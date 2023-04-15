Фуджейра
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Что вас ожидает:
- ️Мечеть имени (Шейха Заида)
- Форт Фуджейры
- Музей Фуджейры
- Водопад (Хорфаккан)
- Фуджейра Мечеть Эль Бидия
- Аль Рафисах(Дамба)
- Местная набережная(Открытый пляж)Где можно поплавать
- Пляж Sandy Beach(Отель по желанию)
- Фруктовый Рынок,Рынок ковров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увлекательное путешествие в старинный город на восточном побережье страны – Фуджейру. Вас ожидает множество интересных фактов и легенд про историю города и его окрестности. Увидите главные достопримечательности, которых в округе собралось немало.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Вода
- Что не входит
- Еда
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель или по договоренностиЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании