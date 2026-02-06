Отправьтесь в круиз по Персидскому заливу и бухте Дубай Марина — одному из самых инновационных районов эмирата.
Вас будут окружать многочисленные небоскрёбы: комплекс JBR, знаменитый отель Atlantis, а также гигантское колесо обозрения Ain Dubai. Одновременно с этим вы поужинаете и насладитесь музыкальным представлением на борту доу.
Вас будут окружать многочисленные небоскрёбы: комплекс JBR, знаменитый отель Atlantis, а также гигантское колесо обозрения Ain Dubai. Одновременно с этим вы поужинаете и насладитесь музыкальным представлением на борту доу.
Описание экскурсии
Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки.
Организационные детали
- Посадка начинается в 20:15 на пристани в районе Dubai Marina. Подробности и локация будут высланы на вашу электронную почту после бронирования
- Вы можете выбрать круиз на традиционной арабской лодке доу или двухпалубном катамаране. Сообщите, пожалуйста, гиду в переписке о вашем решении
- Забронировать конкретное место или стол нельзя
- Дети до 3 лет — бесплатно
- Трансфер не включён в стоимость (см. категории билетов ниже)
- Шведский стол ориентирован на европейскую кухню
- За доплату по понедельникам, средам и пятницам мы можем организовать групповой трансфер из Шарджи и Аджмана — 50 AED/чел.
ежедневно в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Нижняя палуба (взрослые и дети 11+)
|$50
|Нижняя палуба (дети до 10 лет)
|$40
|Нижняя палуба (дети до 3 лет)
|Бесплатно
|Верхняя палуба (взрослые и дети 11+)
|$60
|Верхняя палуба (дети до 10 лет)
|$43
|Верхняя палуба (дети до 3 лет)
|Бесплатно
|Нижняя палуба + групповой трансфер (взрослые и дети 11+)
|$65
|Нижняя палуба + групповой трансфер (дети до 10 лет)
|$50
|Нижняя палуба + групповой трансфер (дети до 3 лет)
|Бесплатно
|Верхняя палуба + групповой трансфер (взрослые и дети 11+)
|$75
|Верхняя палуба + групповой трансфер (дети до 10 лет)
|$55
|Верхняя палуба + групповой трансфер (дети до 3 лет)
|Бесплатно
|Новогодний круиз
|$400
|Новогодний круиз ( дети до 11 лет)
|$350
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дубай Марине
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1379 туристов
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все хорошо, посмотреть город с воды интересно. еда на троечку, но не за едо и шли.
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Вчера у нас был круиз по Марине. Отмечали др мужа в большой компании. Почитав отзывы, мы пришли заранее к 19.45 и нас практически сращу провели на верхнюю палубу, перед этим
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М
Шикарная прогулка, вкусный ужин, еще и посчастливилось увидеть шоу дронов с воды. Советую
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очень красиво, вкусно и интересно
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Д
Все очень понравилось! Почитав отзывы, с большим нетерпением ждала мужика в юбке, осталась им довольна:)))
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А
замечательный круиз!
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