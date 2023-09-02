Бастакия. Сначала посмотрим, каким был Дубай раньше, десятки лет назад. Для этого едем в Старый город — восстановленный район, где вы прочувствуете арабский колорит. Гид поделится интересными фактами из истории, а в Доме шейха вас угостят вкусным кофе. При желании на лодках переправимся через реку и посетим рынок золота и специй.
Рамка Дубая. Это монументальное сооружение как бы разделяет город на новую и старую части. А ещё на неё можно подняться и осмотреть город с высоты.
Джумейра. Побываем в зелёном спальном районе, где увидим отель Мадинат Джумейра в стиле арабской крепости, отель золотых скакунов Аль Каср и сделаем фото на фоне отеля Парус.
Остров Пальма. На очереди – огромный насыпной остров (его размер — 800 футбольных полей), где можно подняться на смотровую башню Пальм Вью. Здесь вы не только насладитесь видами, но и узнаете, как всего за 5 лет построили это чудо.
Дубай Марина. В этом престижном районе вы полюбуетесь высотными зданиями и роскошными яхтами.
Остров Bluewaters. Очередное рукотворное чудо. Здесь находится Айн Дубай — самое большое колесо обозрения в мире (не работает), прекрасная набережная и отличный пляж.
Дубай Молл, Бурдж-Халифа, шоу фонтанов. Это кульминация нашей экскурсии. В торговом центре вы увидите 24-метровый водопад с фигурами ловцов жемчуга, скелет динозавра, океанариум. Затем, при желании, поднимемся на 124-125 этажи самого высокого небоскрёба в мире. И конечно, насладимся представлением с танцующими и поющими фонтанами.
Если захотите, включим в маршрут следующие локации:
Miracle garden — огромный цветочный парк с различными композициями.
Музей будущего — одно здание чего стоит! А внутри вы прикоснётесь к новейшим технологиям, которые ОАЭ уже внедряет в жизнь: в 2025 году, только представьте, в Дубае будут летающие автомобили.
И конечно, при желании остановимся на обед!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (это включено в стоимость). В машине для вас всегда есть прохладительные напитки и салфетки.
Я заберу вас у вашего отеля в Дубае и после экскурсии привезу обратно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Переправа через реку в Бастакии — 1$
Дубайская Рамка: взрослые — 14$, дети — 6$
Подъём на башню «Бурдж-Халифа» — от 50$/чел.
Парк цветов — 25$/чел.
Смотровая Palm Tower — 50$/чел.
Музей будущего — 41$/чел., дети до 4 лет бесплатно
Обед в кафе/ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 321 туриста
Всем доброго дня! Меня зовут Дониёр, с 2012 года живу в Дубае, очень хорошо знаком с культурой и историей ОАЭ. Работаю с двумя другими гидами — каждый из них готов читать дальшеуменьшить
провести вам незабываемую экскурсию! Лучшие пляжи, небоскребы, достопримечательности, рынок золота и специй, Пальма Джумейра, отель Атлантис, аквапарки, Леголенд, Глобал Виладж, Парк цветов, Дубайская золотая рамка, Музей будущего, лучшие зоопарки мира — покажем и организуем всё!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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1
–
Анна
В Дубаи мы были впервые. Покупали путёвку, а оказалось, что регулярный рейс, трансфер сами выбирали и нашего отельного гида тоже не было. А путёвка была на 5 дней всего. Учитывая, читать дальшеуменьшить
что мы привыкли к полному сервису, не ожидали, что возникнут сложности по экскурсиям. Искала по разным сервисам, но столкнулись со сложностью оплаты российскими картами в онлайн. На этом сайте всё получилось, почитали отзывы, получили контакт Даниёра и понеслась! Учитывая, что у нас оставался всего 1 день, мы решили получить всё и сразу. К нам приехал Эмин, соотечественник бывшего СССР, понимающий нас с полуслова. Экскурсия была обалденная: мы побывали в таких местах, - сейчас с удовольствием смотрим передачу "Выжить в Дубаи" с нашими звёздами и вспоминаем эти замечательные места. Эмин нас прокатил по самым классным местам, накормил вкуснейшим обедом, где были все кухни мира, прокатились по местной Венеции. За день мы, можно сказать, заболели Дубаями и замечательной страной. Хотим ещё! Обязательно приедем к Вам в гости снова. Телефончик сохранила. Ведь мы ещё многого не досматрели и не догуляли. 🤗
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А
Андрей
Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе, закончилась в отеле. Нас сопровождал Дони, подготовленный гид, знающий Дубай читать дальшеуменьшить
и Эмираты,приятный собеседник и отличный водитель. Посмотрели практически асе локации. Поднимались на Рамку, около полутора часов провели в Парке цветов. Останавливались минут на двадцать у Музея времени и в Марине. Дони так же помог нам поменять деньги. Спасибо большое за гостеприимство и помощь.
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P
Pavel
Эта экскурсия "Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе" с Анатолием (Дониёр был занят и экскуриию провел его коллега) была невероятной! Уникальные панорамы, удивительные места и профессиональный гид сделали этот день по-настоящему особенным. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Дубай через глаза опытного экскурсовода!
+2
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Галина
Спасибо огромное Кириллу за обзорную экскурсию по Дубаю. Немного устали, но оно того стоило. Много узнали нового и интересного. Порадовало то, что были учтены все наши интересы, в дополнение к основной программе посетили Сад цветов. Кто сомневается, не сомневайтесь. Вам точно понравится.
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М
Мария
Нашим гидом был Хабиб, замечательный рассказчик, аккуратный водитель, человек с прекрасным чувством юмора. Нам было очень комфортно, посмотрели всё запланированое. Спасибо большое!
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Н
Николай
Добрый день! Экскурсию для меня проводил Сергей. Очень интересный человек, много знает про ОАЭ и Дубай в частности. Несколько часов прошли очень познавательно. Отдельное спасибо организаторам за заранее купленные билеты на смотровые площадки, в очередях нигде не пришлось стоять.
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