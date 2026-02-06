14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сумасшедшие архитектурные проекты и их поразительные масштабы — то, что делает Дубай легендой.
Вы откроете историю «города будущего», насладитесь головокружительными видами башни Бурдж Халифа, прокатитесь по скоростной трассе Шейха Зайда и ближневосточной Венеции — району Мадинат Джумейра.
Дубай как главное украшение Персидского залива поделится с вами атмосферой, секретами успеха и аутентичностью.
Вы откроете историю «города будущего», насладитесь головокружительными видами башни Бурдж Халифа, прокатитесь по скоростной трассе Шейха Зайда и ближневосточной Венеции — району Мадинат Джумейра.
Дубай как главное украшение Персидского залива поделится с вами атмосферой, секретами успеха и аутентичностью.
Описание экскурсии
Современный Дубай похвастается лучшими «экспонатами» с самых выразительных точек. Вы увидите:
- Дубай Марину — элитнейший район города с впечатляющей набережной, вдоль которой выстроились ряды роскошных яхт. Ими владеют влиятельные и богатые люди со всего мира!
- Пальмовый остров, где услышите самое интересное о грандиозном проекте — земле, которая «выросла» прямо из Персидского залива.
- Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра. Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов!
- Гигантский «парус» Бурдж Аль Араб — здание одного из самых дорогих отелей мира фантастической формы — и фонтаны центра «Dubai Mall».
- Панорамы шоссе Шейха Зайда и разрезающую облака башню Бурдж Халифа — главную визитную карточку Дубая с танцующими фонтанами у подножия.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 4 лет. Путешествие особенно понравится тем, кто впервые в Дубае и хочет побывать в самых знаковых местах.
Организационные детали
- Доплата за трансфер из удалённых отелей + $15 с чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 13:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
|Дети до 11 лет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 13:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Посмотрели много интересных локаций, послушали об истории ОАЭ и просто классно провели время.
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Гид Юрий очень забавный и интересный человек. отвечал на вопросы, всё рассказывал, правила поведения и экскурсии оговорили "на берегу", всё понятно, потеряла телефон, побоялась, что нас ссадят, чтобы не задерживать
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Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на одном автобусе. Потом пересадка в экскурсионный. Замечательный экскурсовод Наталья, про все рассказала показала, дала
+2
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Нормальная экскурсия! Для первого раза вполне достаточно, все объяснили, показали, дали время для фото и не больших прогулок!
Экскурсия заканчивается в Дубае Молл у фонтанов, если хотите можете ехать домой, если
Экскурсия заканчивается в Дубае Молл у фонтанов, если хотите можете ехать домой, если
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Все понравилось, рекомендую
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А
Не сказать, что плохо, но и не отлично. И не скажу, что дело в экскурсоводе (она рассказала много интересных, лично для меня, фактов). Сама экскурсия какая-то бестолковая, может потому что
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