Все экскурсии в Фуджейре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фуджейре – доступно 12 экскурсий на 2021 год, цены от $55. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фуджейре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ОАЭ на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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10ч
$95
за 1 чел.
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ
Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
11ч
$55
за 1 чел.
Экскурсия на Индийский океан
Фотостоп на фоне каньона горной цепи - Хаджар
Вт, Пт 8:00 - 19:30
6ч
$696
за 1 чел.
13ч
$1 605
за 1 чел.
6ч
$589
за 1 чел.
5ч
$696
за 1 чел.
4ч
$535
за 1 чел.
5ч
$589
за 1 чел.
5ч
$589
за 1 чел.