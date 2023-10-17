Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
В Дубае завтра уже наступило. Вы убедитесь в этом, побывав в Музее будущего. В Дубае невозможное возможно — только здесь отелю дают семь звёзд из пяти существующих. В Дубае — самый высокий небоскрёб, самый огромный аквариум и самый большой торговый центр в мире. Я расскажу, как всё «самое-самое» вместилось в один город, а вы увидите это своими глазами.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Старый город Дейра и улица Al Seef, сохранившие шарм традиционного Востока. Здесь можно понаблюдать за укладом жизни коренного населения и купить самые удачные сувениры.
- Улица небоскрёбов Sheikh Zayed road, после поездки по которой многие задаются вопросом — зачем Нью-Йорк, когда есть Дубай?
- Самый современный и популярный район города — Дубай Марина, который также называют Дубай Манхэттен.
- Музей будущего — вы посетите место, в котором завтра уже наступило.
- Уникальный оазис Мадинат Джумейра, по стилистике напоминающий Венецию, только с пальмами.
- Бурдж-эль-Араб — знаменитый семизвёздочный отель «Парус», визитная карточка Дубая.
- Искусственный архипелаг островов Пальма Джумейра с одной из красивейших набережных города.
А также всё самое-самое в мире:
- Айн Дубай — самое большое колесо обозрения.
- Дубай Молл — самый большой мировой торговый центр с музыкальным шоу фонтанов и огромным аквариумом.
- Бурдж Халифа — самый высокий в мире небоскрёб.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входят трансфер из отеля в Дубае на комфортабельном KIA Carnival или KIA Telluride, услуги гида, питьевая вода.
Дополнительные расходы
- Билет в Музей будущего — от $50 до $80 (зависит от времени дня).
- Билет в Бурдж Халифу — от $45 до $135 (зависит от этажа и времени дня — на закате дороже).
- Билет в океанариум Дубай молл — $50.
ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильхом — ваша команда гидов в Дубае
«Хочу вдохновлять других людей на путешествия», — именно эта идея движет мною с тех пор, как я переехал в Эмираты и связал свою жизнь с туризмом. Меня зовут Ильхом, мне 38 лет, родом я из Ташкента. Когда 12 лет назад я приехал в Эмираты, даже не мог себе представить, насколько любовь к этой стране поменяет всю мою жизнь. И зажжёт во мне желание изменять жизнь других. Как? Насыщать ее впечатлениями от путешествий! Я собрал команду таких же увлечённых гидов — и теперь мы проводим экскурсии по самым ярким и интересным направлениям в этой стране. Будем с нетерпением ждать вас в гостях!
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