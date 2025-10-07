Путешествие из Фуджейры в Дубай предлагает уникальную возможность познакомиться с главным городом ОАЭ.
Прогулка по колоритному кварталу Бастакия перенесёт в прошлое, а посещение районов Джумейра и Дубай Марина покажет современное развитие. Вы увидите знаменитый отель Парус, остров Palm Jumeirah и самое большое колесо обозрения Ain Dubai.
Экскурсия начинается и заканчивается в Фуджейре, предоставляя комфорт и удобство для всех участников
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная атмосфера Дубая
- 🏝️ Визит на остров Palm Jumeirah
- 🕌 Прогулка по историческому кварталу
- 🚤 Вид на роскошные яхты в Дубай Марина
- 🎡 Посещение Ain Dubai
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Оптимальное время для экскурсии - с октября по февраль, когда погода в Дубае наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы температура не слишком высокая, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары. Март, апрель и ноябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть выше. В остальные месяцы, особенно летом, жара может быть слишком интенсивной, но при этом есть возможность посетить крытые достопримечательности, такие как Дубай Молл и океанариум.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бастакия
- Джумейра
- Palm Jumeirah
- Дубай Марина
- Blue Waters Island
- Дубай Молл
- Бурдж Халифа
Описание экскурсии
Дубай изнутри
Не ограничиваясь обязательной туристической программой, мы поможем вам погрузиться в местный колорит, изучить арабскую жизнь со всех сторон и влюбиться в удивительный Дубай. Вы увидите все визитные карточки мегаполиса, старинные кварталы и образцы новейшей архитектуры. Я не только расскажу самые интересные факты из истории ОАЭ, но и поделюсь ценными рекомендациями местного жителя.
Маршрут поездки
- Район Джумейра. Мы проедем мимо нескольких элитных отелей на побережье Персидского залива, увидим отель Парус (Бурдж-аль-Араб). А заодно прогуляемся по Мадинат Джумейра, арабской Венеции.
- Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Пройдём по внешнему периметру пальмы. Обязательно сделаем фотостопы с яркими видами на порт, отели Парус и Атлантис.
- В районе Дубай Марина вы полюбуетесь небоскрёбами и роскошными яхтами.
- Прогулка по новому искусственному острову Blue Waters Island Dubai, где находится самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
- «Дубай Молл» и Бурдж Халифа. Здесь запланирован осмотр океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл. А ещë — шоу фонтанов у высочайшей башни мира Бурдж-Халифа.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Фуджейре. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- В основную программу входит только внешний осмотр достопримечательностей. По желанию вы сможете приобрести билеты и осмотреть их внутри, а также включить в маршрут другие локации. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 990 туристов
Я гид по ОАЭ. Вместе со своей командой провожу авторские экскурсии уже 8 лет. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света. На своих экскурсиях
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
7 окт 2025
Всё прошло хорошо, нам всё понравилось
Мария
21 авг 2025
Хочу рассказать про впечатляющий опыт поездки. Во-первых, у меня был нестандартный запрос - заказывала экскурсию для двух женщин с внуками из Фуджейры, что достаточно далеко от Дубаи - 2,5 часа
Е
Екатерина
25 апр 2025
Маршрут составлен с учетом запросов
Единственное пожелание более комфортный автомобиль для 4 человек, но это можно и нужно обсудить заранее. И хотелось бы манеру вождения по трассе более спокойную (замечаний не делали, желая оставаться тактичными), мы ездили с детьми, для меня это было несколько напряженно
