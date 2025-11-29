Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательная однодневная экскурсия по историческим достопримечательностям Фуджейры.



Вы пройдетесь по древнему торговому пути, посетите крепости Аль Хейль, Аль-Битна или Сакамкам, а также музей и Форт Фуджейры. Полюбуетесь панорамами с тропы «Семь Вершин» и откроете для себя старейшую мечеть ОАЭ — Аль-Бидия. Наследие, культура и захватывающие виды — всё в одном маршруте!

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-3 человека Как проходит Пешком Когда По договоренности

Описание экскурсии Ваше путешествие начнется у впечатляющего Форта Фуджейры, одного из старейших в ОАЭ, где вы также сможете осмотреть близлежащую деревню и Музей наследия. Далее посетите Замок Аль Хейль, пройдетесь по 2-километровой тропе «Семь Вершин», где находятся сторожевые башни, символизирующие семь эмиратов, и открываются захватывающие дух виды. Также у вас будет возможность увидеть Форт Аль-Битна — историческую крепость, построенную в XVIII веке, или Форт Сакамкам, который служил для защиты сельскохозяйственных районов, которые в то время были основой экономики для всего населения. Посетите и старейшую мечеть ОАЭ — Аль-Бидия.

