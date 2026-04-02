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Экскурсии в Фуджейре

Найдено 63 экскурсии в Фуджейре на русском языке, цены от $50, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
На машине
9 часов
-
5%
66 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Увидеть все чудеса города будущего и познакомиться с их историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $281$295 за всё до 6 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
На машине
13 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
$140 за человека
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от $470 за всё до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
На машине
10 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
от $354 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
На машине
10 часов
-
5%
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:00 и 09:30
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$124$130 за человека
История, культура и природа Фуджейры
На машине
7.5 часов
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
История, культура и природа Фуджейры
Увидеть новейшие экотуристические объекты и исторические памятники региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $276$290 за всё до 6 чел.
В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры
На машине
12 часов
-
30%
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры
В мир сияющих небоскрёбов в окружении бескрайних дюн
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $280$400 за всё до 6 чел.
Из Фуджейры - в Дубай
На машине
11 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Дубай
Посетите Дубай без спешки: Пальма Джумейра, Марина, Музей будущего и другие знаковые места ждут вас. Насладитесь комфортом и свободой
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $500 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Фуджейре
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Фуджейре
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $53 за всё до 3 чел.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от $449 за всё до 4 чел.
Арабская сказка Дубая - из Фуджейры
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Арабская сказка Дубая - из Фуджейры
Исследовать мегаполис, посмотреть на отель-парус и самое высокое здание мира
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $321 за всё до 4 чел.
Из Фуджейры - к сокровищам Абу-Даби
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - к сокровищам Абу-Даби
Увидеть главные архитектурные символы столицы ОАЭ и узнать о её истории
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $490 за всё до 4 чел.
На экскурсию по Абу-Даби - из Фуджейры
На машине
На микроавтобусе
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
На экскурсию по Абу-Даби - из Фуджейры
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $565 за всё до 4 чел.
Из Фуджейры - за красотами Абу-Даби
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фуджейры - за красотами Абу-Даби
Понять, почему Абу-Даби - не просто столица, а сердце Эмиратов
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $400 за всё до 6 чел.
Пустынное сафари из Фуджейры
7 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно 13:00-14:00 в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
$55 за человека
Тот самый Дубай из Фуджейры
На машине
10 часов
-
30%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тот самый Дубай из Фуджейры
Открыть для себя город небоскрёбов и подняться на самый высокий из них
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от $315$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ из Фуджейры: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ из Фуджейры: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
от $80 за всё до 10 чел.
Феноменальный Дубай (из Фуджейры)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай (из Фуджейры)
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $400 за всё до 6 чел.
Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
На автобусе
Круизы
7 часов
37 отзывов
Групповая
Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, среда и пятница в 9:00
10 авг в 10:30
13 авг в 10:30
$75 за человека
Из Фуджейры - в Абу-Даби
На машине
11 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от $390 за всё до 4 чел.
Абу-Даби с посещением Лувра из Фуджейры
На автобусе
10 часов
26 отзывов
Групповая
Абу-Даби с посещением Лувра из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: По пятницам в 07:30
11 авг в 07:30
18 авг в 07:30
$110 за человека
Из Фуджейры в Дубай с круизом и посещением Дубай Молла
На автобусе
Круизы
10 часов
87 отзывов
Групповая
Из Фуджейры в Дубай с круизом и посещением Дубай Молла
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб 11.30 — 13.30 (забираем зависимости от расположения отеля).
Сегодня в 11:30
12 авг в 11:30
$80 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю: индивидуальный тур с гидом из Фуджейры
13 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю: индивидуальный тур с гидом из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$456$480 за всё до 7 чел.
Обзорная авто-экскурсия с Фуджейры в Дубай
11 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная авто-экскурсия с Фуджейры в Дубай
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$456$480 за всё до 4 чел.
Посещение дворца Каср Аль Ватан и мечети шейха Зайда из Фуджейры
На автобусе
10 часов
13 отзывов
Групповая
Посещение дворца Каср Аль Ватан и мечети шейха Зайда из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: В четверг и воскресенье (сборы проходят с 07.30 — 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля).
Завтра в 07:30
16 авг в 07:30
$110 за человека
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
На автобусе
12 часов
19 отзывов
Групповая
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
12 авг в 11:30
15 авг в 11:30
$50 за человека
Фуджейра: история и живописная природа
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фуджейра: история и живописная природа
Начало: Ваш отель или по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Экстрим сафари из Фуджейры
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Экстрим сафари из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно, выезд 13:30-14:30, в зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
10 авг в 13:30
$105 за человека
Из Фуджейры в Дубай: экскурсия по городу
10 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры в Дубай: экскурсия по городу
Начало: По договоренности/ из вашего отеля
Сегодня в 14:00
10 авг в 10:00
$342$380 за всё до 4 чел.
Фуджейра: отдых у моря и древняя история эмирата
8 часов
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Фуджейра: отдых у моря и древняя история эмирата
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$216$270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Дата посещения: 26 фев 2026
Спасибо Мохаммаду за экскурсию! мы были в Дубае первый раз, Мохаммад учел все наши желания, мы успели посмотреть все. Передвижение
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на машине Мохаммада было комфортным для 5 пассажиров. Из Фуджейры и обратно мы доехали быстро и с комфортом, по дороге слушали рассказ об истории Эмиратов и их основателе. Мохаммад тактичный, спокойный и образованный молодой человек.

