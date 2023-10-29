Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры

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Билет в тематический парк Warner Brothers и трансфер от/до вашего отеля.

Вы попадёте в мир кино и мультфильмов, где сможете покататься на аттракционах, вкусно перекусить и незабываемо провести время.
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры
Ближайшие даты:
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Описание

25 июля 2018 года в Эмирате Абу Даби был открыт самый большой в мире крытый тематический парк Warner Bros. World, площадью более 15 га.
Парк посвящен кино-героям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов.
Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун.
Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах.

Воскресенье и Пятница в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в тематический парк Warner Brothers
  • Комбо фастфуд Обед
  • Трансфер до/от вашего отеля
  • Возможность посетить самые грандиозные и яркие тематические парки мира
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений
Что не входит
  • Билеты Fast Track
  • Напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
  • Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой отель Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье и Пятница в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
  • Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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