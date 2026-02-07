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было 4 человека из России и двое итальянцев, мы ни чего не понимали, итальянцы тоже😂 нас забрали из отеля, в полной тишине доехали до первой локации, гид буркнул нам пару слов (хорошо, что с нами был человек, который знал английский) и ушел, посмотрели как катаются на квадроциклах (40 минут) сами не поехали, потом отправились в пустыню, это самое захватывающее зрелище😍 барханы, закат и мы на огромной скорости мчимся по пескам, просто кайф!!!! Сделали много фотографий, получилось очень круто!!! Потом поехали на ужин, кушать мы не стали, не вкусно(но нас ждало представление, выступали аниматоры хорошо, было всё красиво! Потом нас отвезли в отель!

P.s. Поехала бы я снова в пустыню, однозначно Да, только из-за адреналина и драйва, но отсутствие русскоговорящих гидов, немного разочаровало, информации ни какой, просто покатались по пустыни!

Ехать или нет решать вам!!!