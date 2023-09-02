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Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе

Отправьтесь в захватывающее путешествие по Дубаю, где вы увидите исторические и современные чудеса города. Насладитесь комфортом и яркими впечатлениями
Погрузитесь в атмосферу Дубая, крупнейшего города ОАЭ, в индивидуальной водной прогулке.

Увидите старинный район Бастакия, современный Дубай Марина, остров Пальма и величественный Бурдж-Халифа.

Путешествие включает в себя осмотр множества знаковых мест, таких как Рамка Дубая и колесо обозрения Айн Дубай.

Участники могут насладиться видами с высоты и узнать больше о богатой истории и культуре этого мегаполиса
4.8
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные виды на Дубай
  • 🚤 Комфортная прогулка на воде
  • 🏙️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🕌 Погружение в арабскую культуру
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе

Что можно увидеть

  • Бастакия
  • Рамка Дубая
  • Джумейра
  • Остров Пальма
  • Дубай Марина
  • Остров Bluewaters
  • Дубай Молл
  • Бурдж-Халифа

Описание экскурсии

Бастакия. Сначала посмотрим, каким был Дубай раньше, десятки лет назад. Для этого едем в Старый город — восстановленный район, где вы прочувствуете арабский колорит. Гид поделится интересными фактами из истории, а в Доме шейха вас угостят вкусным кофе. При желании на лодках переправимся через реку и посетим рынок золота и специй.

Рамка Дубая. Это монументальное сооружение как бы разделяет город на новую и старую части. А ещё на неё можно подняться и осмотреть город с высоты.

Джумейра. Побываем в зелёном спальном районе, где увидим отель Мадинат Джумейра в стиле арабской крепости, отель золотых скакунов Аль Каср и сделаем фото на фоне отеля Парус.

Остров Пальма. На очереди – огромный насыпной остров (его размер — 800 футбольных полей), где можно подняться на смотровую башню Пальм Вью. Здесь вы не только насладитесь видами, но и узнаете, как всего за 5 лет построили это чудо.

Дубай Марина. В этом престижном районе вы полюбуетесь высотными зданиями и роскошными яхтами.

Остров Bluewaters. Очередное рукотворное чудо. Здесь находится Айн Дубай — самое большое колесо обозрения в мире (не работает), прекрасная набережная и отличный пляж.

Дубай Молл, Бурдж-Халифа, шоу фонтанов. Это кульминация нашей экскурсии. В торговом центре вы увидите 24-метровый водопад с фигурами ловцов жемчуга, скелет динозавра, океанариум. Затем, при желании, поднимемся на 124-125 этажи самого высокого небоскрёба в мире. И конечно, насладимся представлением с танцующими и поющими фонтанами.

Если захотите, включим в маршрут следующие локации:

  • Miracle garden — огромный цветочный парк с различными композициями.
  • Музей будущего — одно здание чего стоит! А внутри вы прикоснётесь к новейшим технологиям, которые ОАЭ уже внедряет в жизнь: в 2025 году, только представьте, в Дубае будут летающие автомобили.
  • И конечно, при желании остановимся на обед!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (это включено в стоимость). В машине для вас всегда есть прохладительные напитки и салфетки.
  • Я заберу вас у вашего отеля в Дубае и после экскурсии привезу обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Переправа через реку в Бастакии — 1$
  • Дубайская Рамка: взрослые — 14$, дети — 6$
  • Подъём на башню «Бурдж-Халифа» — от 50$/чел.
  • Парк цветов — 25$/чел.
  • Смотровая Palm Tower — 50$/чел.
  • Музей будущего — 41$/чел., дети до 4 лет бесплатно
  • Обед в кафе/ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр
Дониёр — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 321 туриста
Всем доброго дня! Меня зовут Дониёр, с 2012 года живу в Дубае, очень хорошо знаком с культурой и историей ОАЭ. Работаю с двумя другими гидами — каждый из них готов
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провести вам незабываемую экскурсию! Лучшие пляжи, небоскребы, достопримечательности, рынок золота и специй, Пальма Джумейра, отель Атлантис, аквапарки, Леголенд, Глобал Виладж, Парк цветов, Дубайская золотая рамка, Музей будущего, лучшие зоопарки мира — покажем и организуем всё!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
В Дубаи мы были впервые. Покупали путёвку, а оказалось, что регулярный рейс, трансфер сами выбирали и нашего отельного гида тоже не было. А путёвка была на 5 дней всего. Учитывая,
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что мы привыкли к полному сервису, не ожидали, что возникнут сложности по экскурсиям. Искала по разным сервисам, но столкнулись со сложностью оплаты российскими картами в онлайн. На этом сайте всё получилось, почитали отзывы, получили контакт Даниёра и понеслась! Учитывая, что у нас оставался всего 1 день, мы решили получить всё и сразу. К нам приехал Эмин, соотечественник бывшего СССР, понимающий нас с полуслова. Экскурсия была обалденная: мы побывали в таких местах, - сейчас с удовольствием смотрим передачу "Выжить в Дубаи" с нашими звёздами и вспоминаем эти замечательные места. Эмин нас прокатил по самым классным местам, накормил вкуснейшим обедом, где были все кухни мира, прокатились по местной Венеции. За день мы, можно сказать, заболели Дубаями и замечательной страной. Хотим ещё! Обязательно приедем к Вам в гости снова. Телефончик сохранила. Ведь мы ещё многого не досматрели и не догуляли. 🤗