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М
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Дата посещения: 13 фев 2026
Очень интересная экскурсия, которую провел замечательный год Дамир. Он интересно, подробно рассказывал о каждом объекте, который проезжали или осматривали. За один день посмотрели столько достопримечательностей. Это бесподобно! Спасибо Дамиру и организатору экскурсии!
Очень интересная экскурсия, которую провел замечательный год Дамир. Он интересно, подробно рассказывал о каждом объекте, который
Очень интересная экскурсия, которую провел замечательный год Дамир. Он интересно, подробно рассказывал о каждом объекте, который
Очень интересная экскурсия, которую провел замечательный год Дамир. Он интересно, подробно рассказывал о каждом объекте, который
Очень интересная экскурсия, которую провел замечательный год Дамир. Он интересно, подробно рассказывал о каждом объекте, который
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Н
Арабская сказка Дубая - из Фуджейры
Дата посещения: 10 янв 2026
Гидом по Дубаю у нас вместо Азама оказался его "братишка" Шахзод. Сравнить не могу, но похоже, что нам повезло. Пока
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ехали, Шахзод довольно подробно рассказал об истории молодого государства ОАЭ, как выкупали независимость у колонизаторов, кто с кем объединялся и пр. Начали с парка цветов, отличная инста-площадка для девочек. Из локаций, заявленных в туре, не смотрели пальму и пропустили Дубай Марину, так как спешили на обед в NusrEt, где застали самого отца основателя, который нам изрядно "насолил". Шахзод утверждает, что если заказывать можно заранее, можно сэкономить, предлагал на будущее помощь в бронировании. Больше часа убили на шоппинг, посмотрели фонтаны и уже в темноте, проезжая музей будущего сделали пару фото снаружи. Чуть выбились из графика, но Шахзод отнёсся с пониманием. Экскурсия рассчитана на 10 часов ( из них 3,5-4 дорога из Фуджейры и назад). Весь список достопримечательностей можно успеть только галопом, не заходя никуда и, возможно, не обедая, имейте в виду. Нужно расставить приоритеты и смотреть то, что именно вам важнее.

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О
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Дата посещения: 7 янв 2026
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Узнали много интересных исторических фактов от Мохаммеда, а также о современной жизни как коренных
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жителей так и приезжих.
Ездили семьей, по дороге в Дубай билеты в парк цветов (очень красиво, такого нигде не видели, восторг от первой минуты посещения) и смотровую пальма джумейра (куда хотели) и нам отправил.
Спасибо ему большое за ответы на наши вопросы.
Все заявленные в программе локации посетили, не торопил нас, спокойно посмотрели, погуляли, сфотографировались.
В итоге с дорогой экскурсия заняла 11 часов. Благодарим гида за ожидание в Дубай Молле во время нашего шоппинга и за подсказки лучших ракурсов при посещениях локаций.
Фонтаны тоже видели. Красиво, но очень быстро.

Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.+6
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
Очень насыщенная экскурсия с учетом наших пожеланий.
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Е
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
Дата посещения: 16 ноя 2025
Нашла данную экскурсию в интернете, на все вопросы отвечал Шахзод оперативно и по существу. Обсудили перед экскурсией куда хотим поехать
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и что увидеть. По пути рассказывал очень много интересного, от души, а не по заученным текстам. Рассказывал про страну, про обычаи и традиции, посоветовал где купить настоящий Дубайский шоколад и сувениры недорого. Были с двумя детьми 6 и 11 лет, им тоже было интересно, устали они конечно на такой жаре, но поющие фонтаны их покорили) Экскурсия получилась очень позитивная, интересная и познавательна. Номер телефона сохранила, если приедем в Дубай, за экскурсией точно к нему)

Нашла данную экскурсию в интернете, на все вопросы отвечал Шахзод оперативно и по существу. Обсудили перед
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А
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
Дата посещения: 14 апр 2025
Вся семья осталась в восторге от экскурсии. Время в дороге из Фуджейры в Дубай прошло комфортно и незаметно, так как
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гид много рассказал о стране, о людях и вообще обо всем, что связано с Эмиратами. Не торопясь успели посмотреть все запланированные достопримечательности. С Шахзоидом заранее оговорили, что хотим посмотреть и исходя из наших пожеланий, он составил маршрут. Так же на протяжении всей экскурсии он был не только гидом, но и фотографом. Спасибо большое за экскурсию, фотографии и эмоции, которые остались у нас после посещения Дубая!

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Анастасия
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Были на экскурсии 30.07.26 с гидом Дамиром. Очень понравилось данное мини-путешествие. Забирали нас из отеля в Фуджейре. За весь день
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посмотрели основные достопримечательности. Больше всего зацепил, конечно, ночной Дубай и мечеть в Абу-Даби. Меньше всего понравились локации Last exit (где снимали мэд Макс), но из-за уборных в этой локации, мы впечатлились в итоге:)! И арка показалась скучноватой, но в совокупности мы все равно довольны.

Дубай видели и днем, и ночью. В Абу-Даби были ближе к вечеру. Застали сложные погодные условия - это +48 на градуснике, но уж очень нам хотелось все посмотреть и мы непоколебимо с этим справились.

Отдельнвя благодарность гиду Дамиру за стойкость, хороший настрой и организатору Анастасии за помощь при выборе экскурсии. Точно рекомендуем 👍🏻☀️

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С
История, культура и природа Фуджейры
Отличная экскурсия, спасибо за знакомство с новым для нас эмиратом Фуджейра.
Отличная экскурсия, спасибо за знакомство с новым для нас эмиратом Фуджейра.
Отличная экскурсия, спасибо за знакомство с новым для нас эмиратом Фуджейра.
Отличная экскурсия, спасибо за знакомство с новым для нас эмиратом Фуджейра.
Отличная экскурсия, спасибо за знакомство с новым для нас эмиратом Фуджейра.+1
Отличная экскурсия, спасибо за знакомство с новым для нас эмиратом Фуджейра.
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З
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию из Фуджейры в Дубай!

Мы отдыхали в Фуджейре с детьми и решили поехать
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на экскурсию в Дубай. Поездка оставила только самые приятные впечатления. Всё было организовано комфортно, маршрут интересный, а дети тоже остались в восторге.

Отдельная благодарность нашему водителю-гиду Доне. Он настоящий профессионал своего дела: очень внимательный, доброжелательный, интересно рассказывал о достопримечательностях, отвечал на все вопросы и сделал поездку лёгкой, познавательной и приятной.

Спасибо за отличный сервис и незабываемые впечатления! С удовольствием будем рекомендовать вас друзьям и обязательно обратимся снова.

Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию из Фуджейры в Дубай!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию из Фуджейры в Дубай!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию из Фуджейры в Дубай!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию из Фуджейры в Дубай!+2
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию из Фуджейры в Дубай!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию из Фуджейры в Дубай!
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Екатерина
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
все очень понравилось! всем рекомендую!
все очень понравилось! всем рекомендую!
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Всего 395 отзывов в Фуджейре

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Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре

Самые популярные экскурсии в Фуджейре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Грандиозный Дубай - из Фуджейры;
  2. С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия;
  3. С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби;
  4. Дубай - город роскоши (из Фуджейры);
  5. В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе.
Что посмотреть в Фуджейре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная Фуджейры;
  2. Мечеть шейха Зайда;
  3. Набережная;
  4. LegoLand;
  5. Дубай молл.
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2026
Сейчас в Фуджейре можно забронировать 63 экскурсии от 50 до 1050 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 395 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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