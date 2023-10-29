Добро пожаловать в водный мир — Yas Waterworld. Здесь есть все для любителей воды и аттракционов. Развлечения есть на любой возраст — для самых маленьких и для взрослых. Вам ничего не нужно делать — о вашем отдыхе позаботимся мы. Рано утром у отеля вас будет ждать автобус, а вечером он отвезет вас домой.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рядом с парком Феррари в центре острова Яс расположился уникальный аквапарк Яс Вотэр Ворлд – более 15 га превращенной в сказку территории, где 43 водных аттракциона созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата.
Тематика парка основана на легенде поиска жемчужины, которая принесла процветание народу, и эта жемчужная тема сопровождает гостей аквапарка повсюду, ведь здесь помимо обычных водных горок и аттракционов, можно посмотреть шоу ныряльщиков за жемчугом.
А также гостям парка предлагается не только поплескаться в воде бассейнов, но и «пролететь» на захватывающих дух подвесных американских горках над всей территорией парка.
По Воскресенъям
Ответы на вопросы
- Что входит
- В вашем распоряжении 43 водных горок, водный кинотеатр, бассейн с волнами и игры в водные войнушки. Горки для самых маленьких и супер-экстремальные горки
- Трансфер до/от вашего отеля
- Максимальное количество разнообразных впечатлений
- Входной билет
- Комбо обед в парке
- Что не входит
- Билеты Fast Track
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туриста
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
- Место начала и завершения?
- Любой отель Фуджейры
- Когда и сколько длится?
- Когда: По ВоскресенъямЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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