Билет в тематический парк Warner Brothers и трансфер от/до вашего отеля.
Вы попадёте в мир кино и мультфильмов, где сможете покататься на аттракционах, вкусно перекусить и незабываемо провести время.
Вы попадёте в мир кино и мультфильмов, где сможете покататься на аттракционах, вкусно перекусить и незабываемо провести время.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
3
ноя
ноя
5
ноя
ноя
10
ноя
ноя
12
ноя
ноя
17
ноя
ноя
19
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
25 июля 2018 года в Эмирате Абу Даби был открыт самый большой в мире крытый тематический парк Warner Bros. World, площадью более 15 га.
Парк посвящен кино-героям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов.
Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун.
Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах.
Воскресенье и Пятница в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в тематический парк Warner Brothers
- Комбо фастфуд Обед
- Трансфер до/от вашего отеля
- Возможность посетить самые грандиозные и яркие тематические парки мира
- Максимальное количество разнообразных впечатлений
- Что не входит
- Билеты Fast Track
- Напитки
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туриста
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
- Место начала и завершения?
- Любой отель Дубая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье и Пятница в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фуджейры
Групповые
Можно с детьми
Необычные
На весь день
Гастрономические
Парки
Природа и пейзажи
Популярные места
Развлечения
Похожие туры из Фуджейры
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Фуджейре
Любой отель Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Фуджейре
Любой отель в Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$350 за человека
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Рас Аль Хайме из Фуджейры
Любой отель Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
от $700 за всё до 6 чел.