Парк «Леголенд» — это идеальное место для отдыха в кругу семьи. Особенно здесь понравится детям от 2 до 12 лет.
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир.
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир.
Ближайшие даты:
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
22
ноя
ноя
23
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы предлагаем посетить этот парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков-лего. В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права-Лего и покататься на миниавтомобилях-лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.
Воскресенье и пятница в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в парк Legoland Theme Park
- Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Возможность посетить один из самых грандиозных и ярких тематических парков мира
- Максимальное количество разнообразных впечатлений
- Что не входит
- Билеты Fast Track
- Еда и напитки
- Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туриста
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье и пятница в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фуджейры
Групповые
Можно с детьми
На весь день
Парки
Природа и пейзажи
Популярные места
Развлечения
Парки аттракционов
Похожие туры из Фуджейры
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари из Фуджейры
Ваш отель в Фуджейре
17 ноя
18 ноя
19 ноя
20 ноя
от $60 за человека
Мини-группа
10 часов
Мусандам из Фуджейры
Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Завтра
17 ноя
20 ноя
22 ноя
$75 за человека
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры
Любой отель Дубая
17 ноя
19 ноя
24 ноя
26 ноя
от $150 за человека