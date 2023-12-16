Круиз с ужином по Дубай Марине

Круиз в группе в Дубае

Увидеть вечерний город с борта традиционной лодки доу под живую музыку

Отправьтесь в круиз по Персидскому заливу и бухте Дубай Марина в одном из самых инновационных районов эмирата.

Вас будут окружать многочисленные небоскрёбы: комплекс JBR, знаменитый отель Atlantis, а также гигантское колесо обозрения Ain Dubai. Одновременно с этим вы поужинаете и насладитесь музыкальным представлением на борту доу.
Круиз с ужином по Дубай Марине
Круиз с ужином по Дубай Марине
Круиз с ужином по Дубай Марине
Круиз с ужином по Дубай Марине
Ближайшие даты:
16
дек
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дек
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Нижняя палуба (взрослые и дети 11+)$47
Нижняя палуба (дети до 10 лет)$35
Нижняя палуба (дети до 3 лет)Бесплатно
Верхняя палуба (взрослые и дети 11+)$50
Верхняя палуба (дети до 10 лет)$40
Верхняя палуба (дети до 3 лет)Бесплатно
Нижняя палуба + групповой трансфер (взрослые и дети 11+)$60
Нижняя палуба + групповой трансфер (дети до 10 лет)$50
Нижняя палуба + групповой трансфер (дети до 3 лет)Бесплатно
Верхняя палуба + групповой трансфер (взрослые и дети 11+)$65
Верхняя палуба + групповой трансфер (дети до 10 лет)$50
Верхняя палуба + групповой трансфер (дети до 3 лет)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки.

Организационные детали

  • Посадка начинается в 20:15 на пристани в районе Dubai Marina. Подробности и локация будут высланы на вашу электронную почту после бронирования.
  • Дети до 3 лет — бесплатно
  • Трансфер не включён в стоимость (см. категории билетов ниже)

в понедельник, вторник и среду в 20:15 и 23:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:15 и 20:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Дубай Марине
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 20:15 и 23:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:15 и 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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