14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почему 5 звезд?-все просто!
1. Организация сбора:вовремя забрали на (Хайсике) привезли к основному автобусу и погнали дальше .
2. Маршрут: понятное дело построен таким образом, что бы увидеть световые шоу на Бурдж Халифа и фонтаны.
3. Гид Светлана:позитивная,веселая,очень общительная (если кому то важно,то она родом из Казани). Прикольно рассказывает, не монотонно,никто не зевнул ни разу:-)
В общем: обзорка отличная,не думаю что самостоятельно (как пишут многие), можно за световой день охватить такой объем достопримечательностей,конечно если вы отлично владеете английским то вам будет намного проще.По крайней мере нам из Шарджи было очень удобно без всяких заморочек.
Единственный минус был в самом конце,когда наша Светлана выручала колегу и мы ждали потеряшек,которые могли от Дубай Молла пройтись пешком или на такси по прямой за 20 дирхам на четверых доехать до своей гостиницы.Этот колапс не влияет на оценку,так как очень знакомо,что такое взаимовыручка!
Благодарим Вашу команду,день потратили не зря!