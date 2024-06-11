Вы увидите все главные достопримечательности эмирата в комфортном для вас темпе, без толп туристов и суеты.
А также узнаете, разрешено ли местным жителям покупать алкоголь, познакомитесь с богатой архитектурой, отыщете дом, где живёт Павел Дуров, и побываете в местах съёмок знаменитых на весь мир фильмов.
А также узнаете, разрешено ли местным жителям покупать алкоголь, познакомитесь с богатой архитектурой, отыщете дом, где живёт Павел Дуров, и побываете в местах съёмок знаменитых на весь мир фильмов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мечеть шейха Зайда — главная точка на нашем маршруте. Это одна из самых больших мечетей в мире!
- Президентский отель Emirates Palace, который каждый должен увидеть хотя бы 1 раз в жизни.
- Музей Louvre с экспонатами различных эпох и цивилизаций.
- Дворец шейха Qasr al Vatan — официальная резиденция президента, в которой захватывает дух от богатого убранства.
- Финиковый и фруктовый рынок, где можно найти отличные презенты для родных и близких.
- Etihad Towers — пять современных небоскрёбов, напоминающих «Москву-Сити». Именно здесь снимался фильм «Форсаж 7».
- Набережная Corniche — главная набережная эмирата. Мы прогуляемся по ней и насладимся видами.
- Lost Exit — город из знаменитого фильма «Безумный Макс».
Вы узнаете:
- Где живёт знаменитый IT-специалист Павел Дуров
- Почему именно в Абу-Даби проходит один из этапов мировых состязаний «Формула-1»
- Для чего шейхи выбирают именно такой дизайн в оформлении своих резиденций
- Как и на чём зарабатывает сам эмират Абу-Даби
- Могут ли туристы и местные жители купить здесь алкоголь и зачем для этого ходить в полицейский участок
Будет интересно всем — и взрослым, и детям, ведь я расскажу как историческую информацию про шейхов, так и весёлые факты про современную жизнь, которая нас окружает.
Организационные детали
- Экскурсия начинается у вашего отеля в Дубае
- Поедем на автомобиле комфорт-класса Kia Sedona, Ford Explorer, Nissan Sentra или Hyundai Sonata в зависимости от размера группы
- В стоимость не входит посещение Дворца шейха — $20/чел. и Лувра — $20/чел.
- По желанию заедем на обед (оплачивается дополнительно)
во вторник, четверг и пятницу в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30 и 11:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$62
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и пятницу в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30 и 11:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азам — ваш гид в Дубае
Добрый день, меня зовут Азам, я уже много лет живу и работаю в Дубае индивидуальным гидом. Мне правда нравится то, чем я занимаюсь, ведь самое приятное в моей работе — делать людей счастливее. Отдых — это всегда важное время для каждого человека в жизни, и мне приятно, что я могу сделать ваш отпуск ещё лучше благодаря своим экскурсиям!Задать вопрос
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