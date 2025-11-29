Увлекательная однодневная экскурсия по историческим достопримечательностям Фуджейры.
Вы пройдетесь по древнему торговому пути, посетите крепости Аль Хейль, Аль-Битна или Сакамкам, а также музей и Форт Фуджейры. Полюбуетесь панорамами с тропы «Семь Вершин» и откроете для себя старейшую мечеть ОАЭ — Аль-Бидия. Наследие, культура и захватывающие виды — всё в одном маршруте!
Описание экскурсииВаше путешествие начнется у впечатляющего Форта Фуджейры, одного из старейших в ОАЭ, где вы также сможете осмотреть близлежащую деревню и Музей наследия. Далее посетите Замок Аль Хейль, пройдетесь по 2-километровой тропе «Семь Вершин», где находятся сторожевые башни, символизирующие семь эмиратов, и открываются захватывающие дух виды. Также у вас будет возможность увидеть Форт Аль-Битна — историческую крепость, построенную в XVIII веке, или Форт Сакамкам, который служил для защиты сельскохозяйственных районов, которые в то время были основой экономики для всего населения. Посетите и старейшую мечеть ОАЭ — Аль-Бидия.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Аль-Хейль и Петроглифы
- 7 Вершин
- Форт Аль-Битна или Сакамкам Форт (опция)
- Мечеть Аль-Бидия
- Форт Фуджейра
Что включено
- Услуги сопровождающего
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Питьевая вода.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фуджейра
Завершение: Любой отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
