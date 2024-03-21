В Дубае уже наступило завтра, и вы убедитесь в этом, посетив Музей будущего. Здесь отелю дают семь звёзд из пяти возможных, а небоскрёбы достигают небес.
В рамках экскурсии вы увидите старый
В рамках экскурсии вы увидите старый
7 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Старый город Дейра
- 🏙 Улица небоскрёбов Sheikh Zayed road
- 🌃 Район Дубай Марина
- 🏛 Музей будущего
- 🏝 Пальма Джумейра
- 🛍 Дубай Молл
- 🌉 Бурдж Халифа
Что можно увидеть
- Дейра
- Al Seef
- Sheikh Zayed road
- Дубай Марина
- Музей будущего
- Мадинат Джумейра
- Бурдж-эль-Араб
- Пальма Джумейра
- Айн Дубай
- Дубай Молл
- Бурдж Халифа
Описание экскурсии
- Старый город Дейра и улица Al Seef, сохранившие шарм традиционного Востока. Здесь можно понаблюдать за укладом жизни коренного населения и купить самые удачные сувениры.
- Улица небоскрёбов Sheikh Zayed road, после поездки по которой многие задаются вопросом — зачем Нью-Йорк, когда есть Дубай?
- Самый современный и популярный район города — Дубай Марина, который также называют Дубай Манхэттен.
- Музей будущего — вы посетите место, в котором завтра уже наступило.
- Уникальный оазис Мадинат Джумейра, по стилистике напоминающий Венецию, только с пальмами.
- Отель «Бурдж-аль-Араб» — знаменитый семизвёздочный отель «Парус», визитная карточка Дубая.
- Искусственный архипелаг островов Пальма Джумейра с одной из красивейших набережных города.
А также всё самое-самое в мире:
- Айн Дубай — самое большое колесо обозрения.
- Дубай Молл — самый большой мировой торговый центр с музыкальным шоу фонтанов и огромным аквариумом.
- Башня «Бурдж-Халифа» — самый высокий в мире небоскрёб.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входят трансфер из отеля в Дубае на комфортабельном KIA Carnival или KIA Telluride, услуги гида, питьевая вода.
Дополнительные расходы
- Билет в Музей будущего — от $41 до $80 (зависит от времени дня).
- Билет в Бурдж-Халифу — от $45 до $135 (зависит от этажа и времени дня — на закате дороже).
- Билет в океанариум Дубай молл — $50.
- По запросу мы можем приобрести для вас все нужные билеты. В высокий сезон лучше заказывать билеты заранее, чтобы точно попасть в музеи (минимум за неделю).
- Возможно провести экскурсию для компании до 6 человек с выездом из других эмиратов:
— из Рас-эль-Хайма, Аджмана или Шарджи — 270$
— из Абу-Даби — 350$.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильхом — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 143 туристов
«Хочу вдохновлять других людей на путешествия», — именно эта идея движет мною с тех пор, как я переехал в Эмираты и связал свою жизнь с туризмом. Меня зовут Ильхом, мне
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться к друзьям. Взяли экскурсию "Дубай - самый самый в мире". Поездили по основным красивым
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А
Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый.
Очень понравилось - с друзьями вообще весело путешествовать.
За один день посетили много локаций, гид поведал про Дубай и другие эмираты, ответил на интересующие вопросы.
Мы
Очень понравилось - с друзьями вообще весело путешествовать.
За один день посетили много локаций, гид поведал про Дубай и другие эмираты, ответил на интересующие вопросы.
Мы
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Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия и гид 😊 Первой нашей локацией была дубайская Венеция - там нам дали возможность
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О
Ильхом встретил нас с круизного лайнера. Показал основные достопримечательности Дубая.
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Л
Наконец-то состоялось наше знакомство со столицей толерантности - Дубаем! Разумеется, еще перед отъездом мы с мужем тщательно выбирали экскурсии и первое, что выбрали -"Дубай: самый -самый в мире": мы были
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Н
Очень удобная организация. Баха забрал меня из отеля и мы объездили Дубаи по программе. Маршрут можно гибко менять. Баха знает нужные места где либо бесплатно пройти, либо где получить лучшие фотографии, где встать чтобы был лучший обзор. Мне очень понравилась экскурсия. Баха очень внимательный к туристам, рассказывает все что знает и может ответить на многие вопросы.
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