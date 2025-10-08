Мои заказы

Тематический парк Ferrari World: входные билеты

Тематический парк Ferrari World
Приглашаем вас в самый большой в мире крытый парк аттракционов.

Вас ждут незабываемые впечатления и экстрим, история Феррари и самая скоростная в мире пневматическая американская горка!
2 отзыва
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Откройте для себя Мир Феррари — самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240 км/час. В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро-модели. Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.

Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)

Ответы на вопросы

Что включено
  • Билеты в парк «Мир Феррари»
  • В стоимость включен безлимитный доступ ко всем аттракционам, кроме картинга (картинг около 15$ за человека).
  • При выборе соответствующего билета, также будет включено:
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Дубаи)
Что не входит в цену
  • Трансфер из/в отель (при выборе билета без трансфера)
  • Обед
  • Билет Fast Track
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию.
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
8 окт 2025
Отвратительно, заявлено, что билеты с обедом, а по факту куар код только на вход, по нему обеда нет. Обман чистой воды.
liubomyr
5 апр 2019

