Л Львович Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.

Е Евгения Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.

Е Евгения Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры У нас был очень крутая гид Елена, рассказывала как друзьям все, было очень интересно. Из минусов - попутчики с максимально невоспитанными детьми (привет, Ярослав и его мама с папой), но это претензия не к организатору тура.

Л Лидия Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом. Все было великолепно

D Dmitry Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры Экскурсия отличная. Мы видели больше, чем другие отдыхающие, ездившие на аналогичную экскурсию за большую стоимость. Отдельное спасибо профессиональному гиду Татьяне, которая ориентируется во всех вопросах получше местных. Отличная организация и только положительные впечатления.

Е Евгений Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры читать дальше посетили, рассказала о быте местных жителей. Постоянно следила за тем чтобы туристы из группы не потерялись, были накормлены на обеде и вовремя пришли к автобусу. Мечеть шейха Зайда-просто must have к посещению! Восточная сказка и душа Абу-Даби. Большое спасибо за впечатления! Рекомендую 👍 Замечательная экскурсия! Спасибо организаторам! Гид Ирина, выше всяких похвал! Кучу исторической информации о стране дала, рассказала о всех достопримечательностях что

А Анна Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!

Н Нина Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры читать дальше понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл! Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень

А Анна Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры читать дальше превосходна. Дворец также понравился. Все организовано. Ехали из Фуджейры. До Дубая был индивидуальный трансфер и обратно тоже. Автобус хороший. Все понравилось. Рекомендую. Были в начале марта 2024. С ребенком 11 лет можно смело ехать. Очень инттересно. Экскурсия понравилась. Была гид Ирина. Все организовано хорошо. Кормили отлично был шведский стол в отеле - бывшей резиденции Шейха. Мечеть