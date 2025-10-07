Мои заказы

В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия

Откройте для себя удивительный Дубай с его историей и современностью. Прогулка по кварталу Бастакия и посещение известных районов ждут вас
Путешествие из Фуджейры в Дубай предлагает уникальную возможность познакомиться с главным городом ОАЭ.

Прогулка по колоритному кварталу Бастакия перенесёт в прошлое, а посещение районов Джумейра и Дубай Марина покажет современное развитие. Вы увидите знаменитый отель Парус, остров Palm Jumeirah и самое большое колесо обозрения Ain Dubai.

Экскурсия начинается и заканчивается в Фуджейре, предоставляя комфорт и удобство для всех участников
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная атмосфера Дубая
  • 🏝️ Визит на остров Palm Jumeirah
  • 🕌 Прогулка по историческому кварталу
  • 🚤 Вид на роскошные яхты в Дубай Марина
  • 🎡 Посещение Ain Dubai

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Оптимальное время для экскурсии - с октября по февраль, когда погода в Дубае наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы температура не слишком высокая, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары. Март, апрель и ноябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть выше. В остальные месяцы, особенно летом, жара может быть слишком интенсивной, но при этом есть возможность посетить крытые достопримечательности, такие как Дубай Молл и океанариум.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия© Нодир
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия© Нодир
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия© Нодир
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Бастакия
  • Джумейра
  • Palm Jumeirah
  • Дубай Марина
  • Blue Waters Island
  • Дубай Молл
  • Бурдж Халифа

Описание экскурсии

Дубай изнутри

Не ограничиваясь обязательной туристической программой, мы поможем вам погрузиться в местный колорит, изучить арабскую жизнь со всех сторон и влюбиться в удивительный Дубай. Вы увидите все визитные карточки мегаполиса, старинные кварталы и образцы новейшей архитектуры. Я не только расскажу самые интересные факты из истории ОАЭ, но и поделюсь ценными рекомендациями местного жителя.

Маршрут поездки

  • Район Джумейра. Мы проедем мимо нескольких элитных отелей на побережье Персидского залива, увидим отель Парус (Бурдж-аль-Араб). А заодно прогуляемся по Мадинат Джумейра, арабской Венеции.
  • Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Пройдём по внешнему периметру пальмы. Обязательно сделаем фотостопы с яркими видами на порт, отели Парус и Атлантис.
  • В районе Дубай Марина вы полюбуетесь небоскрёбами и роскошными яхтами.
  • Прогулка по новому искусственному острову Blue Waters Island Dubai, где находится самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
  • «Дубай Молл» и Бурдж Халифа. Здесь запланирован осмотр океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл. А ещë — шоу фонтанов у высочайшей башни мира Бурдж-Халифа.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Фуджейре. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • В основную программу входит только внешний осмотр достопримечательностей. По желанию вы сможете приобрести билеты и осмотреть их внутри, а также включить в маршрут другие локации. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир
Нодир — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 990 туристов
Я гид по ОАЭ. Вместе со своей командой провожу авторские экскурсии уже 8 лет. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света. На своих экскурсиях
читать дальше

я никогда не ограничиваюсь обязательной туристической программой. Вы полностью погрузитесь в местный колорит, увидите и почувствуете арабскую жизнь со всех сторон. История и архитектура, гастрономия, городские и природные пейзажи, традиции, обычаи — всё это вы откроете для себя в поездках по этой сказочной стране.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Арина
7 окт 2025
Всё прошло хорошо, нам всё понравилось
Мария
Мария
21 авг 2025
Хочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию для двух женщин с внуками из Фуджейры, что достаточно далеко от Дубаи - 2,5 часа
читать дальше

на авто.

Оставила заявку, через 10 минут написали, и мы обо всем договорились - нужно было учитывать индивидуальные пожелания детей и взрослый. И это при 40-градусной жаре в городе. Тем более в 20:00 у нас был сеанс плавания в Аураскайпул, ребята согласились бесплатно довезти нас ночью назад, что покорило мое сердечко.

Дальше со слов экскурсантов: комфортная интересная дорога, старый город, все самые яркие и эффектные достопримечательности Дубаи открыли этот шикарный город для моих дубайцев. Была и историческая часть, заезд в Дубаи Молл, нестандартные улочки и виды, много интересного про жизнь и топонимику этих мест.

Ребята увидели и современную архитектуру, гид рассказал про быт и местные традиции, культуру и образ жизни манящей восточной страны. Вишенка на торте - потрясающий вид на ночную панораму города. Как сказка, как мираж.

Как сказала моя мама: мы бы такого не смогли никогда увидеть сами. В общем, мой рекоменасьон. И, мы не прощаемся, а говорим: до скорой встречи.

Хочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию дляХочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию дляХочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию дляХочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию дляХочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию дляХочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию дляХочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию дляХочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию дляХочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию для
Е
Екатерина
25 апр 2025
Маршрут составлен с учетом запросов
Единственное пожелание более комфортный автомобиль для 4 человек, но это можно и нужно обсудить заранее. И хотелось бы манеру вождения по трассе более спокойную (замечаний не делали, желая оставаться тактичными), мы ездили с детьми, для меня это было несколько напряженно

Входит в следующие категории Фуджейры

Похожие экскурсии из Фуджейры

Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
На машине
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
11 ноя в 21:00
12 ноя в 09:00
$321 за всё до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$470 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджейры
На машине
10 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Фуджейре: Культура, роскошь и развлечения
Погрузитесь в культуру ОАЭ, посетив мечеть шейха Зайда, президентский дворец Каср аль-Ватан и тематический парк Ferrari World. Увидите шедевры Лувра Абу-Даби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$477$530 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Фуджейре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фуджейре