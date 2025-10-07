Путешествие из Фуджейры в Дубай предлагает уникальную возможность познакомиться с главным городом ОАЭ.



Прогулка по колоритному кварталу Бастакия перенесёт в прошлое, а посещение районов Джумейра и Дубай Марина покажет современное развитие. Вы увидите знаменитый отель Парус, остров Palm Jumeirah и самое большое колесо обозрения Ain Dubai.



Экскурсия начинается и заканчивается в Фуджейре, предоставляя комфорт и удобство для всех участников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Оптимальное время для экскурсии - с октября по февраль, когда погода в Дубае наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы температура не слишком высокая, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары. Март, апрель и ноябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть выше. В остальные месяцы, особенно летом, жара может быть слишком интенсивной, но при этом есть возможность посетить крытые достопримечательности, такие как Дубай Молл и океанариум.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.