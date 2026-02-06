14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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пофотографироваться. Сначала съездили к отелю Парус, потом заехали посмотреть золоченых арабских скакунов, потом на кораблике прокатились по Дубай Марине, где был великолепный ужин, шведский стол с напитками (за что отдельное спасибо организатору экскурсии), что очень немаловажно, т. к. многие не успели пообедать в отеле, а по причине позднего приезда и поужинать. Потом съездили на Пальма Джумейру, и, наконец, к фонтанам и башне Бурж Халифа. Кто-то писал, что 2 часа в Дубай молле очень много, нам можно было еще подольше побыть, т. к посмотрели только по 2 раза на фонтаны и 2 раза башню, на аквариуме можно было ещё подольше посмотреть и пофотографироваться. Обратно сразу посадили в отдельную маршрутку и повезли в отель. В отеле были в 23- 30 примерно. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую, Отдельное спасибо экскурсовод Наталье.