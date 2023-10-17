Ильхом — ваша команда гидов в Дубае

«Хочу вдохновлять других людей на путешествия», — именно эта идея движет мною с тех пор, как я переехал в Эмираты и связал свою жизнь с туризмом. Меня зовут Ильхом, мне 38 лет, родом я из Ташкента. Когда 12 лет назад я приехал в Эмираты, даже не мог себе представить, насколько любовь к этой стране поменяет всю мою жизнь. И зажжёт во мне желание изменять жизнь других. Как? Насыщать ее впечатлениями от путешествий! Я собрал команду таких же увлечённых гидов — и теперь мы проводим экскурсии по самым ярким и интересным направлениям в этой стране. Будем с нетерпением ждать вас в гостях!

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