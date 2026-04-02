-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Увидеть все чудеса города будущего и познакомиться с их историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $281
$295 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
$140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от $470 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
от $354 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:00 и 09:30
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$124
$130 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
История, культура и природа Фуджейры
Увидеть новейшие экотуристические объекты и исторические памятники региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $276
$290 за всё до 6 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры
В мир сияющих небоскрёбов в окружении бескрайних дюн
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $280
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Дубай
Посетите Дубай без спешки: Пальма Джумейра, Марина, Музей будущего и другие знаковые места ждут вас. Насладитесь комфортом и свободой
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Фуджейре
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от $449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Арабская сказка Дубая - из Фуджейры
Исследовать мегаполис, посмотреть на отель-парус и самое высокое здание мира
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - к сокровищам Абу-Даби
Увидеть главные архитектурные символы столицы ОАЭ и узнать о её истории
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На экскурсию по Абу-Даби - из Фуджейры
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $565 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фуджейры - за красотами Абу-Даби
Понять, почему Абу-Даби - не просто столица, а сердце Эмиратов
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $400 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно 13:00-14:00 в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
$55 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тот самый Дубай из Фуджейры
Открыть для себя город небоскрёбов и подняться на самый высокий из них
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от $315
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ из Фуджейры: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
от $80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай (из Фуджейры)
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $400 за всё до 6 чел.
Групповая
Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, среда и пятница в 9:00
10 авг в 10:30
13 авг в 10:30
$75 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от $390 за всё до 4 чел.
Групповая
Абу-Даби с посещением Лувра из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: По пятницам в 07:30
11 авг в 07:30
18 авг в 07:30
$110 за человека
Групповая
Из Фуджейры в Дубай с круизом и посещением Дубай Молла
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб 11.30 — 13.30 (забираем зависимости от расположения отеля).
Сегодня в 11:30
12 авг в 11:30
$80 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю: индивидуальный тур с гидом из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$456
$480 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная авто-экскурсия с Фуджейры в Дубай
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$456
$480 за всё до 4 чел.
Групповая
Посещение дворца Каср Аль Ватан и мечети шейха Зайда из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: В четверг и воскресенье (сборы проходят с 07.30 — 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля).
Завтра в 07:30
16 авг в 07:30
$110 за человека
Групповая
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
12 авг в 11:30
15 авг в 11:30
$50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Фуджейра: история и живописная природа
Начало: Ваш отель или по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Экстрим сафари из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно, выезд 13:30-14:30, в зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
10 авг в 13:30
$105 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры в Дубай: экскурсия по городу
Начало: По договоренности/ из вашего отеля
Сегодня в 14:00
10 авг в 10:00
$342
$380 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Фуджейра: отдых у моря и древняя история эмирата
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$216
$270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 26 фев 2026
Спасибо Мохаммаду за экскурсию! мы были в Дубае первый раз, Мохаммад учел все наши желания, мы успели посмотреть все. Передвижение
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М
Дата посещения: 13 фев 2026
Очень интересная экскурсия, которую провел замечательный год Дамир. Он интересно, подробно рассказывал о каждом объекте, который проезжали или осматривали. За один день посмотрели столько достопримечательностей. Это бесподобно! Спасибо Дамиру и организатору экскурсии!
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Н
Дата посещения: 10 янв 2026
Гидом по Дубаю у нас вместо Азама оказался его "братишка" Шахзод. Сравнить не могу, но похоже, что нам повезло. Пока
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О
Дата посещения: 7 янв 2026
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Узнали много интересных исторических фактов от Мохаммеда, а также о современной жизни как коренных
Узнали много интересных исторических фактов от Мохаммеда, а также о современной жизни как коренных
+6
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Е
Дата посещения: 16 ноя 2025
Нашла данную экскурсию в интернете, на все вопросы отвечал Шахзод оперативно и по существу. Обсудили перед экскурсией куда хотим поехать
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А
Дата посещения: 14 апр 2025
Вся семья осталась в восторге от экскурсии. Время в дороге из Фуджейры в Дубай прошло комфортно и незаметно, так как
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Были на экскурсии 30.07.26 с гидом Дамиром. Очень понравилось данное мини-путешествие. Забирали нас из отеля в Фуджейре. За весь день
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С
Отличная экскурсия, спасибо за знакомство с новым для нас эмиратом Фуджейра.
+1
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З
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию из Фуджейры в Дубай!
Мы отдыхали в Фуджейре с детьми и решили поехать
Мы отдыхали в Фуджейре с детьми и решили поехать
+2
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все очень понравилось! всем рекомендую!
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Всего 395 отзывов в Фуджейре
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Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре
Самые популярные экскурсии в Фуджейре
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Что посмотреть в Фуджейре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2026
Сейчас в Фуджейре можно забронировать 63 экскурсии от 50 до 1050 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 395 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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