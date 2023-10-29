Аквапарк Yas Waterworld с обедом и трансфером из Фуджейры

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Добро пожаловать в водный мир — Yas Waterworld. Здесь есть все для любителей воды и аттракционов. Развлечения есть на любой возраст — для самых маленьких и для взрослых. Вам ничего не нужно делать — о вашем отдыхе позаботимся мы. Рано утром у отеля вас будет ждать автобус, а вечером он отвезет вас домой.
Аквапарк Yas Waterworld с обедом и трансфером из Фуджейры
Аквапарк Yas Waterworld с обедом и трансфером из Фуджейры
Аквапарк Yas Waterworld с обедом и трансфером из Фуджейры
Аквапарк Yas Waterworld с обедом и трансфером из Фуджейры
Аквапарк Yas Waterworld с обедом и трансфером из Фуджейры
Аквапарк Yas Waterworld с обедом и трансфером из Фуджейры
Аквапарк Yas Waterworld с обедом и трансфером из Фуджейры
Ближайшие даты:
29
окт
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ноя
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Описание

Рядом с парком Феррари в центре острова Яс расположился уникальный аквапарк Яс Вотэр Ворлд – более 15 га превращенной в сказку территории, где 43 водных аттракциона созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата.
Тематика парка основана на легенде поиска жемчужины, которая принесла процветание народу, и эта жемчужная тема сопровождает гостей аквапарка повсюду, ведь здесь помимо обычных водных горок и аттракционов, можно посмотреть шоу ныряльщиков за жемчугом.
А также гостям парка предлагается не только поплескаться в воде бассейнов, но и «пролететь» на захватывающих дух подвесных американских горках над всей территорией парка.

По Воскресенъям

Ответы на вопросы

Что входит
  • В вашем распоряжении 43 водных горок, водный кинотеатр, бассейн с волнами и игры в водные войнушки. Горки для самых маленьких и супер-экстремальные горки
  • Трансфер до/от вашего отеля
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений
  • Входной билет
  • Комбо обед в парке
Что не входит
  • Билеты Fast Track
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
  • Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой отель Фуджейры
Когда и сколько длится?
Когда: По Воскресенъям
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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