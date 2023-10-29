Рядом с парком Феррари в центре острова Яс расположился уникальный аквапарк Яс Вотэр Ворлд – более 15 га превращенной в сказку территории, где 43 водных аттракциона созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата.

Тематика парка основана на легенде поиска жемчужины, которая принесла процветание народу, и эта жемчужная тема сопровождает гостей аквапарка повсюду, ведь здесь помимо обычных водных горок и аттракционов, можно посмотреть шоу ныряльщиков за жемчугом.

А также гостям парка предлагается не только поплескаться в воде бассейнов, но и «пролететь» на захватывающих дух подвесных американских горках над всей территорией парка.