В Дубаи мы были впервые. Покупали путёвку, а оказалось, что регулярный рейс, трансфер сами выбирали и
В Дубаи мы были впервые. Покупали путёвку, а оказалось, что регулярный рейс, трансфер сами выбирали и
В Дубаи мы были впервые. Покупали путёвку, а оказалось, что регулярный рейс, трансфер сами выбирали и
В Дубаи мы были впервые. Покупали путёвку, а оказалось, что регулярный рейс, трансфер сами выбирали и
В Дубаи мы были впервые. Покупали путёвку, а оказалось, что регулярный рейс, трансфер сами выбирали и
В Дубаи мы были впервые. Покупали путёвку, а оказалось, что регулярный рейс, трансфер сами выбирали и
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А
Превосходная экскурсия в Дубае.
По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе, закончилась в отеле. Нас сопровождал Дони, подготовленный гид, знающий Дубай
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и Эмираты,приятный собеседник и отличный водитель.
Посмотрели практически асе локации. Поднимались на Рамку, около полутора часов провели в Парке цветов. Останавливались минут на двадцать у Музея времени и в Марине. Дони так же помог нам поменять деньги.
Спасибо большое за гостеприимство и помощь.

Превосходная экскурсия в Дубае.
Превосходная экскурсия в Дубае.
Превосходная экскурсия в Дубае.
Превосходная экскурсия в Дубае.
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P
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел его коллега) была невероятной! Уникальные панорамы, удивительные места и профессиональный гид сделали этот день по-настоящему особенным. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Дубай через глаза опытного экскурсовода!
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел+2
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел
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Галина
Спасибо огромное Кириллу за обзорную экскурсию по Дубаю. Немного устали, но оно того стоило. Много узнали нового и интересного. Порадовало то, что были учтены все наши интересы, в дополнение к основной программе посетили Сад цветов. Кто сомневается, не сомневайтесь. Вам точно понравится.
Спасибо огромное Кириллу за обзорную экскурсию по Дубаю. Немного устали, но оно того стоило. Много узнали
Спасибо огромное Кириллу за обзорную экскурсию по Дубаю. Немного устали, но оно того стоило. Много узнали
Спасибо огромное Кириллу за обзорную экскурсию по Дубаю. Немного устали, но оно того стоило. Много узнали
Спасибо огромное Кириллу за обзорную экскурсию по Дубаю. Немного устали, но оно того стоило. Много узнали
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М
Нашим гидом был Хабиб, замечательный рассказчик, аккуратный водитель, человек с прекрасным чувством юмора. Нам было очень комфортно, посмотрели всё запланированое. Спасибо большое!
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Н
Добрый день! Экскурсию для меня проводил Сергей. Очень интересный человек, много знает про ОАЭ и Дубай в частности. Несколько часов прошли очень познавательно. Отдельное спасибо организаторам за заранее купленные билеты на смотровые площадки, в очередях нигде не пришлось стоять.
Добрый день! Экскурсию для меня проводил Сергей. Очень интересный человек, много знает про ОАЭ и Дубай
Добрый день! Экскурсию для меня проводил Сергей. Очень интересный человек, много знает про ОАЭ и Дубай
Добрый день! Экскурсию для меня проводил Сергей. Очень интересный человек, много знает про ОАЭ и Дубай
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