Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 10 часов
На чём проводится На автобусе
Можно с детьми Да
Когда Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
$95 за человека

Описание экскурсии Откройте для себя Мир Феррари — самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240 км/час. В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро-модели. Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.

Ответы на вопросы Что включено Билеты в парк «Мир Феррари»

В стоимость включен безлимитный доступ ко всем аттракционам, кроме картинга (картинг около 15$ за человека).

При выборе соответствующего билета, также будет включено:

Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Дубаи) Что не входит в цену Трансфер из/в отель (при выборе билета без трансфера)

Обед

Билет Fast Track

Личные расходы туриста

Когда и сколько длится? Когда: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00) Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.