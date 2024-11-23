Испытайте чарующую красоту Дубай Марины, отправляясь в круиз на закате.

Проплывите по спокойным водам Дубай Марины, потягивая бесплатный фирменный коктейль и наслаждаясь деликатесами и напитками.

Круиз с ужином обычно включает в себя вкусный ужин «шведский стол», успокаивающую фоновую музыку и возможность сделать потрясающие фотографии городского пейзажа на закате. Круиз с ужином проводится только по понедельникам и субботам. Круиз с буфетом проводится каждую среду, пятницу и воскресенье. Важная информация:.

Круиз с ужином обычно включает в себя вкусный ужин «шведский стол», успокаивающую фоновую музыку и возможность сделать потрясающие фотографии городского пейзажа на закате. Круиз с ужином проводится только по понедельникам и субботам. Круиз с буфетом проводится каждую среду, пятницу и воскресенье. Важная информация:.

• Круиз с ужином обычно включает в себя вкусный ужин «шведский стол», успокаивающую фоновую музыку и возможность сделать потрясающие фотографии городского пейзажа на закате. Круиз с ужином проводится только по понедельникам и субботам. Круиз с буфетом проводится каждую среду, пятницу и воскресенье. Важная информация: