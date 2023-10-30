Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Важная информация:
- Форма одежды smart casual, закрытая, непрозрачная.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
ПОнедельник, Среда Суббота 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в Дубай Молл и обратно
- Что не входит
- Русскоговорящий сопровождающий
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы гостей
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПОнедельник, Среда Суббота 14:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual. закрытая, непрозрачная
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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