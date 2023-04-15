Фуджейра: история и живописная природа

Фуджейра

Описание
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Ответы на вопросы
Фуджейра: история и живописная природа
Фуджейра: история и живописная природа
Фуджейра: история и живописная природа
Фуджейра: история и живописная природа
Фуджейра: история и живописная природа
Фуджейра: история и живописная природа
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • ️Мечеть имени (Шейха Заида)
  • Форт Фуджейры
  • Музей Фуджейры
  • Водопад (Хорфаккан)
  • Фуджейра Мечеть Эль Бидия
  • Аль Рафисах(Дамба)
  • Местная набережная(Открытый пляж)Где можно поплавать
  • Пляж Sandy Beach(Отель по желанию)
  • Фруктовый Рынок,Рынок ковров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увлекательное путешествие в старинный город на восточном побережье страны – Фуджейру. Вас ожидает множество интересных фактов и легенд про историю города и его окрестности. Увидите главные достопримечательности, которых в округе собралось немало.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода
Что не входит
  • Еда
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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