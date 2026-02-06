14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Современный Дубай

Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии с фотоостановками
Сумасшедшие архитектурные проекты и их поразительные масштабы — то, что делает Дубай легендой.

Вы откроете историю «города будущего», насладитесь головокружительными видами башни Бурдж Халифа, прокатитесь по скоростной трассе Шейха Зайда и ближневосточной Венеции — району Мадинат Джумейра.

Дубай как главное украшение Персидского залива поделится с вами атмосферой, секретами успеха и аутентичностью.
4.7
56 отзывов
Современный Дубай
Современный Дубай
Современный Дубай

Описание экскурсии

Современный Дубай похвастается лучшими «экспонатами» с самых выразительных точек. Вы увидите:

  • Дубай Марину — элитнейший район города с впечатляющей набережной, вдоль которой выстроились ряды роскошных яхт. Ими владеют влиятельные и богатые люди со всего мира!
  • Пальмовый остров, где услышите самое интересное о грандиозном проекте — земле, которая «выросла» прямо из Персидского залива.
  • Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра. Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов!
  • Гигантский «парус» Бурдж Аль Араб — здание одного из самых дорогих отелей мира фантастической формы — и фонтаны центра «Dubai Mall».
  • Панорамы шоссе Шейха Зайда и разрезающую облака башню Бурдж Халифа — главную визитную карточку Дубая с танцующими фонтанами у подножия.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 4 лет. Путешествие особенно понравится тем, кто впервые в Дубае и хочет побывать в самых знаковых местах.

Организационные детали

  • Доплата за трансфер из удалённых отелей + $15 с чел.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 13:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$50
Дети до 11 лет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 13:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
17
3
4
2
1
1
Анна
Отличная экскурсия! Посмотрели много интересных локаций, послушали об истории ОАЭ и просто классно провели время.
Отличная экскурсия! Посмотрели много интересных локаций, послушали об истории ОАЭ и просто классно провели время.
Отличная экскурсия! Посмотрели много интересных локаций, послушали об истории ОАЭ и просто классно провели время.
Отличная экскурсия! Посмотрели много интересных локаций, послушали об истории ОАЭ и просто классно провели время.
Отличная экскурсия! Посмотрели много интересных локаций, послушали об истории ОАЭ и просто классно провели время.
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Анастасия
Гид Юрий очень забавный и интересный человек. отвечал на вопросы, всё рассказывал, правила поведения и экскурсии оговорили "на берегу", всё понятно, потеряла телефон, побоялась, что нас ссадят, чтобы не задерживать
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всех, но Юрий сразу отозвался на помощь и всё быстро разрулилось. Спасибо Вам. Экскурсия интресная, много разных мест, было свободное время на рынке в местной Венеции и в Дубай Молле, посмотрели все фонтаны, успели поесть и сделать покупки, всё прошло удачно, я максимально была довольна. Забрали и привезли обратно в гостиницу, ну красота же.

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любовь
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на одном автобусе. Потом пересадка в экскурсионный. Замечательный экскурсовод Наталья, про все рассказала показала, дала
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пофотографироваться. Сначала съездили к отелю Парус, потом заехали посмотреть золоченых арабских скакунов, потом на кораблике прокатились по Дубай Марине, где был великолепный ужин, шведский стол с напитками (за что отдельное спасибо организатору экскурсии), что очень немаловажно, т. к. многие не успели пообедать в отеле, а по причине позднего приезда и поужинать. Потом съездили на Пальма Джумейру, и, наконец, к фонтанам и башне Бурж Халифа. Кто-то писал, что 2 часа в Дубай молле очень много, нам можно было еще подольше побыть, т. к посмотрели только по 2 раза на фонтаны и 2 раза башню, на аквариуме можно было ещё подольше посмотреть и пофотографироваться. Обратно сразу посадили в отдельную маршрутку и повезли в отель. В отеле были в 23- 30 примерно. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую, Отдельное спасибо экскурсовод Наталье.

Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на+2
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на
Съездили на экскурсию, очень понравилось. Забирали из отеля в 12-30 из Рос эль хаймы сначала на
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Antonina
Нормальная экскурсия! Для первого раза вполне достаточно, все объяснили, показали, дали время для фото и не больших прогулок!
Экскурсия заканчивается в Дубае Молл у фонтанов, если хотите можете ехать домой, если
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хотите гуляйте 2 часа (у нас это было до 21.20) и едете обратно в отель с автобусом.
Посмотреть фонтаны можно прямо из кафе за столиком на улице (есть не дорогие, гид подскажет). Уехать от туда на такси не реально, очередь на такси 1-2 часа ожидания. Убер Блэк так же ведет на эту стоянку, соответственно и в очередь.

Нормальная экскурсия! Для первого раза вполне достаточно, все объяснили, показали, дали время для фото и не больших прогулок!
Нормальная экскурсия! Для первого раза вполне достаточно, все объяснили, показали, дали время для фото и не больших прогулок!
Нормальная экскурсия! Для первого раза вполне достаточно, все объяснили, показали, дали время для фото и не больших прогулок!
Нормальная экскурсия! Для первого раза вполне достаточно, все объяснили, показали, дали время для фото и не больших прогулок!
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Екатерина
Все понравилось, рекомендую
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А
Не сказать, что плохо, но и не отлично. И не скажу, что дело в экскурсоводе (она рассказала много интересных, лично для меня, фактов). Сама экскурсия какая-то бестолковая, может потому что
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Дубай, это не исторический город, и все его достопримечательности, это современные постройки, поэтому просто катаешься и смотришь на них с остановками для фотографий. Кому лень самостоятельно кататься (на том же метро) - советую, другим - нет. Круиз короткий, хотелось бы пройти другой путь))

Не сказать, что плохо, но и не отлично. И не скажу, что дело в экскурсоводе (она
Не сказать, что плохо, но и не отлично. И не скажу, что дело в экскурсоводе (она
Не сказать, что плохо, но и не отлично. И не скажу, что дело в экскурсоводе (она
Не сказать, что плохо, но и не отлично. И не скажу, что дело в экскурсоводе (она
Не сказать, что плохо, но и не отлично. И не скажу, что дело в экскурсоводе (она
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