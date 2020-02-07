14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Небоскрёбы, роскошь и инновации города — в автобусном путешествии и на прогулке на лодке

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
Сумасшедшие архитектурные проекты и их поразительные масштабы — то, что делает Дубай легендой.

Вы откроете историю «города будущего», насладитесь головокружительными видами башни Бурдж Халифа, поплаваете на традиционной лодке по Дубай Марине, прокатитесь по скоростной трассе Шейха Зайда и ближневосточной Венеции — району Мадинат Джумейра.

Дубай как главное украшение Персидского залива поделится с вами атмосферой, секретами успеха и аутентичностью.
$35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в лобби вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии14 отзывов
4.07
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине

Что вас ожидает

Современный Дубай похвастается лучшими «экспонатами» с самых выразительных точек. Вы увидите:

  • Дубай Марину — элитнейший район города с впечатляющей набережной, вдоль которой выстроились ряды роскошных яхт. Ими владеют влиятельные и богатые люди со всего мира! Здесь вас ждет прогулка на арабской лодке.
  • Пальмовый остров, где услышите самое интересное о грандиозном проекте — земле, которая «выросла» прямо из Персидского залива.
  • Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра. Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов!
  • Гигантский «парус» Бурдж Аль Араб — здание одного из самых дорогих отелей мира фантастической формы — и фонтаны центра «Dubai Mall».
  • Панорамы шоссе Шейха Зайда и разрезающую облака башню Бурдж Халифа — главную визитную карточку Дубая с танцующими фонтанами у подножия.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 4 лет. Путешествие особенно понравится тем, кто впервые в Дубае и хочет побывать в самых знаковых местах.

Организационные детали

  • Прогулка на лодке длится 45 минут (без питания)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00, во вторник и пятницу в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в лобби вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Все понравилось. Будем рекомендовать знакомым.
5 января 2020
Почему 5 звезд?-все просто!
1. Организация сбора:вовремя забрали на (Хайсике) привезли к основному автобусу и погнали дальше .
2. Маршрут: понятное дело построен таким образом, что бы увидеть световые шоу на Бурдж Халифа и фонтаны.
3. Гид Светлана:позитивная,веселая,очень общительная (если кому то важно,то она родом из Казани). Прикольно рассказывает, не монотонно,никто не зевнул ни разу:-)
В общем: обзорка отличная,не думаю что самостоятельно (как пишут многие), можно за световой день охватить такой объем достопримечательностей,конечно если вы отлично владеете английским то вам будет намного проще.По крайней мере нам из Шарджи было очень удобно без всяких заморочек.
Единственный минус был в самом конце,когда наша Светлана выручала колегу и мы ждали потеряшек,которые могли от Дубай Молла пройтись пешком или на такси по прямой за 20 дирхам на четверых доехать до своей гостиницы.Этот колапс не влияет на оценку,так как очень знакомо,что такое взаимовыручка!
Благодарим Вашу команду,день потратили не зря!
3 января 2020
Гид Евгений был хороший. Организация экскурсии отвратительна. Мы прождали в фойе отеля почти час после того как договорились с Викторией на четко определенное время. Данной экскурсии вполне хватит чтобы посмотреть сам Дубай. Делать больше нечего в этом городе. Но тут уже больше вопросов к самому государству. Ставлю единицу за организацию тура, и пятерку за знания гида. Вместе только тройка! .
2 января 2020
Всё супер, если учесть что это 31 декабря, и этим всё сказано.
24 декабря 2019
Были семьей на экскурсии по современному
Дубаю.
Для тех, кто первый раз в Дубае -
очень приемлемый вариант, так как
Город очень протяженный, самим достаточно сложно сориентироваться
Надо сразу понимать, что эксрурсия
групповая и ушел целый час только
на сбор всей группы.
Маршрут достаточно интересный,
и первое впечатление от Дубая мы получили.
Очень приятный гид Екатерина, интересно
Было ее слушать, грамотно, весело преподносила и историю Дубая и современную жизнь.
Было видно, что человек не просто отчитывает текст, а полностью в теме и старается заинтересовать группу.
Я бы порекомендовала экскурсию.
Но только тем, кто хочет посмотреть город
очень экономно.
Мы сразу были готовы к тому, что кто-то
будет опаздыввать, разговаривать, отвлекать гида и это не раздражало.
Более взыскательным туристам лучше брать
индивидуальную экскурсию.
7 декабря 2019
В целом экскурсия организована хорошо. Замечательный, доброжелательный гид - Светлана, трансфер и логистика передвижений продуман. Спасибо большое, Трипстеру.
6 ноября 2019
Добрый день! Пожалуйста, мы были вчера на Экскурсии по Дубаю и потеряли очки! попросите водителя посмотреть в кармашке в сидении, не остались ли очки Ray ban. Мы сидели в левом ряду, где задняя дверь слева, где широкие места! С уважением. Спасибо! Наш гид Татьяна была.
27 августа 2019
если вы хотите, что бы вас повозили по сувенирным лавкам и отвезли в Дубай Маll тогда данная экскурсия для вас.
13 июля 2019
Программа и время отличались от заявленного. Нищеброды типа меня, поехавшие только на одну обзорную, были придатком для тех, кто еще поднимался на башню/ужинал на лодке, и отбивали расходы на автобус 🤣
11 мая 2019
Все в порядке, единственное что не понравилось, это слишком долгие остановки там, где в принципе делать нечего, особенно когда одна часть группы пошла в Океанариум в Дубай Молл, а остальны 2 часа должны были ходить по магазинам, хотя мы запланировали на шопинг другой целый день. Подъем на Бурдж Халифу не входит в пакет экскурсии
Ещё 4 отзыва

Виктория проводит ещё 17 экскурсий

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