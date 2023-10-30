Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры

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Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл.
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Трансфер в Дубай Молл из Фуджейры
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важная информация:

  • Форма одежды smart casual, закрытая, непрозрачная.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.

ПОнедельник, Среда Суббота 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в Дубай Молл и обратно
Что не входит
  • Русскоговорящий сопровождающий
  • Питание
  • Входные билеты
  • Личные расходы гостей
Место начала и завершения?
Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: ПОнедельник, Среда Суббота 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual. закрытая, непрозрачная
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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