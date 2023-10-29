Покататься по песчаным барханам, поужинать в лагере бедуинов и насладиться яркой шоу-программой
Приглашаем на сафари по пустыне на современных 6-местных кондиционированных джипах. Управлять ими будут профессиональные водители.
Приготовьтесь к захватывающим виражам по барханам, прыжкам по крутым склонам и зашкаливающему адреналину! После сафари мы отвезём вас в лагерь бедуинов, где вас будут ждать ужин в формате шведского стола и танцевальная шоу-программа.
Приготовьтесь к захватывающим виражам по барханам, прыжкам по крутым склонам и зашкаливающему адреналину! После сафари мы отвезём вас в лагерь бедуинов, где вас будут ждать ужин в формате шведского стола и танцевальная шоу-программа.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Джип-сафари. Вы с ветерком прокатитесь по барханам на подготовленных шестиместных джипах, наслаждаясь чарующими видами пустыни.
Ужин в пустыне. Вас ждет шведский стол с вегетарианскими и мясными блюдами международной кухни. Безалкогольные напитки и минеральная вода включены.
Шоу-программа. Местные мастера продемонстрируют вам огненное шоу, танец живота и древнеегипетский танец с цветными юбками «танур».
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий водитель
- Джип-сафари, ужин в пустыне и шоу-программа включены в стоимость
- В лагере бедуинов будет возможность покататься на верблюдах, сфотографироваться в арабском платье и сделать рисунок хной (за дополнительную плату)
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшн вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 118 туристов
Всем доброго дня! Меня зовут Дониёр, с 2012 года живу в Дубае, очень хорошо знаком с культурой и историей ОАЭ. Работаю с двумя другими гидами — каждый из них готов провести вам незабываемую экскурсию! Лучшие пляжи, небоскребы, достопримечательности, рынок золота и специй, Пальма Джумейра, отель Атлантис, аквапарки, Леголенд, Глобал Виладж, Парк цветов, Дубайская золотая рамка, Музей будущего, лучшие зоопарки мира — покажем и организуем всё!
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