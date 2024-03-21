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погулять по венецианским улочкам и попить кофеечек, наслаждаясь видами и проплывающими мимо лодочками. Следующей локацией был остров - пальма Джумейра, мы проехались на машине от начала до конца, посмотрели на отель Атлантис, проехались по подводному тоннелю на машине и прогулялись по набережной. На локациях гид давал нам время самостоятельно пофоткаться и прогуляться, а в пути рассказывал историю ОАЭ, как тут живётся и отвечал на наши вопросы - очень удобный формат экскурсии. У нас была очень хорошая машина - красная Мазда - кроме того, что в ней комфортно перемещаться по городу, ещё и можно прятаться от жары.

Далее мы заехали в Дубай Марину и посмотрели на самое большое колесо обозрения в мире. А когда световой день стал приближаться к концу - поехали в самый центр ОАЭ - смотреть на самую высокую башню в мире и наслаждаться фонтанами. Правда мы не поднимались на смотровую площадку Бурдж Халив - вполне хватило её величия и снаружи. Не обошлись без нашего внимания и многочисленные магазины Дубай Молла)

Спасибо большое за экскурсию, это отличный вариант посетить все самые интересные достопримечательности Дубая за один день, своей компанией и с комфортом!