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Здесь дети от 2 до 12 лет смогут оседлать американские горки-драконы, погрузиться в подводное царство и даже получить Водительские права-Лего. Маленькие автолюбители в читать дальше уменьшить возрасте от 3 до 6 лет обучатся основам вождения в автошколе. Вся семья может стать экипажем пожарной машины или отправиться на поиски сокровищ. Каждый найдет что-то по душе в этом ярком мире из кирпичиков LEGO Парк «Леголенд» предлагает незабываемые приключения для всей семьи.Здесь дети от 2 до 12 лет смогут оседлать американские горки-драконы, погрузиться в подводное царство и даже получить Водительские права-Лего. Маленькие автолюбители в 5 2 оценки 6 причин купить эту экскурсию 🎢 Увлекательные аттракционы

🚗 Водительские права-Лего

🏰 Замок с драконами

🌊 Подводное царство

🔥 Пожарная машина

🔫 Лазерные сражения

Dubai.Travel Ваш гид в Фуджейре Задать вопрос Групповая экскурсия $81 за человека 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 8 часов 1-15 человек На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Что можно увидеть Замок с драконами

Подводное царство

Описание экскурсии Мы предлагаем посетить этот парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков-лего. В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права-Лего и покататься на миниавтомобилях-лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.

Воскресенье и пятница в 08:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Входной билет в парк Legoland Theme Park

Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)

Возможность посетить один из самых грандиозных и ярких тематических парков мира

Максимальное количество разнообразных впечатлений Что не входит в цену Билеты Fast Track

Еда и напитки

Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)

Приобретение сувенирной продукции, по желанию

Личные расходы туриста

Экскурсионное обслуживание на время экскурсии Когда и сколько длится? Когда: Воскресенье и пятница в 08:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.