслаждаясь чарующими видами пустыни.

Ужин в пустыне. Вас ждет шведский стол с вегетарианскими и мясными блюдами международной кухни. Безалкогольные напитки и минеральная вода включены.

Шоу-программа. Местные мастера продемонстрируют вам огненное шоу, танец живота и древнеегипетский танец с цветными юбками «танур».

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий водитель
  • Джип-сафари, ужин в пустыне и шоу-программа включены в стоимость
  • В лагере бедуинов будет возможность покататься на верблюдах, сфотографироваться в арабском платье и сделать рисунок хной (за дополнительную плату)

ежедневно в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр
Дониёр — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 321 туриста
Всем доброго дня! Меня зовут Дониёр, с 2012 года живу в Дубае, очень хорошо знаком с культурой и историей ОАЭ. Работаю с двумя другими гидами — каждый из них готов
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провести вам незабываемую экскурсию! Лучшие пляжи, небоскребы, достопримечательности, рынок золота и специй, Пальма Джумейра, отель Атлантис, аквапарки, Леголенд, Глобал Виладж, Парк цветов, Дубайская золотая рамка, Музей будущего, лучшие зоопарки мира — покажем и организуем всё!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Анна
Интересная экскурсия. Мы покатались на квадроциклах, джипах, верблюде, сделали красивые фото и весело провели время. Небольшой минус это еда в лагере бедуинов, но на фоне всех остальных переключений это отошло на второй план. Вечером было прохладно, но нас заранее предупредили чтобы мы взяли кофты. Общие впечатления отличные!
Интересная экскурсия. Мы покатались на квадроциклах, джипах, верблюде, сделали красивые фото и весело провели время. Небольшой
Интересная экскурсия. Мы покатались на квадроциклах, джипах, верблюде, сделали красивые фото и весело провели время. Небольшой
Интересная экскурсия. Мы покатались на квадроциклах, джипах, верблюде, сделали красивые фото и весело провели время. Небольшой
Интересная экскурсия. Мы покатались на квадроциклах, джипах, верблюде, сделали красивые фото и весело провели время. Небольшой
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Алена
Привет!)

В целом, хорошо.
Единственное, что смутило сначала, не русскоговорящий водитель, хотя вся команда туристов русские.

Но потом мы подружились, и на пальцах и на ломаном английском могли понять друг друга😁

По ощущениям, было
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мало катания по дюнам, но очень классно!
Вкусный ужин, мы оплатили диванчик, чтобы с комфортом)

Вечером в пустыне холодно, обязательно берите с собой кофту. Я замерзла даже в кардигане, водителю пришлось отдать мне свой жилет😁

Тату хной делают на скорую руку, не стоит тех денег, которые за них просят. Сделала себе за 60 дирхам, не скажу, что я в восторге… что то маленькое может быть еще будет более менее

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А
все хорошо. но немного немногословно. но в принципе это указано. что гид просто водитель. ехать обязательно.
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Elena
Впечатляющая поездка в пустыню, получили море эмоций, очень красивые виды барханов, особенно на закате! На этом всё 🤷🏻♀️!!! Забрали на 30 минут позже, но это не страшно) гид англоговорящий, нас
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было 4 человека из России и двое итальянцев, мы ни чего не понимали, итальянцы тоже😂 нас забрали из отеля, в полной тишине доехали до первой локации, гид буркнул нам пару слов (хорошо, что с нами был человек, который знал английский) и ушел, посмотрели как катаются на квадроциклах (40 минут) сами не поехали, потом отправились в пустыню, это самое захватывающее зрелище😍 барханы, закат и мы на огромной скорости мчимся по пескам, просто кайф!!!! Сделали много фотографий, получилось очень круто!!! Потом поехали на ужин, кушать мы не стали, не вкусно(но нас ждало представление, выступали аниматоры хорошо, было всё красиво! Потом нас отвезли в отель!
P.s. Поехала бы я снова в пустыню, однозначно Да, только из-за адреналина и драйва, но отсутствие русскоговорящих гидов, немного разочаровало, информации ни какой, просто покатались по пустыни!
Ехать или нет решать вам!!!

Впечатляющая поездка в пустыню, получили море эмоций, очень красивые виды барханов, особенно на закате! На этом
Впечатляющая поездка в пустыню, получили море эмоций, очень красивые виды барханов, особенно на закате! На этом
Впечатляющая поездка в пустыню, получили море эмоций, очень красивые виды барханов, особенно на закате! На этом
Впечатляющая поездка в пустыню, получили море эмоций, очень красивые виды барханов, особенно на закате! На этом
Впечатляющая поездка в пустыню, получили море эмоций, очень красивые виды барханов, особенно на закате! На этом
Дониёр
Дониёр
Ответ организатора:
Здравствуйте Лена, спасибо за отзыв, рад что вам все понравилось, будем стараться сделать все ещё более интересным и красочным, по
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поводу русскоговорящего гида,к сожалению их нет,чтоб устроиться водителем джипа по пустыни,нужен высококлассный водитель, с местными правами,ответственность очень большая, потому что они отвечают за безопасность и жизнь людей!

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O
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но по факту выехали только в 15.45. Но это был самый большой недочет! сама экскурсия
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прошла замечательно! все организовано и продумано. Внимательный подход! как и хотели, получили возможность прокатиться на багги👍 водитель-гид Салман просто на высоте! вернулись из поездки с ощущением, что это была не коммерческая экскурсия, а дружеское путешествие🥰

Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но+1
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но
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Анна
Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много фото. А вот ужин в лагере - очень сомнительное по качеству мероприятие. И все же из плюсов - сделали мехенди на руке и покормили вкусно! Напрягает везде вымогательство денег на каждом шагу. Но если абстрагироваться от этого, то получаешь кайф
Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много
Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много
Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много
Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много
Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много
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