Дубай — крупнейший город ОАЭ с множеством примечательных мест. Чтобы пазл из них сложился, предлагаем отправиться с нами в однодневное путешествие и с комфортом увидеть всё самое-самое. Мы побываем в старом городе Бастакия, на острове Пальма, в фешенебельном районе Дубай Марина с яхтами, у самого большого колеса обозрения в мире, у Бурдж-Халифа и в других локациях.

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Описание

Что вас ожидает

Бастакия. Сначала посмотрим, каким был Дубай раньше, десятки лет назад. Для этого едем в Старый город — восстановленный район, где вы прочувствуете арабский колорит. Гид поделится интересными фактами из истории, а в Доме шейха вас угостят вкусным кофе. При желании на лодках переправимся через реку и посетим рынок золота и специй.

Резиденция шейха. Вы оцените архитектуру дворца и понаблюдаете за павлинами.

Рамка Дубая. Это монументальное сооружение как бы разделяет город на новую и старую части. А ещё на неё можно подняться и осмотреть город с высоты.

Джумейра. Побываем в зелёном спальном районе, где увидим отель Мадинат Джумейра в стиле арабской крепости, отель золотых скакунов Аль Каср и сделаем фото на фоне отеля Парус.

Остров Пальма. На очереди – огромный насыпной остров (его размер — 800 футбольных полей), где можно подняться на смотровую башню Пальм Вью. Здесь вы не только насладитесь видами, но и узнаете, как всего за 5 лет построили это чудо.

Дубай Марина. В этом престижном районе вы полюбуетесь высотными зданиями и роскошными яхтами.

Остров Bluewaters. Очередное рукотворное чудо. Здесь находится Айн Дубай — самое большое колесо обозрения в мире (не работает), прекрасная набережная и отличный пляж.

Дубай Молл, Бурдж-Халифа, шоу фонтанов. Это кульминация нашей экскурсии. В торговом центре вы увидите 24-метровый водопад с фигурами ловцов жемчуга, скелет динозавра, океанариум. Затем, при желании, поднимемся на 124-125 этажи самого высокого небоскрёба в мире. И конечно, насладимся представлением с танцующими и поющими фонтанами.

Если захотите, включим в маршрут следующие локации:

Miracle garden — огромный цветочный парк с различными композициями.

Музей будущего — одно здание чего стоит! А внутри вы прикоснётесь к новейшим технологиям, которые ОАЭ уже внедряет в жизнь: в 2025 году, только представьте, в Дубае будут летающие автомобили.

И конечно, при желании остановимся на обед!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (это включено в стоимость). В машине для вас всегда есть прохладительные напитки и салфетки.

Я заберу вас у вашего отеля в Дубае и после экскурсии привезу обратно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)