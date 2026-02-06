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узнав нет ли у кого-то др или мероприятия в честь которого мы тут. Они записали данные мужа и по окончании круиза поздравили, вручив торт со свечкой и спев хэпи бездэй всем экипажем. Очень мило получилось)

По питанию: очень понравилась организация подхода к шведскому столу, не все разом, а столами, избежав толкучки. Еду пополняли своевременно, нигде пустых мармитов не было. Продукты свежие и вкусные. Для детей, к сожалению, ничего не было, но это мои проблемные дети, которые не едят нормально. Софт дринкс без ограничения соки, лимонады, вода, чай. Мы отдельно взяли бутылку вина-250 дирхам. Шоу программа интересная, дают поучаствовать всем желающим. После пару песен живых и дискотека с ретро. Виды шикарные, персонал внимательный, по периметру палуб лайфгарды стоят, следят за безопасностью. Мы очень довольны круизом и будем друзьям рекомендовать. Спасибо!