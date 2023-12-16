Увидеть вечерний город с борта традиционной лодки доу под живую музыку
Отправьтесь в круиз по Персидскому заливу и бухте Дубай Марина в одном из самых инновационных районов эмирата.
Вас будут окружать многочисленные небоскрёбы: комплекс JBR, знаменитый отель Atlantis, а также гигантское колесо обозрения Ain Dubai. Одновременно с этим вы поужинаете и насладитесь музыкальным представлением на борту доу.
Вас будут окружать многочисленные небоскрёбы: комплекс JBR, знаменитый отель Atlantis, а также гигантское колесо обозрения Ain Dubai. Одновременно с этим вы поужинаете и насладитесь музыкальным представлением на борту доу.
Ближайшие даты:
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Нижняя палуба (взрослые и дети 11+)
|$47
|Нижняя палуба (дети до 10 лет)
|$35
|Нижняя палуба (дети до 3 лет)
|Бесплатно
|Верхняя палуба (взрослые и дети 11+)
|$50
|Верхняя палуба (дети до 10 лет)
|$40
|Верхняя палуба (дети до 3 лет)
|Бесплатно
|Нижняя палуба + групповой трансфер (взрослые и дети 11+)
|$60
|Нижняя палуба + групповой трансфер (дети до 10 лет)
|$50
|Нижняя палуба + групповой трансфер (дети до 3 лет)
|Бесплатно
|Верхняя палуба + групповой трансфер (взрослые и дети 11+)
|$65
|Верхняя палуба + групповой трансфер (дети до 10 лет)
|$50
|Верхняя палуба + групповой трансфер (дети до 3 лет)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки.
Организационные детали
- Посадка начинается в 20:15 на пристани в районе Dubai Marina. Подробности и локация будут высланы на вашу электронную почту после бронирования.
- Дети до 3 лет — бесплатно
- Трансфер не включён в стоимость (см. категории билетов ниже)
в понедельник, вторник и среду в 20:15 и 23:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:15 и 20:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Дубай Марине
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник и среду в 20:15 и 23:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:15 и 20:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Oleksii — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Похожие туры из Дубая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
Насладиться исторической частью без небоскрёбов и замедлиться под интересные рассказы гида
у станции метро Al Ghubaiba
Сегодня
18 дек
19 дек
20 дек
от 170$153 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
от $50 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
$50 за человека