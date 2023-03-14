Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе

Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только

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Дубай — крупнейший город ОАЭ с множеством примечательных мест.

Чтобы пазл из них сложился, предлагаем отправиться с нами в однодневное путешествие и с комфортом увидеть всё самое-самое.

Мы побываем в старом городе Бастакия, на острове Пальма, в фешенебельном районе Дубай Марина с яхтами, у самого большого колеса обозрения в мире, у Бурдж-Халифа и в других локациях.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
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Описание

Что вас ожидает

Бастакия. Сначала посмотрим, каким был Дубай раньше, десятки лет назад. Для этого едем в Старый город — восстановленный район, где вы прочувствуете арабский колорит. Гид поделится интересными фактами из истории, а в Доме шейха вас угостят вкусным кофе. При желании на лодках переправимся через реку и посетим рынок золота и специй.

Резиденция шейха. Вы оцените архитектуру дворца и понаблюдаете за павлинами.

Рамка Дубая. Это монументальное сооружение как бы разделяет город на новую и старую части. А ещё на неё можно подняться и осмотреть город с высоты.

Джумейра. Побываем в зелёном спальном районе, где увидим отель Мадинат Джумейра в стиле арабской крепости, отель золотых скакунов Аль Каср и сделаем фото на фоне отеля Парус.

Остров Пальма. На очереди – огромный насыпной остров (его размер — 800 футбольных полей), где можно подняться на смотровую башню Пальм Вью. Здесь вы не только насладитесь видами, но и узнаете, как всего за 5 лет построили это чудо.

Дубай Марина. В этом престижном районе вы полюбуетесь высотными зданиями и роскошными яхтами.

Остров Bluewaters. Очередное рукотворное чудо. Здесь находится Айн Дубай — самое большое колесо обозрения в мире (не работает), прекрасная набережная и отличный пляж.

Дубай Молл, Бурдж-Халифа, шоу фонтанов. Это кульминация нашей экскурсии. В торговом центре вы увидите 24-метровый водопад с фигурами ловцов жемчуга, скелет динозавра, океанариум. Затем, при желании, поднимемся на 124-125 этажи самого высокого небоскрёба в мире. И конечно, насладимся представлением с танцующими и поющими фонтанами.

Если захотите, включим в маршрут следующие локации:

  • Miracle garden — огромный цветочный парк с различными композициями.
  • Музей будущего — одно здание чего стоит! А внутри вы прикоснётесь к новейшим технологиям, которые ОАЭ уже внедряет в жизнь: в 2025 году, только представьте, в Дубае будут летающие автомобили.
  • И конечно, при желании остановимся на обед!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (это включено в стоимость). В машине для вас всегда есть прохладительные напитки и салфетки.
  • Я заберу вас у вашего отеля в Дубае и после экскурсии привезу обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Переправа через реку в Бастакии — 1$
  • Дубайская Рамка: взрослые — 14$, дети — 6$
  • Подъём на Бурдж-Халифа — от 50$/чел.
  • Парк цветов — 25$/чел.
  • Смотровая Palm Tower — 50$/чел.
  • Музей будущего — 41$/чел., дети до 4 лет бесплатно
  • Обед в кафе/ресторане

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Отель Парус
Популярные места
Водные развлечения
Дубай-Марина
Аль-Айн
Пальма Джумейра
Животные
Развлечения
Парк цветов
Бурдж-Халифа
Дубай молл
Поющие фонтаны
Колесо обозрения
Смотровые площадки
Рамка Дубая
Музей Будущего
Музеи
Старый город

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