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Тематический парк Legoland из Фуджейры

Парк «Леголенд» в Фуджейре - идеальное место для семейного отдыха. Дети от 2 до 12 лет найдут здесь множество развлечений и ярких впечатлений
Парк «Леголенд» предлагает незабываемые приключения для всей семьи.

Здесь дети от 2 до 12 лет смогут оседлать американские горки-драконы, погрузиться в подводное царство и даже получить Водительские права-Лего. Маленькие автолюбители в
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возрасте от 3 до 6 лет обучатся основам вождения в автошколе. Вся семья может стать экипажем пожарной машины или отправиться на поиски сокровищ. Каждый найдет что-то по душе в этом ярком мире из кирпичиков LEGO

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2 оценки

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎢 Увлекательные аттракционы
  • 🚗 Водительские права-Лего
  • 🏰 Замок с драконами
  • 🌊 Подводное царство
  • 🔥 Пожарная машина
  • 🔫 Лазерные сражения
Тематический парк Legoland из Фуджейры
Тематический парк Legoland из Фуджейры
Тематический парк Legoland из Фуджейры

Что можно увидеть

  • Замок с драконами
  • Подводное царство

Описание экскурсии

Мы предлагаем посетить этот парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков-лего. В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права-Лего и покататься на миниавтомобилях-лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.

Воскресенье и пятница в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в парк Legoland Theme Park
  • Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
  • Возможность посетить один из самых грандиозных и ярких тематических парков мира
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений
Что не входит в цену
  • Билеты Fast Track
  • Еда и напитки
  • Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
  • Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье и пятница в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 2 отзывах
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