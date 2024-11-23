Круиз на закате в Дубай Марина подарит вам захватывающие впечатления во время плавания.
Традиционная арабская лодка дау, украшенная яркими огнями, создаёт идеальную атмосферу для живописного романтического вечера.
Когда солнце начинает опускаться за
Традиционная арабская лодка дау, украшенная яркими огнями, создаёт идеальную атмосферу для живописного романтического вечера.
Когда солнце начинает опускаться за
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
- Испытайте чарующую красоту Дубай Марины, отправляясь в круиз на закате.
- Проплывите по спокойным водам Дубай Марины, потягивая бесплатный фирменный коктейль и наслаждаясь деликатесами и напитками.
Круиз с ужином обычно включает в себя вкусный ужин «шведский стол», успокаивающую фоновую музыку и возможность сделать потрясающие фотографии городского пейзажа на закате. Круиз с ужином проводится только по понедельникам и субботам. Круиз с буфетом проводится каждую среду, пятницу и воскресенье. Важная информация:.
Круиз с ужином обычно включает в себя вкусный ужин «шведский стол», успокаивающую фоновую музыку и возможность сделать потрясающие фотографии городского пейзажа на закате. Круиз с ужином проводится только по понедельникам и субботам. Круиз с буфетом проводится каждую среду, пятницу и воскресенье. Важная информация:.
• Круиз с ужином обычно включает в себя вкусный ужин «шведский стол», успокаивающую фоновую музыку и возможность сделать потрясающие фотографии городского пейзажа на закате. Круиз с ужином проводится только по понедельникам и субботам. Круиз с буфетом проводится каждую среду, пятницу и воскресенье. Важная информация:
- Пожалуйста, прибудьте на место за 30 минут до отправления.
- За дополнительную оплату возможен трансфер • Во время Рамадана вся живая музыка отменяется, все остальные услуги остаются прежними.
<b>Тур с ужином</b>: по понедельникам и субботам с 17:00.<br><b>Тур с буфетом</b>: по средам, пятницам и воскресеньям с 17:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (11+, с ужином)
|$55
|Детский билет (3-10 лет, с ужином)
|$35
|Взрослый билет (11+, с буфетом)
|$55
|Детский билет (3-10 лет, с буфетом)
|$35
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина
- Пальма Джумейра
- Яхт-клуб Dubai Marina, Atlantis
- Величественный Бурдж-эль-Араб
Что включено
- Буфет (если выбрана опция)
- Ужин «шведский стол» (если выбрана опция)
- Безлимитные безалкогольные напитки
- Прогулка на доу
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Тур с ужином: по понедельникам и субботам с 17:00.
Тур с буфетом: по средам, пятницам и воскресеньям с 17:00.
Тур с буфетом: по средам, пятницам и воскресеньям с 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Общая информация:
- Круиз на закате с ужином проводится только по понедельникам и субботам круиз на закате с ланчем проводится каждую среду, пятницу и воскресенье
- Пожалуйста, прибудьте на место за 30 минут до отправления
- За дополнительную оплату возможен трансфер
- Во время Рамадана вся живая музыка отменяется, все остальные услуги остаются прежними
- Время круиза:
- Начало посадки: 17:00
- Отправление: 17:30
- Возвращение: 19:00
- Политика бронирования и отмены:
- За все отмены, сделанные за 24 часа до отправления тура, никакие сборы не взимаются
- Если отмена тура произведена в течение 24 часов до начала тура, взимается 100% плата
- Если вы имеете право на возврат средств, ваша сумма будет возвращена вам в течение 7-ми рабочих дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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