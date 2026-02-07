Приглашаем вас на незабываемое джип-сафари по пустыне, отправляясь из Дубая.
Наши профессиональные водители на современных 6-местных кондиционированных джипах обеспечат вам незабываемые впечатления, маневрируя по барханам и склонам пустыни. Это приключение подарит
Наши профессиональные водители на современных 6-местных кондиционированных джипах обеспечат вам незабываемые впечатления, маневрируя по барханам и склонам пустыни. Это приключение подарит
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Захватывающее джип-сафари по барханам
- 🍽️ Ужин в пустыне с шведским столом
- 🔥 Незабываемое огненное шоу
- 💃 Танец живота и танур
- 🐪 Возможность покататься на верблюдах
Что можно увидеть
- Барханы
- Лагерь бедуинов
Описание экскурсии
Джип-сафари. Вы с ветерком прокатитесь по барханам на подготовленных шестиместных джипах, наслаждаясь чарующими видами пустыни.
Ужин в пустыне. Вас ждет шведский стол с вегетарианскими и мясными блюдами международной кухни. Безалкогольные напитки и минеральная вода включены.
Шоу-программа. Местные мастера продемонстрируют вам огненное шоу, танец живота и древнеегипетский танец с цветными юбками «танур».
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий водитель
- Джип-сафари, ужин в пустыне и шоу-программа включены в стоимость
- В лагере бедуинов будет возможность покататься на верблюдах, сфотографироваться в арабском платье и сделать рисунок хной (за дополнительную плату)
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 321 туриста
Всем доброго дня! Меня зовут Дониёр, с 2012 года живу в Дубае, очень хорошо знаком с культурой и историей ОАЭ. Работаю с двумя другими гидами — каждый из них готов
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная экскурсия. Мы покатались на квадроциклах, джипах, верблюде, сделали красивые фото и весело провели время. Небольшой минус это еда в лагере бедуинов, но на фоне всех остальных переключений это отошло на второй план. Вечером было прохладно, но нас заранее предупредили чтобы мы взяли кофты. Общие впечатления отличные!
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Привет!)
В целом, хорошо.
Единственное, что смутило сначала, не русскоговорящий водитель, хотя вся команда туристов русские.
Но потом мы подружились, и на пальцах и на ломаном английском могли понять друг друга😁
По ощущениям, было
В целом, хорошо.
Единственное, что смутило сначала, не русскоговорящий водитель, хотя вся команда туристов русские.
Но потом мы подружились, и на пальцах и на ломаном английском могли понять друг друга😁
По ощущениям, было
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А
все хорошо. но немного немногословно. но в принципе это указано. что гид просто водитель. ехать обязательно.
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Впечатляющая поездка в пустыню, получили море эмоций, очень красивые виды барханов, особенно на закате! На этом всё 🤷🏻♀️!!! Забрали на 30 минут позже, но это не страшно) гид англоговорящий, нас
Дониёр
Ответ организатора:
Здравствуйте Лена, спасибо за отзыв, рад что вам все понравилось, будем стараться сделать все ещё более интересным и красочным, по
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O
Добрый день! Время начала экскурсии указано 15.00, предварительно договорились, что водитель нас заберёт в 14.45, но по факту выехали только в 15.45. Но это был самый большой недочет! сама экскурсия
+1
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Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много фото. А вот ужин в лагере - очень сомнительное по качеству мероприятие. И все же из плюсов - сделали мехенди на руке и покормили вкусно! Напрягает везде вымогательство денег на каждом шагу. Но если абстрагироваться от этого, то получаешь кайф
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