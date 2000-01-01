Экскурсии Фуджейры

Все экскурсии в Фуджейре

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фуджейре – доступно 12 экскурсий на 2021 год, цены от $55. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фуджейре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ОАЭ на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
10ч
$95
за 1 чел.
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ
Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
Экскурсия на Индийский океан
11ч
$55
за 1 чел.
Экскурсия на Индийский океан
Фотостоп на фоне каньона горной цепи - Хаджар
Вт, Пт 8:00 - 19:30
Супер акция на индивидуальную рыбалку
$696
за 1 чел.
Супер акция на индивидуальную рыбалку
По программе Абу Даби + Феррари Парк (нестандартный тур в столицу эмиратов)
$642
за 1 чел.
По программе Абу Даби + Феррари Парк (нестандартный тур в столицу эмиратов)
Рыбалка на Лунном острове (ни у кого такого больше нет)
13ч
$1 605
за 1 чел.
Рыбалка на Лунном острове (ни у кого такого больше нет)
Классический тур в эмират Абу Даби
$589
за 1 чел.
Классический тур в эмират Абу Даби
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
$696
за 1 чел.
Вечерний Абу-Даби (нестандартный тур в столицу Арабских Эмиратов)
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми)
$300
за 1 чел.
Поездка на верблюжью ферму (идеально подходит для семей с детьми)
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
$696
за 1 чел.
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
$535
за 1 чел.
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Следующая остановка оазис Аль Айн
$589
за 1 чел.
Следующая остановка оазис Аль Айн
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
$589
за 1 чел.
Пикник на берегу Индийского Океана (нестандартный тур)
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