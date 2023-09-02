Погрузитесь в атмосферу Дубая, крупнейшего города ОАЭ, в индивидуальной водной прогулке. Увидите старинный район Бастакия, современный Дубай Марина, остров Пальма и величественный Бурдж-Халифа. Путешествие включает в себя осмотр множества знаковых мест, таких как Рамка Дубая и колесо обозрения Айн Дубай. Участники могут насладиться видами с высоты и узнать больше о богатой истории и культуре этого мегаполиса

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бастакия. Сначала посмотрим, каким был Дубай раньше, десятки лет назад. Для этого едем в Старый город — восстановленный район, где вы прочувствуете арабский колорит. Гид поделится интересными фактами из истории, а в Доме шейха вас угостят вкусным кофе. При желании на лодках переправимся через реку и посетим рынок золота и специй.

Рамка Дубая. Это монументальное сооружение как бы разделяет город на новую и старую части. А ещё на неё можно подняться и осмотреть город с высоты.

Джумейра. Побываем в зелёном спальном районе, где увидим отель Мадинат Джумейра в стиле арабской крепости, отель золотых скакунов Аль Каср и сделаем фото на фоне отеля Парус.

Остров Пальма. На очереди – огромный насыпной остров (его размер — 800 футбольных полей), где можно подняться на смотровую башню Пальм Вью. Здесь вы не только насладитесь видами, но и узнаете, как всего за 5 лет построили это чудо.

Дубай Марина. В этом престижном районе вы полюбуетесь высотными зданиями и роскошными яхтами.

Остров Bluewaters. Очередное рукотворное чудо. Здесь находится Айн Дубай — самое большое колесо обозрения в мире (не работает), прекрасная набережная и отличный пляж.

Дубай Молл, Бурдж-Халифа, шоу фонтанов. Это кульминация нашей экскурсии. В торговом центре вы увидите 24-метровый водопад с фигурами ловцов жемчуга, скелет динозавра, океанариум. Затем, при желании, поднимемся на 124-125 этажи самого высокого небоскрёба в мире. И конечно, насладимся представлением с танцующими и поющими фонтанами.

Если захотите, включим в маршрут следующие локации:

Miracle garden — огромный цветочный парк с различными композициями.

Музей будущего — одно здание чего стоит! А внутри вы прикоснётесь к новейшим технологиям, которые ОАЭ уже внедряет в жизнь: в 2025 году, только представьте, в Дубае будут летающие автомобили.

уже внедряет в жизнь: в 2025 году, только представьте, в Дубае будут летающие автомобили. И конечно, при желании остановимся на обед!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (это включено в стоимость). В машине для вас всегда есть прохладительные напитки и салфетки.

Я заберу вас у вашего отеля в Дубае и после экскурсии привезу обратно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)