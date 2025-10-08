Приглашаем вас в самый большой в мире крытый парк аттракционов.
Вас ждут незабываемые впечатления и экстрим, история Феррари и самая скоростная в мире пневматическая американская горка!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииОткройте для себя Мир Феррари — самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240 км/час. В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро-модели. Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.
Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты в парк «Мир Феррари»
- В стоимость включен безлимитный доступ ко всем аттракционам, кроме картинга (картинг около 15$ за человека).
- При выборе соответствующего билета, также будет включено:
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Дубаи)
Что не входит в цену
- Трансфер из/в отель (при выборе билета без трансфера)
- Обед
- Билет Fast Track
- Личные расходы туриста
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию.
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
8 окт 2025
Отвратительно, заявлено, что билеты с обедом, а по факту куар код только на вход, по нему обеда нет. Обман чистой воды.
l
liubomyr
5 апр 2019
