Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая

Покататься по песчаным барханам, поужинать в лагере бедуинов и насладиться яркой шоу-программой

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Приглашаем на сафари по пустыне на современных 6-местных кондиционированных джипах. Управлять ими будут профессиональные водители.

Приготовьтесь к захватывающим виражам по барханам, прыжкам по крутым склонам и зашкаливающему адреналину! После сафари мы отвезём вас в лагерь бедуинов, где вас будут ждать ужин в формате шведского стола и танцевальная шоу-программа.
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Джип-сафари. Вы с ветерком прокатитесь по барханам на подготовленных шестиместных джипах, наслаждаясь чарующими видами пустыни.

Ужин в пустыне. Вас ждет шведский стол с вегетарианскими и мясными блюдами международной кухни. Безалкогольные напитки и минеральная вода включены.

Шоу-программа. Местные мастера продемонстрируют вам огненное шоу, танец живота и древнеегипетский танец с цветными юбками «танур».

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий водитель
  • Джип-сафари, ужин в пустыне и шоу-программа включены в стоимость
  • В лагере бедуинов будет возможность покататься на верблюдах, сфотографироваться в арабском платье и сделать рисунок хной (за дополнительную плату)

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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