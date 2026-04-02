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ехали, Шахзод довольно подробно рассказал об истории молодого государства ОАЭ, как выкупали независимость у колонизаторов, кто с кем объединялся и пр. Начали с парка цветов, отличная инста-площадка для девочек. Из локаций, заявленных в туре, не смотрели пальму и пропустили Дубай Марину, так как спешили на обед в NusrEt, где застали самого отца основателя, который нам изрядно "насолил". Шахзод утверждает, что если заказывать можно заранее, можно сэкономить, предлагал на будущее помощь в бронировании. Больше часа убили на шоппинг, посмотрели фонтаны и уже в темноте, проезжая музей будущего сделали пару фото снаружи. Чуть выбились из графика, но Шахзод отнёсся с пониманием. Экскурсия рассчитана на 10 часов ( из них 3,5-4 дорога из Фуджейры и назад). Весь список достопримечательностей можно успеть только галопом, не заходя никуда и, возможно, не обедая, имейте в виду. Нужно расставить приоритеты и смотреть то, что именно вам важнее.