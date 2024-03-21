Мои заказы

Дубай: самый-самый в мире

Погрузитесь в атмосферу Дубая, где старинные улочки встречаются с современными небоскрёбами. Вас ждут удивительные места и захватывающие виды
В Дубае уже наступило завтра, и вы убедитесь в этом, посетив Музей будущего. Здесь отелю дают семь звёзд из пяти возможных, а небоскрёбы достигают небес.

В рамках экскурсии вы увидите старый
читать дальшеуменьшить

город Дейра, улицу небоскрёбов Sheikh Zayed road, район Дубай Марина и уникальный оазис Мадинат Джумейра.

Также вас ждут визитная карточка города - отель Бурдж-эль-Араб, искусственный архипелаг Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения Айн Дубай, крупнейший торговый центр Дубай Молл и самый высокий небоскрёб Бурдж Халифа. Экскурсия включает трансфер, услуги гида и питьевую воду. Дополнительные расходы на билеты в музеи и аквариум

4.6
10 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Старый город Дейра
  • 🏙 Улица небоскрёбов Sheikh Zayed road
  • 🌃 Район Дубай Марина
  • 🏛 Музей будущего
  • 🏝 Пальма Джумейра
  • 🛍 Дубай Молл
  • 🌉 Бурдж Халифа
Дубай: самый-самый в мире
Дубай: самый-самый в мире
Дубай: самый-самый в мире

Что можно увидеть

  • Дейра
  • Al Seef
  • Sheikh Zayed road
  • Дубай Марина
  • Музей будущего
  • Мадинат Джумейра
  • Бурдж-эль-Араб
  • Пальма Джумейра
  • Айн Дубай
  • Дубай Молл
  • Бурдж Халифа

Описание экскурсии

  • Старый город Дейра и улица Al Seef, сохранившие шарм традиционного Востока. Здесь можно понаблюдать за укладом жизни коренного населения и купить самые удачные сувениры.
  • Улица небоскрёбов Sheikh Zayed road, после поездки по которой многие задаются вопросом — зачем Нью-Йорк, когда есть Дубай?
  • Самый современный и популярный район города — Дубай Марина, который также называют Дубай Манхэттен.
  • Музей будущего — вы посетите место, в котором завтра уже наступило.
  • Уникальный оазис Мадинат Джумейра, по стилистике напоминающий Венецию, только с пальмами.
  • Отель «Бурдж-аль-Араб» — знаменитый семизвёздочный отель «Парус», визитная карточка Дубая.
  • Искусственный архипелаг островов Пальма Джумейра с одной из красивейших набережных города.

А также всё самое-самое в мире:

  • Айн Дубай — самое большое колесо обозрения.
  • Дубай Молл — самый большой мировой торговый центр с музыкальным шоу фонтанов и огромным аквариумом.
  • Башня «Бурдж-Халифа» — самый высокий в мире небоскрёб.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входят трансфер из отеля в Дубае на комфортабельном KIA Carnival или KIA Telluride, услуги гида, питьевая вода.

Дополнительные расходы

  • Билет в Музей будущего — от $41 до $80 (зависит от времени дня).
  • Билет в Бурдж-Халифу — от $45 до $135 (зависит от этажа и времени дня — на закате дороже).
  • Билет в океанариум Дубай молл — $50.
  • По запросу мы можем приобрести для вас все нужные билеты. В высокий сезон лучше заказывать билеты заранее, чтобы точно попасть в музеи (минимум за неделю).
  • Возможно провести экскурсию для компании до 6 человек с выездом из других эмиратов:
    — из Рас-эль-Хайма, Аджмана или Шарджи — 270$
    — из Абу-Даби — 350$.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильхом
Ильхом — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 143 туристов
«Хочу вдохновлять других людей на путешествия», — именно эта идея движет мною с тех пор, как я переехал в Эмираты и связал свою жизнь с туризмом. Меня зовут Ильхом, мне
читать дальшеуменьшить

38 лет, родом я из Ташкента. Когда 12 лет назад я приехал в Эмираты, даже не мог себе представить, насколько любовь к этой стране поменяет всю мою жизнь. И зажжёт во мне желание изменять жизнь других. Как? Насыщать ее впечатлениями от путешествий! Я собрал команду таких же увлечённых гидов — и теперь мы проводим экскурсии по самым ярким и интересным направлениям в этой стране. Будем с нетерпением ждать вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
И
Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться к друзьям. Взяли экскурсию "Дубай - самый самый в мире". Поездили по основным красивым
читать дальшеуменьшить

местам - местная Венеция (и правда, похожа, да и виза не нужна), насыпной остров Пальма Джумейра, съездили в Дубай Марину - это вообще район мечты. В конце ещё заглянули к колесу обозрения, и в качестве финальной точки был Дубай Молл и Бурдж Халифа вместе с шоу фонтанов.
Из плюсов: гид подробно рассказывал про объекты и связанные с ними истории; чередовались поездки в прохладной машине и прогулки по красивым набережным; было время на фотки, кофе и прочее; главный плюс - машина, так как в Дубае довольно сложно адекватно передвигаться к нужным объектам без неё, такая уж инфраструктура.
Из минусов: расписание фонтанов может меняться в Рамадан, мы об этом не знали. Так что лучше уточнять у гида.
PS: помните, что солнце обычно присутствует над головой, не забывайте крем, хотя в прохладной машине после солнца было отлично.

Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться
Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться
Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться
Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться
Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый.
Очень понравилось - с друзьями вообще весело путешествовать.
За один день посетили много локаций, гид поведал про Дубай и другие эмираты, ответил на интересующие вопросы.
Мы
читать дальшеуменьшить

передвигались на машине - единственный удобный способ передвижения по городу.
Экскурсия хороша для знакомства с Дубаем и осознания маштаба города. Мы много гуляли, фоткались, весело проводили время. Больше всего понравился вечерний Бурдж Халифа и прогулка по Дубай Марине (советую сразу купить мороженку в магазине).

Из советов: планируйте экскурсию заранее, чтобы можно было попасть в музей будущего, купив билет на официальном сайте

Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый.
Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый.
Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый.
Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый.
Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый.
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия и гид 😊 Первой нашей локацией была дубайская Венеция - там нам дали возможность
читать дальшеуменьшить

погулять по венецианским улочкам и попить кофеечек, наслаждаясь видами и проплывающими мимо лодочками. Следующей локацией был остров - пальма Джумейра, мы проехались на машине от начала до конца, посмотрели на отель Атлантис, проехались по подводному тоннелю на машине и прогулялись по набережной. На локациях гид давал нам время самостоятельно пофоткаться и прогуляться, а в пути рассказывал историю ОАЭ, как тут живётся и отвечал на наши вопросы - очень удобный формат экскурсии. У нас была очень хорошая машина - красная Мазда - кроме того, что в ней комфортно перемещаться по городу, ещё и можно прятаться от жары.
Далее мы заехали в Дубай Марину и посмотрели на самое большое колесо обозрения в мире. А когда световой день стал приближаться к концу - поехали в самый центр ОАЭ - смотреть на самую высокую башню в мире и наслаждаться фонтанами. Правда мы не поднимались на смотровую площадку Бурдж Халив - вполне хватило её величия и снаружи. Не обошлись без нашего внимания и многочисленные магазины Дубай Молла)
Спасибо большое за экскурсию, это отличный вариант посетить все самые интересные достопримечательности Дубая за один день, своей компанией и с комфортом!

Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия
Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия
Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия
Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия
Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ильхом встретил нас с круизного лайнера. Показал основные достопримечательности Дубая.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Наконец-то состоялось наше знакомство со столицей толерантности - Дубаем! Разумеется, еще перед отъездом мы с мужем тщательно выбирали экскурсии и первое, что выбрали -"Дубай: самый -самый в мире": мы были
читать дальшеуменьшить

в предвкушении увидеть самые необычные места. Ожидания не только оправдались, но и превзошли самую высокую шкалу - впечатлило всё - масштабы, содержание экскурсии, продуманность маршрута, внимательный подход к деталям… Гид Бахадыр (в точности соответствует своему имени, кстати, как богатырь из эпоса - все вопросы решает мгновенно, из любой ситуации выходит победителем) - обаятельный молодой человек, показал себя как увлеченный своим делом, влюбленный в профессию, интересно преподносит информацию о самых ярких достопримечательностях Дубая, четко по минутам строит маршрут, что позволило успеть в сжатые часы посмотреть больше, чем планировали вначале. очень важный фактор, особенно для тех, кто первый раз в ОАЭ - гибкость и внимательность гида к гостям, умение учитывать их потребности, возраст, интересы, особенности региона, откуда они приехали, это очень подкупает. Огромная благодарность команде Ильхома, которая буквально окружила нас своим вниманием, заботой, мы чувствовали себя очень легко, комфортно всё время, пока находились в этой необычной стране. Впечатления, фотографии еще долго будут напоминать нам о городе с великолепной историей, прекрасными людьми и, надеюсь, все планы относительно Дубая в частности, ОАЭ в целом, внедрятся в жизнь, и мы не раз прилетим за десятки тысяч км, чтоб показать уникальный город на земле уже своим внукам. Так держать, Бахадыр, Ильхом и вся команда Трипстера! До новых встреч!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень удобная организация. Баха забрал меня из отеля и мы объездили Дубаи по программе. Маршрут можно гибко менять. Баха знает нужные места где либо бесплатно пройти, либо где получить лучшие фотографии, где встать чтобы был лучший обзор. Мне очень понравилась экскурсия. Баха очень внимательный к туристам, рассказывает все что знает и может ответить на многие вопросы.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Дубай: самый-самый в мире»

Добро пожаловать в Дубай
На машине
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Дубай
Дубай - город контрастов и инноваций. На этой экскурсии вы увидите самые известные достопримечательности, включая Пальмовый остров и Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $200 за всё до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
На машине
На лодке
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Дубаю, где вы увидите исторические и современные чудеса города. Насладитесь комфортом и яркими впечатлениями
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от $295 за всё до 4 чел.
Лучшее в Дубае
На машине
6.5 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дубае
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $150 за всё до 4 чел.
Тот самый Дубай
На машине
8 часов
-
15%
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тот самый Дубай
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $204$240 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
от $280 за экскурсию