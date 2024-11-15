Парк «Леголенд» предлагает незабываемые приключения для всей семьи.
Здесь дети от 2 до 12 лет смогут оседлать американские горки-драконы, погрузиться в подводное царство и даже получить Водительские права-Лего. Маленькие автолюбители в
Здесь дети от 2 до 12 лет смогут оседлать американские горки-драконы, погрузиться в подводное царство и даже получить Водительские права-Лего. Маленькие автолюбители в
6 причин купить эту экскурсию
- 🎢 Увлекательные аттракционы
- 🚗 Водительские права-Лего
- 🏰 Замок с драконами
- 🌊 Подводное царство
- 🔥 Пожарная машина
- 🔫 Лазерные сражения
Что можно увидеть
- Замок с драконами
- Подводное царство
Описание экскурсииМы предлагаем посетить этот парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков-лего. В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права-Лего и покататься на миниавтомобилях-лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.
Воскресенье и пятница в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в парк Legoland Theme Park
- Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Возможность посетить один из самых грандиозных и ярких тематических парков мира
- Максимальное количество разнообразных впечатлений
Что не входит в цену
- Билеты Fast Track
- Еда и напитки
- Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туриста
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье и пятница в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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