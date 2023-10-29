25 июля 2018 года в Эмирате Абу Даби был открыт самый большой в мире крытый тематический парк Warner Bros. World, площадью более 15 га.

Парк посвящен кино-героям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов.

Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун.

Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах.